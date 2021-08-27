«Истечет 10 лет — в чьих руках останется огромное количество полигонов и комплексов?»

Регоператоров ТКО нацеливают на стройку новых полигонов в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Татарстанские региональные операторы УК «ПЖКХ» и «Гринта» готовятся приступить в будущем году к строительству пяти новых межмуниципальных полигонов, которые должны заменить собой разбросанные по всей республике советские полигоны. К 2024 году их ресурс будет исчерпан. «РТ-Инвест» вместе с Татарстаном собирается строить сортировочный комплекс рядом с МСЗ. «Времени остается все меньше и меньше, поэтому мы требуем от региональных операторов выполнения своих инвестиционных программ», — заявил глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев на конференции, посвященной реформированию системы обращения ТКО. Проекты оцениваются как минимум в 400 млн рублей, но камнем преткновения оказался вопрос, кому будет принадлежать будущая инфраструктура размещения отходов по истечении 10-летнего срока работы региональных операторов. Татарстан настроен забрать ее себе.

Места отходов: Татарстан построит пять новых полигонов к 2024 году

Татарстан перешел на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 2019 году, и с тех пор захоронение отходов происходит на действующих полигонах по всей республике. Точкой отсчета нового цикла в утилизации ТКО станет запуск пяти новых межмуниципальных полигонов, которые должны будут начать принимать отходы со всей республики.

Правда, с запуском мусоросжигательного завода под Казанью отходы в Западной зоне будут другими — это зола. Для их размещения региональный оператор УК «ПЖКХ» планирует построить три полигона — в Алексеевском, Арском и Верхнеуслонском районе. А в Восточной зоне, где региональным оператором является «Гринта», полигоны планируется разместить в Лениногорске и Набережных Челнах или в Елабуге (окончательно не определено). При этом в каждой зоне рядом должны появиться мусоросортировочные комплексы, а самый большой появится рядом с МЗС под Казанью.

О готовящейся эволюции в ходе «мусорной» реформы в Татарстане вчера рассказал журналистам глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев перед началом научно-практической конференции «Твердые коммунальные отходы: законодательство и практика». В течение двух дней представители ФАС России, региональных операторов из разных субъектов РФ и эксперты Московской школы управления «Сколково» обсуждают насущные вопросы реформирования отрасли и тарифы на ТКО. В конференции приняли участие глава профильного комитета Госсовета РТ по экологии и природопользованию Азат Хамаев и глава комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин.

О готовящейся эволюции в ходе «мусорной» реформы в Татарстане рассказал глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев. Фото: Максим Платонов

Расхожее определение «мусорная реформа», которое было запущено в оборот прессой еще на заре преобразований, теперь сильно раздражает и не нравится ни игрокам рынка, ни регулятору. «Знаете, как корабль назовешь, так он и поплывет», — поморщился Александр Груничев, когда в вопросах журналистов прозвучало двусмысленное слово-трафарет «мусорная».

— Реформа идет не первый год, а ее главной задачей ставилась цель охватить 100% населенных пунктов системой сбора и вывоза мусора. К концу этого года мы сможем обеспечить вывоз мусора в соответствии со всеми санитарными нормами САНПИН. Это каждый день — летом и три дня в неделю — зимой, — конкретизировал он интенсивность движения реформы в Татарстане, давая понять, что определение «мусорная» тут некстати, — отметил он.

Груничев особо подчеркнул, что строительство полигонов будет осуществляться за счет собственных средств региональных операторов, а значит эта нагрузка не будет давить на тарифы для потребителей услуг. Общая сумма затрат оценивается в 400 млн рублей.

«РТ-Инвест» ставит сортировку вблизи МЗС

Новая система обращения ТКО теперь вплотную подошла к переработке мусора. Тут же стали известны подробности проекта по строительству крупного сортировочного комплекса вблизи МСЗ под Казанью. По словам Александра Груничева, его мощность составит 869 тысяч тонн, а 521 тысяча тонн из них будет поступать на МСЗ. Инвесторами комплекса выступят правительство РТ и «РТ-Инвест» (предполагается, что расходы будут включены в тариф по сбору и утилизации ТКО). Предполагаемый срок начала строительства — 2022 год. Скорее всего, технический облик комплекса будет повторять уже построенный в Подмосковье.

15% отходов будет направляться на вторичную переработку, 15% — на техкомпост для дорожного строительства, а остальное на утилизацию в МСЗ. Фото: Максим Платонов

— На прошлой неделе в составе делегации под руководством заместителя премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина ездили в Московскую область, — рассказал Александр Груничев. — Здесь посетили один из построенных сортировочных заводов РТ «Инвест», который рассчитан на обработку 2 млн тонн в год. Мы ориентируемся на такой же завод, если хватит тех инвестиций, которые вложит республика и РТ «Инвест». Обсуждение идет на уровне республики. Через 2 месяца будет понятно, какая сумма инвестиций будет заложена на его строительство.

По своей мощности мусоросортировочный комплекс может стать самым крупным в Татарстане. По его словам, 15% отходов будет направляться на вторичную переработку, 15% — на техкомпост для дорожного строительства, а остальное на утилизацию в МСЗ. «Это так называемые «хвосты», которые остаются после сортировки», — пояснил Груничев.

МЗС не отменяет строительство новых межмуниципальных полигонов: им придется взять на себя оставшуюся мусорную нагрузку. Как сообщил Александр Груничев, в западной зоне УК «ПЖКХ» построит три полигона, а в Восточной зоне «Гринта» построит два полигона. Точное месторасположение не определено, но однозначно, что один будет построен в Лениногорске, а второй — либо в Набережных Челнах, либо в Елабуге, как предусмотрено территориальной схемой. На этих полигонах мусор сначала будет «ужиматься», далее он перекладывается на мультилифт и направляется на сортировку. «После сортировки часть техногрунтов, которые обработаны, возвращается на полигон. Самое главное, что после того, как мы сожгли, остатки нужно возвращать. Чтобы пустые машины не гонять, они забирают мусор, отвозят на сортировку, везут обратно с мусоросжигающего завода то, что мы пока условно называем золой», — пояснил председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев.

МЗС не отменяет строительство новых межмуниципальных полигонов: им придется взять на себя оставшуюся мусорную нагрузку. Фото: Максим Платонов

«Гринта» ставит на Елабугу

— Сейчас согласно территориальной схеме межмуниципальный комплекс должен быть в Елабуге, а второй в Лениногорске. Мы опираемся на территориальную схему — пока изменений в ней не было. Окончательного решения нет,— пояснила глава компании «Гринта» Светлана Ярлыченко.

По ее словам, площадь каждого полигона составит до 80 га. «Но в них входит еще «Экотехнопарк», где будут располагаться резиденты [по переработке мусора]. С восточной зоны отгрузка мусора на МЗС производиться не будет. Весь поток образующихся отходов, согласно нацпроекту «Экология», будет проходить через сортировочный комплекс. Запустить планируем к 2024 году. Инвестиции «считаются», — рассказала «Реальному времени» глава компания «Гринта».

По ее словам, реформа призвана сократить количество отходов, направляемых на полигоны. Их ресурсов хватит до 2024 года. К этому сроку их ресурс будет исчерпан. Они должны будут отправиться на рекультивацию. И возник вопрос — либо рыть рядом новые ямы, либо реализовывать перспективные решения, а именно развивать рынок вторичного сырья. «Поэтому в нашей зоне решено построить на месте старых полигонов мусороперегрузочные станции и два межмуниципальных комплекса».

По словам Ярлыченко, реформа призвана сократить количество отходов, направляемых на полигоны. Их ресурсов хватит до 2024 года. Фото: green.work-side.ru

Оговорка ФАС, или как получить право собственности на будущую инфраструктуру

Камнем преткновения на пути строительства новых инфраструктурных сооружений ТКО является неурегулированное право собственности на будущие комплексы. Как известно, соглашения с региональными операторами подписаны на 10 лет, т.е. действуют до конца 2029 года. А что дальше? Кому будут принадлежать полигоны, сортировочные комплексы? Или выбранные региональные операторы должны остаться «пожизненно» в регионах? Такие вопросы были подняты участниками на пленарном заседании научно-практической конференции. Их адресовали представителю федерального регулятора — начальнику управления регулирования жилищно-коммунального хозяйства ФАС РФ Алексею Матюхину.

Но перед этим глава управления ЖКХ ФАС РФ рассказал о законодательных новшествах, которые вступят в ближайшее время. Он заявил, что действующие тарифы позволяют успешно реализовывать инфраструктурные проекты. Для их ускорения разработан проект постановления правительства РФ, который предусматривает ряд изменений. Во-первых, для регоператоров отменяется «лимит» из выручки, который может быть направлен на приобретение контейнеров. Так как эти расходы включают в тариф, то до сих пор на эти цели разрешается тратить не более 1% от выручки регоператора.

— Этот подход мы «расшиваем» и даем возможность регоператору включить затраты на закупку контейнеров больше, чем 1%,— сообщил Матюхин, — Но при этом в соглашении с регоператором должна быть предусмотрена обязанность — в случае лишения его статуса или прекращения деятельности передать контейнеры и бункеры, приобретенные за счет средств населения, в собственность муниципальных властей.

— Вот вы сделали оговорку по судьбе контейнеров. А можно ли эту оговорку распространить на всю инфраструктуру? — «поймал» подходящий момент для обсуждения наболевшей проблемы председатель комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин, — За счет тарифов [потребителей услуг] образуется колоссальный объем инфраструктуры и публичных активов. Истечет 10 лет — будет создано огромное количество полигонов и комплексов. И где будет это имущество?

По его словам, эта тема беспокоит все регионы, и необходимо внести ясность в инвестиционные перспективы региональных операторов. До него глава Госкомитета РТ по тарифам задавал вопрос в более мягкой формулировке: «Сейчас они осуществляют инвестиционную программу, которая будет внедрена в действие с 2024 года. А срок действия соглашения с ними — 10 лет. Каким образом они должны включить амортизацию — по ускоренной [системе]? Ведь по окончании срока действия договора они не окупят тариф?».

В соглашении с регоператором должна быть предусмотрена обязанность в случае лишения его статуса или прекращения деятельности передать контейнеры и бункеры, приобретенные за счет средств населения, в собственность муниципальных властей. Фото: Олег Тихонов

— Амортизация должна быть исключительно целевая и на реализацию исключительно действующих инвестпрограмм, — пояснил Матюхин.

Отвечая во второй раз на запросы депутатов Госсовета, представители ФАС РФ пообещали с интересом рассмотреть «предложения республики, которые всегда имеют большую актуальность».