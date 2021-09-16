Лилия Галимова: в план включена тема расширения жилищных возможностей студентов

Фото: Максим Платонов (архив)

В казанском Кремле прокомментировали вопрос о дефиците мест в общежитиях КФУ. В связи с тем, что вуз в этом году принял беспрецедентное количество студентов, старшекурсники лишились общежитий.

— На самом деле эта тема не сегодняшнего дня, — прокомментировала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. — Ее уже давно поднимали — необходимость расширять возможности для заселения студентов. Такая тема есть, она в работе у правительства.

Она добавила, что пока говорить о конкретном проекте преждевременно, но в план включена тема расширения жилищных возможностей студентов. «Потому что Казань — это такой студенческий город. Здесь много федеральных вузов, в которые стремятся попасть немало студентов из других регионов», — напомнила Галимова.

Фото: realnoevremya.ru

Студенты КФУ неоднократно жаловались на нехватку мест в общежитиях и условия проживания в них. К началу прошлого учебного года ситуация ощутимо обострилась : ход заселения вызвал шквал недовольства со стороны студентов в социальных сетях. Они писали, что заселиться в этом году очень тяжело, в том числе и первокурсникам.

