Фестиваль медиаискусства «НУР» становится частью «культурного кода» Казани?

Как в Казани прошел дебютный медиафестиваль

В Казани завершился дебютный и как уверяют организаторы, не последний фестиваль медиаискусства «НУР». Более десяти локаций было задействовано по всему городу, чтобы показать казанцам и гостям, что это за вид искусства, как его употреблять, и почему в столице Татарстана у него есть серьезные предшественники еще с советских времен. О том, как «НУР» становится очередным крупным ивентом в культурной жизни Казани, как организаторам удалось устроить такой фестиваль без поддержки республики и города и на какие примеры ровнялись основатели казанского медиафестиваля — в материале «Реального времени».

«НУР» — продолжатель серьезных традиций. Казань со времен СССР получила статус центра цветомузыки

От успокаивающего выступления московского артиста Алексея Селиверстова, передающего зрителю звуки с помощью ленточных кассет и диктофонов — от прибрежной Португалии и Японии, до жаркой Калифорнии и пустынной Невады в США, до будоражащей сознание лазерные инсталляции, напоминающие образы червоточины «Гаргантюа» из картины Ноланов «Интерстеллар» в ночной программе в пространстве Werk… Так стартовал дебютный и как уверяют наше издание организаторы, теперь ежегодный фестиваль «НУР» в Казани.

Если эмбиент-перформанс Селиверстова в Национальной библиотеке только разгонял фестиваль, сделав первый шаг, то начавшийся следом в соседнем зале фильм «Прометей» уже громко заявлял пришедшим гостям о том, что Казань, вообще то, имеет все права считаться городом с богатыми традициями медиаискусства.

Именно в Казани еще во времена СССР широко известный в своих кругах изобретатель Булат Галеев делал из провинциального города один из мировых центров светомузыки. Здесь же СКБ «Прометей» устраивал конференцию «Свет, звук, музыка», по сути, сделав Казань одним из городов-пионеров СССР в медиаискусстве. «НУР», судя по всему, взял на себя ответственную роль продолжателя традиций.

Впрочем, вдохновился делать в Казани масштабный международный ивент основатель и куратор фестиваля Рашид Османов после поездки в Европу в 2019 году.

— Лично я в живую такой фестиваль увидел в Европе, в Праге — там проходил фестиваль Signal. Потом съездил в Берлин и уже заразился этим, — рассказывает корреспонденту «Реального времени» Османов.

Сделать такой фестиваль в прошлом году помешали известные мировые события. Уже в нынешнем году организаторы приступили к формированию состава участников, постаравшись сделать фестиваль международным. Под эгидой казанского медиафестиваля собрали более ста участников из 15 стран (в основном ближнего зарубежья). Учитывая особенности нынешних сложных времен с границами, это можно считать маленькой победой, но все же разброс и размах художников пока не такой масштабный. Организаторам будет над чем поработать к последующим фестивалям.

— На самом деле зажигает в первую очередь идея, — продолжает Рашид Османов для РВ. — И когда международный, да и любой художник общается с кем-то, он сразу может для себя определить, интересно ли ему участвовать в этом. С точки зрения формата, концептуальности, идеи. У нас не возникало ни одной проблемы, даже если дело касалось больших имен на международной сцене. Просто говорили: «Делаем фестиваль, он независимый», объясняли концепцию, скидывали всю информацию. Нам отвечали: «Уау, супер, круто!»

Это все про комьюнити как-раз. Кайф в том, что ньюарт-медиаискусство — это направление искусства достаточно молодое и новое.

Сегодня художники даже если очень известные, но у них очень мало площадок, где можно выставиться. Для них лишний международный фестиваль и возможность где то еще выставиться — она достаточно много значит. Потому-что кроме как Instagram многие ребята нигде не могут выставиться. Инста — кто-то посмотрел, лайкнул, и все. А здесь есть возможность на площадке в режиме офлайн показать свою работу на достаточно широкую аудиторию. Это интересно всем.

Что касается привозов. Немногие смогли прилететь из-за такой ситуации в мире, но мы смогли привезти из Стамбула художницу, и из Баку ребят привезли. Несколько человек нам все-таки удалось привезти из-за границы, — говорит Османов.

От заброшенных фабрик, до новенького «Урам»: локации для работ нашли в местах с историей и не только

Большое внимание в программе медиафестиваля организаторы решили отвести не только инсталляциям и, но и музыке. Казанский андеграунд давно известен и локаций под подобный формат в столице Татарстана предостаточно. Помимо всем известного арт-пространства Werk, обосновавшегося на территории бывшей мебельной фабрики, задействовали организаторы и швейную фабрику «Адонис», расположившуюся над «самой тусовочной улицей» Казани — Профсоюзной.

Несколько работ были представлены и в Казанском художественном училище им. Фешина. Отвели под локацию и пивной завод имени Александрова все там же, в индустриальных кварталах на улице Тукая.



Нашли применение и совсем новеньким и не таким пыльным локациям. Например, в только-только открывшемся экстрим-парке «Урам» прошли AV-перформансы медиахудожников Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Стамбула.

Фестиваль организовывали без поддержки республики

Изначально организаторы «НУРа» ставили довольно обтекаемую и звучную задачу — «идентификация культурного кода через призму медиаискусства». Однако из-за сложностей с привозами иностранцев и не столь обширным представительством как хотелось, было решено поменять идею. Осталось только желание внести Казань в список городов, причастных к современному и актуальному искусству.

— Никому приоритет при отборе художников не отдавался. Это история кураторская и здесь было два направления: первое — я как куратор лично приглашал тех художников и артистов, которых я сам бы хотел видеть. Это 80-85% отбора. Есть кураторы Digital-искусства, и они также приглашали. Второй формат — был объявлен open-call. Нам пришло по-моему 93 или 102 заявки, и из них мы отобрали 20 человек. Кто-то ушел в секцию видео-арта, кто-то в секцию Digital-арта, кто-то на ночную программу.

— Как «зажгли» людей идеей, чтоб они все это провернули на энтузиазме, учитывая что фестиваль организован без поддержки республики и города?

— Надо понимать, что наше комьюнити и наша компания Formate — это объединение единомышленников и друзей. Не было даже разговоров о том, что не будем делать. Я говорю: «ребят, вот такой фестиваль, надо делать». Потом когда мы поняли, что у нас нет никакой поддержки, я спросил: «мы готовы вложить средства, которые мы заработали». Все сказал — да, ы готовы. Потому-что все понимают, что это такое, какой у этого размах.

Не было никаких проблем, мы просто решили все заработанные средства вложить. И уже потом подключились партнеры. Это компания Innostage, ставшая соорганизаторами чисто на правах друзей. Потом уже подключились технические партнеры, которые сказали «да мы тоже друзья, мы даем техническую поддержку». Это Show Time, RMS-Group, тот же Innostage. И это все ресурсы за свои деньги.



Мне кажется, если идея крутая, то она способна зажечь. Если идея сыровата, то возникают проблемы. Здесь проблем не было, — рассказал РВ соорганизатор медиафестиваля «НУР».

Фестивали медиаискусства привычны не только в культурных центрах мира, но даже в соседнем Нижнем

При этом стоит отметить, что Казань в России — далеко не первопроходец в организации подобных фестивалей. Если в Европе подобные площадки для художников визуального электронного арта — дело давно всем привычное и понятное, то в нашей стране логично стали первыми Москва и Санкт-Петербург.

Одним из самых масштабных и известных в кругах отечественных «медиахудожников» считается CYFEST (Киберфест) основанный независимыми художниками и кураторами в Петербурге в 2007 году. Двенадцатый подобный фест стартовал в Нью-Йорке, продолжился на востоке — в Венеции, Петербурге и Москве.

Стоит сказать, что и в городах не двух столиц фестивали медиаискусства на территории России уже проводятся не первый год. Буквально за две недели до старта «НУРа» в Казани, нечто подобное проходило и в соседнем Нижнем Новгороде, с размахом отмечающем свой 800-летний юбилей. Фестиваль INTERVALS проходит в Нижнем уже третий год, хотя в прошлом его приходилось разбить на три части и проводить в течение сентября и октября — ситуация в мире диктовала свои правила. В нынешнем туда привезли большое количество иностранных художников — поддержка властей региона у феста со была серьезной.

Как и в любой индустрии, наличие подобных медиафестивалей у двух соседствующих городов-милионников, заявляющих претензии на столичность, может родить конкуренцию. И это пойдет только на пользу ценителям медиаискусства и не только.

— Я проехал по локациям и с уверенностью могу сказать, что уровень абсолютно не хуже, чем у пражского медиафестиваля. По наполнению он получился еще более разношерстым, еще более кросс-жанровым. В первый день еще есть какие-то достройки, которые решаются.

У фестиваля изначально была цель стать ежегодным, и мы будем его придерживаться, — подводит итог Рашид Османов.

Остается вопрос, станет ли «НУР» той частью казанского культурного кода, как например ежегодный Сombonation? Хочется верить, что эта история надолго.