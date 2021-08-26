Бизнес-аккаунт дня: зеленодольский мотопрокат для любителей экстрима

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 137-я

Около года назад в Зеленодольске открылся прокат мотоциклов и квадроциклов. Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

«Истинная свобода движения»

Получить массу положительных эмоций и дозу адреналина обещают создатели одного из татарстанских центров проката гоночных мотоциклов, квадроциклов и специальной экипировки для них. Компания предоставляет свои услуги жителям Казани и Зеленодольска. Экстремальная езда помогает клиентам снять стресс, избавиться от негатива, уверены основатели центра, считая, что «только на мотоцикле можно почувствовать, что такое истинная свобода движения».

Свою работу зеленодольский центр мотопроката начал осенью прошлого года, и менее чем за год у фирмы появились свои постоянные клиенты. Причем бизнес не сезонный — в наличии есть специальная техника, которая позволит погонять и по снежным горкам.

Аналитический разбор бизнес-профиля сегодня провела проектная команда бюро «ДругМедиа». Это первое коммуникационное агентство в регионах России по мнению РРАР, Tagline, RUWARD и НР2К, действующее на рынке digital-услуг с 2012 года.

Динамичные видео создадут органический приток подписчиков

Описание профиля. Ник дает полное понятие об аккаунте и геолокации. Имя пользователя аналогично, но можно убрать нижнее подчеркивание и поставить пробел. Аватарка яркая и запоминается сразу.

2 072 подписки. Желательно, почистить их вручную, чтобы пользователи не приняли ваш аккаунт, как массфоловинг.

Шапка профиля отвечает на основные вопросы. Для внушительного УТП (уникального торгового предложения) можно добавить цену.

Ссылка переводит на таплинк, где уже можно выбрать способ связи, но можно оставить просто ссылку на WhatsApp в описании, а номер телефона (для звонков) добавить в контакты аккаунта.

Актуальные есть. В основном все по стандарту — отзывы, прайс, основная информация.

Визуальное оформление: в аккаунте отсутствует единый стиль, все визуальные элементы аккаунта выполнены разрозненно.

В блоке хайлайтс иконки выполнены в одном стиле, но из-за использования шрифтов разных размеров для каждой иконки теряется эффект «единства». Попробуйте перефразировать надписи на обложках, чтобы по количеству символов они были примерно одинаковы, тогда их можно будет нанести одинаковым размером шрифта. Также в ленте встречается логотип «с крыльями», можно попробовать обыграть крылья и в оформлении обложек хайлайтс. Это создаст визуальную связь между блоками аккаунта.

В ленте используются в основном «живые» фотографии, это классно, но визуально между ними нет связи. Добавление каких-либо повторяющихся графических элементов, одинаково оформленных надписей (не обязательно на каждый визуал) создало бы визуальную принадлежность к данному аккаунту.

Для такого динамичного направления мало публикаций видеоформата. С помощью видео можно ярче передавать эмоции.

Наши рекомендации:

Выбрать одну стилистику по цветам, шрифтам и другим графическим элементам и стараться придерживаться ее в оформлении аккаунта и постов. Попробуйте чаще публиковать небольшие видео в новом формате Reels с наложением различных эффектов и музыки — динамичные видео хорошо «вирусятся» и позволяют создать органический приток подписчиков. Публиковать тексты полезные для потенциальных клиентов. Например, какую технику выбирают для проката чаще всего и почему. Не использовать фразу «Всю подробную информацию можно узнать в Direct», а давать все сведения сразу в посте. Не стоит усложнять жизнь подписчикам: они не хотят тратить время и ждать ответа в сообщениях. Если в текстах нет того, что интересно потенциальному клиенту, он просто найдет другой прокат. Правильно разделять абзацы, ставить пробелы там, где они нужны, и перестать использовать восклицательные знаки. Точка — хороший пунктуационный символ, который не создает впечатления, будто на подписчиков кричат.

Контент для контента не решает бизнес-целей

Контент-план. Посты в профиле публикуются, скорее всего, для создания видимости. Контент для контента — плохая затея, которая не решает целей бизнеса.

Аккаунт постит много фотографий клиентов, и вместо пустых фраз «Папа с дочкой» лучше опубликовать отзыв посетителей мотопроката.

Обращения «Вы», «Вас», «Вам» с заглавной буквы уместны в официально-деловых письмах, но не в соцсетях. Время меняется, и на просторах интернета уже редко где встретишь такое написание.

Кстати, восклицательные знаки в конце каждого предложения — тоже плохая затея. Этот символ должен использоваться уместно, и сегодня он лучше всего смотрится в публицистических и художественных текстах. В соцсетях восклицательный знак, на наш взгляд, не нужен.

Типографика не соблюдается — в постах нет грамотного разделения текста на абзацы, в силу чего создается неудобство при чтении. Следующий промах — отсутствуют пробелы между концом одного предложения и началом следующего. В то же время есть и обратная сторона — ставятся лишние пробелы. Подобные ошибки нарушают восприятие текста, поэтому к правилам типографики советуем присмотреться.

Наши рекомендации:

Публиковать тексты, полезные для потенциальных клиентов. Например, какую технику выбирают для проката чаще всего и почему. Не использовать фразу «Всю подробную информацию можно узнать в Direct», а давать все сведения сразу в посте. Не стоит усложнять жизнь подписчикам: они не хотят тратить время и ждать ответа в сообщениях. Если в текстах нет того, что интересно потенциальному клиенту, он просто найдет другой прокат. Правильно разделять абзацы, ставить пробелы там, где они нужны, и перестать использовать восклицательные знаки. Точка — хороший пунктуационный символ, который не создает впечатления, будто на подписчиков кричат.

Модерация: комментариев немного, но они есть — в основном отвечают на все комментарии, не отходят от своего TOV.



Наши рекомендации:

Не оставлять без ответа комментарии-реакции, где только смайлики.

Писать «вы» со строчной буквы.

Аналитика в цифрах: публикуется около четырех постов в месяц, что кажется нам маленьким количеством для профиля такого типа. Вовлеченность очень средняя — 3,65% на пост.

По своему рейтингу Trendhero состояние у профиля хорошее — 67/100. Количество достоверной аудитории — 67%, из Казани и Зеленодольска всего 50% и 26% аудитории соответственно.

Реклама есть. На момент аудита — запущен один рекламный креатив.

Наши рекомендации: запустить сезонные акции, отзывы, видео — это имиджевый контент, чтобы привлечь внимание пользователей и тем самым повысить конверсию.