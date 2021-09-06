«Ак Барс» и «Нефтехимик» поменялись ролями, ЦСКА не впечатляет, а Кулемин удивляет: как стартовала КХЛ

Главные итоги первой недели нового сезона Континентальной хоккейной лиги

Не успел стартовать хоккейный сезон в КХЛ, а остросюжетных линий в лиге уже столько, что только успевай ловить. В Татарстане хоккейные команды поменялись статусами — пока «Ак Барс» трясет, «Нефтехимик» идет в лидерах. В Уфе Хартикайнен забивает в первой же смене, а Кулемин, которого отправляли на пенсию, делает хет-трик в дебютном матче. Спортивная редакция «Реального времени» возобновляет традиционную рубрику с итогами недели в Континентальной хоккейной лиге.

ЦСКА на старте выглядит не очень. Рокировка Никитин — Федотов не убеждает

Пять поражений подряд на счету московских армейцев в матчах Кубка Открытия КХЛ, последний из которых случился 1 сентября. В стартовой игре нового сезона, где по традиции встретились действующий чемпион «Авангард» и вице-чемпион ЦСКА, встречались две команды, прошедшие серьезные перезагрузки летом.

Омичи отпустили нескольких лидеров, а вот смена Игоря Никитина на Сергея Федорова в ЦСКА все же явно должна была сказаться заметнее. Вплоть до смены игрового стиля и его отстраивания с нуля. Поэтому результат был непредсказуем. Но не до такой же степени!

«Авангард» просто камня на камне не оставил от федоровского ЦСКА, наклепав четыре безответные шайбы и продолжив довольно унизительную серию — девять периодов подряд не может забить московское ЦСКА «Авангарду» начиная с финальной серии Кубка Гагарина — 2021, и похоже, что смена тренера никакого положительного эффекта не сыграла.

Впрочем, и во второй игре против рижского «Динамо» ЦСКА убедительно не выглядел, выиграв у вчерашних извечных аутсайдеров лишь в одну шайбу. Более того, армейцы не заиграли по-новому. Отголоски никитинского хоккея со строгой обороной и академическими действиями впереди остались на месте. ЦСКА на старте сезона крайне неубедителен, и к Игорю Есмантовичу все больше вопросов. А нужна ли была тренерская рокировка?

В зубодробительном матче без средней зоны нижнекамцы взяли уже второй матч подряд у иностранных команд — 4:2. Фото vk.com/h.c.neftekhimik

«Нефтехимик» в лидерах КХЛ. И это не неожиданность

Самая веселая смена ролей на этой неделе происходит в Татарстане, где «Ак Барс» и «Нефтехимик» вдруг поменялись местами. После двух стартовых игр Нижнекамск неожиданно взял на себя роль ведущей команды республики, а заодно и вырвался в лидеры Восточной конференции.

Подопечные Олега Леонтьева сначала уверенно разобрались с «Куньлунем» (5:1). Забивали все лидеры — от Павла Порядина до вернувшегося Дэна Секстона. И это было, в общем-то, вполне ожидаемо — в предсезонке нижнекамцы дважды обыгрывали китайцев. А вот когда в Нижнекамск пожаловали одни из фаворитов Запада — финский «Йокерит», не все выглядело так однозначно.

Главный тренер Олег Леонтьев решил не менять победный состав — на лед вышли ровно те же сочетания, а в воротах остался финн Франс Туохимаа, которому прекрасно знакомы джокеры. Именно он станет одним из главных героев поединка против своих «бывших», отразив 15 из 17 бросков, внеся большой вклад в итоговый успех. Да и защитники, ложившиеся под броски, ему серьезно помогли. В итоге в зубодробительном матче без средней зоны нижнекамцы взяли уже второй матч подряд у иностранных команд — 4:2.

«Мы сыграли достаточно хорошо, как в нападении, так и в защите. Ребята жертвовали своим здоровьем, закрывая броски соперника. Играть против своих соотечественников — интересный опыт и особенные чувства. Я знаю примерно половину игроков «Йокерита», поэтому ощущал себя немного необычно», — рассказывал после матча Туохимаа.

Впрочем, совсем уж неожиданным удачный старт «волков» назвать тоже нельзя. Удивительный баланс команда показывала в летних предсезонных матчах. И это учитывая, что в Нижнекамске тоже новый тренер, который привел с собой целую группу хоккеистов, еще полгода назад выступавших в Высшей лиге.

В нашем материале об интригах Восточной конференции мы предсказывали, что «Нефтехимик» может преподнести сенсацию, и пока что все идет к этому.

«Ак Барс» трясет на старте сезона

Во второй игровой день татарстанские команды обменялись соперниками. Финны поехали в Нижнекамск, а китайцы — в Казань.

Тут казалось, что все предсказуемо. После бодрого старта казанцев с «Йокеритом» (3:0), где команда Дмитрия Квартальнова выглядела предельно сбалансированной и слаженной, ожидалось, что уж с «Куньлунем», собранным из малоизвестных легионеров и средних россиян, один из фаворитов Востока уж точно разберется без проблем. И так поначалу и было. Накидав три шайбы силами Пера Линдхольма, Николая Коваленко и Кирилла Панюкова (собственно тех, кого летом для этого и приобрели, и те даже показали себя), казанцы ушли на перерыв.

Начиная со второго периода на льду стали происходить, как в популярном фантастическом сериале, «эти странные вещи». Дальнейшую игру «Ак Барс» провалил вчистую.

Сначала Брэндон Ип реализовал контратаку 2 в 1, а потом при игре в меньшинстве Спенсер Фу использовал ошибку Никиты Лямкина, отправив шайбу «в домик» Ахтямову, заменившему на этот матч Бобкова. Дальше больше — Алекс Рич восстановил паритет, а Лукас Локхарт в формате «5 на 4» вывел «Куньлунь» вперед — 3:4.

Катастрофа продолжилась и во вчерашней игре казанцев с нижегородским «Торпедо». Пропустив в первом периоде от Дамира Жафярова, подопечные Квартальнова больше мучились, чем играли. А к концу игры и вовсе сбились на удаления, за что получили еще две шайбы. Очевидно, сочетания тренерского штаба не работают.



Что-то странное происходит сейчас с «Ак Барсом». Казань чередует уверенные победы над серьезным «Йокеритом» с безвольным поражением от непримечательного «Куньлуня», а потом и терпит болезненное поражение от «Торпедо» на своем льду.

Команда Квартальнова сначала показывает слаженный мощный хоккей, а потом будто опускает руки и не знает, что делать с шайбой и соперником. Команду сильно трясет. Вопрос — когда эту турбулентность удастся пройти?

А идея с Кулеминым-то работает!

Всю вторую половину лета на спортивных и хоккейных ресурсах, телеграм-каналах и послематчевых пресс-конференциях журналисты задавались вопросом, зачем «Салавату Юлаеву» Николай Кулемин.

И в первом же матче ветеран, который сумел-таки доказать свою нужность и подписать полноценный контракт, показал, что не просто готов приносить пользу, но и делать результат. В стартовом поединке 35-летний форвард настрелял сразу три шайбы, позволив Уфе повести в счете в Нур-Султане и уверенно довести игру до победы. Впрочем, стоит отметить и Александра Кадейкина, который отметился тремя ассистами, два из которых и помогли Николаю отличиться.

Забросил уже свою шайбу Кулемин во втором поединке против «Автомобилиста» в Екатеринбурге. Но вернемся к ветерану, которому прочили окончание карьеры после прошлого сезона.

Доказывать, что еще готов играть на высшем уровне, Кулемин начал еще в середине первого периода, удачно развернув коньки на пятачке под передачу Кадейкина.

Уже при игре в большинстве Кулемин удвоил преимущество «Салавата» в конце второго периода — снова с пятака.

А за две минуты до конца игры форвард убежал вместе с Кадейкиным в контратаку и после нескольких обратных перепасовок с Александром одной рукой отправил шайбу под щитки голкиперу «Барыса».

Теперь остается наблюдать — был ли это разовый всплеск эмоций от полученного контракта или Кулемин станет личной трансферной победой вечно критикуемого спортивного директора «Салавата» Василия Чижова?