«Созданное в Татарстане благополучие — главное достижение республики»

В чем татарстанские политики видят главные достижения республики за прошедшие годы и какие вызовы перед ней стоят

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 30 августа, жители Татарстана празднуют рождение своей государственности — День образования республики. Именно в этот день 31 год назад Верховный Совет республики принял декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР. Представители политических кругов Татарстана и другие известные люди поделились с «Реальным временем» своим мнением о том, каковы основные достижения республики и какие вызовы перед ней сегодня стоят.

Лейла Фазлеева, вице-премьер Республики Татарстан

— Главное достижение республики, на мой взгляд, — в личных достижениях жителей Татарстана! Кто-то встретил в этом году любовь всей жизни, у кого-то в семье появились долгожданные дети или внуки, кто-то обрел семью. Есть те, кто открыл свое дело, устроился на работу, а кто-то сделал открытие в науке и нашел ответ на вопрос, который, возможно, волнует человечество. Кто-то выучил язык, получил новое знание, победил в Олимпиаде, спортивных или интеллектуальных состязаниях, поступил в учебное учреждение или получил диплом. Замечательно, что кто-то помирился и нашел общий язык с родными, близкими или друзьями. А кто-то спас жизнь человека и подарил ему здоровье. У каждого из нас в этом году свои достижения, которые создают палитру достижений и успеха нашей республики!

Айрат Фаррахов, депутат Госдумы VII созыва от Татарстана

— Как раз 31 год назад я заканчивал обучение в университете. И очень хорошо помню, как в те годы я начинал работать. Не было заработной платы, не было лекарств, даже клей, чтобы подклеивать анализы в историю болезни, мы покупали за свой счет. Я был молодым врачом. Помню, что мы с супругой не имели возможности даже купить йогурт. Очень много денег у молодой семьи уходило на памперсы, когда родился ребенок. Постепенно-постепенно и в медицине дело улучшилось, и машина появилась...

Главная задача государства — обеспечить качество жизни своих граждан. На примере Татарстана мы видим, как это качество жизни не просто обеспечивалось, а росло опережающими темпами. Татарстан стал территорией возможностей. Наверное, это главная заслуга власти и всех, кто живет в республике.

Сегодня главный вызов — новая коронавирусная инфекция. Она влияет не только на здоровье наших граждан (а очень многие потеряли своих родственников, мы потеряли прекрасных врачей), но и на всю экономику. К сожалению, произошел огромный рост бедности и падение экономики. И сегодня это главный вызов, который стоит перед нами. Но я уверен, что мы и с этим справимся. Тем более мы знаем инструменты для этого, все зависит от общества и нас самих.

Второй вызов: мы должны расти ускоренными темпами. Нам нужно искать возможности, чтобы развивать инновационную экономику, увеличивать поступления в бюджет. Нам очень важно сохранить язык, культуру, нашу идентичность. Это будет то самое главное, что мы передадим нашим детям. И нам очень важно сохранить свою экологию, уникальную природную составляющую Татарстана. Мы все должны думать о том, что передадим нашим детям!

Зиля Валеева, председатель Общественной палаты Татарстана

— Все эти годы республика стремилась к тому, чтобы у нас было больше полномочий и возможностей принимать решения более самостоятельно. Но главным стремлением всегда был тот факт, чтобы у людей была возможность реализовать себя в республике. Если взять аспект самореализации граждан, то можно оценить, сколько людей за эти годы смогли начать свое дело и стать знаковыми фигурами не только в разрезе республики, но и страны в целом. Мы по-настоящему становимся республикой возможностей. Именно поэтому не только мы сами любим свою республику, но и к нам приезжают очень многие люди, которые хотят себя реализовать.

Когда мы отмечали День медицинского работника, один из врачей РКБ, получивший награду конкурса «Ак чэчэклер», рассказал, что переехал в Татарстан, чтобы реализовать уровень своих компетенций по трансплантации, потому что в республике есть такие возможности. Я в это время искренне гордилась. К нам приезжают и молодые люди, которые работают в сфере информатизации, а потом выбирают Татарстан местом жительства. Желание самореализации республики передалось каждому живущему в Татарстане человеку. И именно это наличие у нас возможностей для реализации и настрой людей — одно из главных достижений. Все, кто к нам приезжают, отмечают осознание татарстанцев, что они участвуют в большом деле и что их мнение учитывается при принятии решений — такое дорогого стоит. Это то, что помогает нам двигаться вперед.

Вызов сегодня — это прежде всего сберечь народ, такой талантливый и трудолюбивый. Пандемия коронавируса показывает, что мы за свое здоровье должны брать ответственность сами. И более ответственно относиться к тому, чтобы противостоять вызовам пандемии. За что бы мы ни взялись, она все равно накладывает свою печать. Чтобы дальше можно было интересно жить, создавать условия для детей, себя, чтобы дальше была возможность работать и воплощать свои мечты, нужно прежде всего здоровье. Это мы можем обеспечить сами путем вакцинации. Очень бы хотелось, чтобы именно на этот вызов обратили прежде всего внимание. А все остальное… Годами уже доказано, что все остальное нам по плечу.



Татьяна Ларионова, заместитель председателя Госсовета РТ

— Конечно, эти годы стали временем мощного развития республики, причем практически во всех отраслях. Важно, что одновременно развиваются как города, так и сельские территории.

Исходя из своей основной деятельности, хочу отметить, что в эти годы удалось включить три значимых исторических памятника в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО: Кремль, Болгар и Свияжск. Мы смогли доказать их универсальную ценность, и они стали привлекательными для жителей и туристов не только нашей страны, но и всего мирового сообщества. Кроме Татарстана, в России этого не сделал никто. И это результат большой работы, которая проведена в республике по межнациональному и межконфессиональному согласию, результат нашего общего отношения к своей истории, своим корням, культурной идентичности и вековым традициям.

Безусловно, большое внимание уделяется в Татарстане подрастающему поколению. За последние годы построено 262 детских сада, 70 школ, отремонтировано 1 326 образовательных учреждения. Отрадно, что образовательные учреждения республики становятся флагманами по различным направлениям в Российской Федерации. В частности, мы первыми пришли к созданию сети полилингвальных комплексов. Все это позволяет надеяться на то, что наше подрастающее поколение, наши дети будут созидательны и конкурентоспособны, будут культурно и нравственно просвещены, будут внимательными к своей культурной и языковой среде. Это и есть гарант будущего развития Татарстана.

Дальнейшее наращивание потенциала развития республики — наша главная цель. В основе всех успехов лежит большой созидательный труд татарстанцев. Рост доходов, новые возможности для развития и совершенствования, дальнейшее повышение качества жизни населения — этого от нас ждут в каждой семье. Важно не обмануть эти надежды!

Ирада Аюпова, министр культуры Татарстана

— С точки зрения нашего министерства главным событием этого года для республики стал тот факт, что в 2022 году Казань примет 45-ю сессию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Не менее значимым событием стал указ президента РФ о праздновании 1 100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в 2022 году.

На будущий год эти две самые главные задачи стоят не только перед нашим министерством как перед одним из исполнителей этих мероприятий, но и перед всей республикой. 1 100-летие принятия ислама — это не только духовное наследие нашего народа, это еще и подтверждение нашей государственности. А с другой стороны, тот факт, что решение о проведении сессии ЮНЕСКО в Казани было принято в этот достаточно сложный период, подтверждает значимость работы республики в сохранение объектов культурного наследия. Это является одним из маркеров отношения руководства нашей республики к культурному наследию.

Ильдар Гильмутдинов, депутат Госдумы VII созыва от РТ

— Нам очень повезло с руководителями республики и в целом с кадровым составом на уровне республики и районов. Всех руководителей отличает преемственность, желание работать, сделать лучше свое село, район, город, республику. Это самое главное достояние. Несмотря на все сложности, тяжелые 90-е годы, кризисы, мы двигаемся вперед по всем направлениям как единая команда: это и образование, и социальная сфера, и решение вопросов аварийного и ветхого жилья, и отношения к промышленности, сельскому хозяйству.

Благодаря такой команде, пониманию того, что Татарстан — это наш дом, мы имеем поступательное движение вперед, причем каждый год. Да, есть проблемы, в каждой отрасли есть вещи, которые нужно решать, конечно, при поддержке федерального центра. Как никогда последние годы федеральный центр оказывает поддержку регионам, республикам в решении разных вопросов: это и комплексное развитие села, и нацпроекты, и строительство школ и садиков, и решение проблем в жилищной отрасли.

Есть проблемы, связанные с необходимостью удвоить строительство социальных объектов, больше внимания обратить на старшее поколение, систему здравоохранения, сферу ЖКХ, потому что особенно у городского населения много вопросов. Важны темы, связанные с оздоровлением нашей Волги-матушки, качеством обеспечения водой, экологией — их надо реализовывать в удвоенном режиме!

Яков Геллер, гендиректор Агентства по госзаказу РТ

— Задачи нашего предприятия вынуждают нас к частым поездкам по стране — от Калининграда до Сахалина. Мы можем сравнить качество жизни, состояние инфраструктуры, насыщенность соцкультбыта. Очевидна положительная разница в пользу нашей республики. На мой взгляд, созданное благополучие, созданный высокий уровень комфортности проживания и есть главное достижение прошедших лет. Ну и, конечно, промышленность, строительство, дороги, торговля, культура — все в динамике развития, которая и познается в сравнении.

Вызовы понятны. Во-первых, это социальная дифференциация населения — обстоятельство, присущее всем развивающимся экономикам, но особенно чувствительное в стране, где почти сто лет приучали народ к тому, что все равны. Этот атавизм коммунизма влияет на осознание ситуации, вызывает сложные отношения к имущественному расслоению и так далее.

Второе — это необходимость отстаивать, поддерживать и цементировать общность многонационального и многоконфессионального населения республики. В условиях продолжающегося постмодернизма, смены эпох, стремления вновь спеть «отречемся от старого мира,/ отряхнем его прах с наших ног…» — это культурные традиции, семейные ценности, родной язык, национальные обряды и многое, что хранят народы, проживающие в республики. И задача обеспечить сохранение и приумножение этого представляется как минимум не менее важной, чем стройка и промышленность.