Бизнес-аккаунт дня: зеленодольский центр раннего развития детей

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 146-я

В последние годы раннему развитию ребенка уделяется особое внимание. Разработаны и внедряются десятки различных методик. Эксперты уверены — раннее, всестороннее развитие поможет выявить и развить способности ребенка. В этом направлении работает коллектив зеленодольского центра «Baby Академия», который был основан в 2015 году. Его бизнес-аккаунт в «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Чтобы раскрыть таланты и способности ребенка

Расширить словарный запас, выучить буквы и цифры — и все это уже в три года. Это лишь часть программ многостороннего развития детей от 1,5 и до 10 лет, которые реализует коллектив педагогов и воспитателей зеленодольского центра раннего развития и репетиторства «Baby Академия».

Также здесь работают студии творческого и музыкального развития, дети изучают английский язык и ментальную математику, учатся скорочтению, постигают каллиграфию, танцуют. С ними занимаются логопед и психолог. Здесь действует принцип индивидуального подхода к каждому ребенку, а все занятия проходят в игровой форме. В целом такое разнообразие позволяет развиваться ребенку всесторонне, а родителям понять, к чему ребенок тяготеет больше — рисованию, танцам или математике, и развивать эти таланты и способности дальше.



Сегодня аналитический разбор детского развивающего центра проводит Олеся Жукова — маркетинг-директор казанского маркетингового агентства Blue Bag. Агентство с 2015 года специализируется на комплексном продвижении компаний, разработке маркетинговых стратегий и дизайне.



Таплинк — для удобства аудитории

Очень симпатичный и приятный аккаунт. Видно, что все делается с любовью и большой ответственностью.

Ник профиля — понятный и лаконичный. Есть понимание, что это центр развития для детей дошкольного возраста и младших школьников.

Имя профиля более подробно раскрывает ник профиля, добавляя информацию о том, что этот развивающий центр находится в Зеленодольске.

В шапку профиля можно добавить ссылку на таплинк, где будут указаны направления центра, более полная информация по каждому направлению, схема проезда, режим работы и тому подобное.

Все хайлайтсы соответствуют тематикам, и в них можно найти ответы на все возникающие вопросы. Что касается обложек актуального, то будет лучше, если для них сделать специальные обложки, а не использовать существующие картинки из сторис. Тогда информация, которую хочется донести, поместится полностью и будет понятна подписчикам.

Наполнение постов должно нести пользу и информативность

Если говорить о визуальном оформлении, то у аккаунта имеется свой стиль. Но все же рекомендую использовать картинки, которые имеют прямоугольную форму и хорошего качества, а макеты для них делать под размеры «Инстаграма». Также лучше всего устроить специальную фотосессию с воспитанниками центра и брать готовый материал для постов, а не скачивать их из интернета. Собственные фото добавят лояльности аудитории и повысят процент доверия к вам.



Лента гармонична, у всех фото прослеживается единый стиль.



Тексты. К сожалению, не все посты сопровождаются текстами. Раз деятельность центра носит образовательный характер, то и наполнение постов должно нести пользу и информацию для аудитории. Туда же можно включать итоговые результаты воспитанников до и после курса, отзывы родителей, информацию о педагогах.

Хештеги не используются совсем. Советуем использовать популярные хештеги, тематические и свои личные. Это поможет пользователям легко находить центр в поисковой системе «Инстаграма».



Что касается модерации, то у вас она на хорошем уровне — на все входящие вопросы есть ответы.