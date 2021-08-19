«Татары, выбравшие свою культуру профессией, отчуждены от сегодняшнего дня»

Размышление о национальном образовании — чем должен быть университет для студента?

Фото: Максим Платонов

В Татарстане уже несколько десятилетий говорят о необходимости национального университета. Звучат разные идеи, каким он должен быть. Колумнист «Реального времени», востоковед Карим Гайнуллин в очередной статье для нашего издания приводит некоторые из них и пытается ответить на вопрос, почему федеральный вуз не справится с рядом специфических задач, которые стоят перед национальным.

Каким должно быть нацобразование

В этой статье речь пойдет о важности национального университета и то, каким он бы мог быть. Задача — дать набросок с разными идеями, но не уходить в них глубоко.

О национальном университете в Татарстане говорят уже 30 лет. У критиков этой идеи возникает закономерный вопрос — зачем нам нужен такой институт? Однако, федеральный университет не может решить ряд специфический задач, которые стоят перед национальным.

Университет выполняет следующие функции:

Обучение профессии. Обучение науке, то есть занятие исследовательской деятельностью и ознакомление с правилами исследовательской деятельности — научным методом. Передача культуры.

Существует ряд профессий, где существует необходимость татарского языка, — учителя татарских школ, медики в районах. Татарский язык необходим для гуманитарных исследований в областях истории и филологии.

Фото: Ринат Назметдинов

Третий пункт более существенный. Еще испанский мыслитель начала XX века Хосе Ортега-и Гассет в своей работе «Миссия университета» обратил внимание на то что лишь небольшое количество студентов в итоге будут заняты научной работой, в то время как университет уже на уровне бакалавриата начинает нагружать студента предметами, необходимыми для исследовательской деятельности. Очень часто студент в университете хочет получить опыт культуры.

Культура является природой самого университета — университеты являются преемниками монастырей и исламских мадрас. Задачей последних было ознакомление учеников с цивилизационными концепциями своего пространства. Непрофильные предметы — как, например, философия — представляют из себя рудимент той эпохи, когда университет был призван воспитать культурного человека.

Хосе Ортега-и Гассет связывал механизацию, то есть утрату ориентацию на культуру и переориентирование на исследовательскую и профессиональную деятельности, университета с теми потрясениями, которые постигли Европу в конце 19 и начале 20 веков. Причина механизации — наука дошла до той стадии, когда требуется вся жизнь человека для её усвоения. Учёные древности были энциклопедистами, в то время как от учёных настоящего требуется полное погружение в одну конкретную науку.

Однако людей, способных на такое погружение и желающих посвятить ему свою жизнь — ничтожное меньшинство. Университет, ориентируясь на работу с исследователями, бесполезно прожигает время большинства обучающихся в нём. В то время как необходимость опыта культуры актуальна для любого человека, участвующего в общественной жизни.

Фото: Ринат Назметдинов

Эта идея исход из самого наличия Республики. Само слово «Республика», происходящее от латинского «res publica», то есть общее дело, подразумевает активную вовлеченность граждан в общественно значимые решения. Для вовлеченности в решения необходимо знакомство с культурой, традицией и историей общества.

Только культурный человек может толкать общество на эволюционный путь, в то время как у человека, отчужденного от культуры, традиции и истории нет иного выхода, кроме разрушения общества.

Так, французский востоковед Оливье Руа в работе «Глобализированный Ислам» показал, что костяком джихадистского движения являются этнические мусульмане из диаспоры во втором и третьем поколении, оборвавшие традиционные связи, но нашедшие реализацию через радикализм. Потому разрушение интеллектуальной традиции может привести к печальным последствиям. А передача интеллектуальной традиции — это прерогатива Университета.

Татарская культура является достаточно развитой, имеет три воплощения — традиционная исламская, буржуазная и социалистическая. Все они вышли из образовательных учреждений своего времени — традиционных и новометодных мадрас и советского национального образования первых десятилетий. Сегодняшний застой прямо связан с тем, что непонятно, какой институт будет заниматься трансляцией этого наследия в наше время.

В то же время 21 век представлен новыми вызовами, отличными от тех, с которыми встречались прошлые поколения. Университет должен не только передать культурную традицию, но и научить этим вызовам, актуальным концептам дня сегодняшнего. Мы попадаем в двойную ловушку: татары, выбравшие свою культуру профессией, отчуждены от сегодняшнего дня, вынуждены заниматься вчерашним — в то время как выбравшие день сегодняшний, полностью отчуждают себя от собственной культурной традиции, результатом чего может быть лишь обессмысливание жизни.

Фото: Олег Тихонов

Современные концепции образования: Liberal Arts

Одним из вариантов преодоления разрыва между культурой и современностью является американская система образования «Liberal Arts». Она получила широкое распространение в университетах и колледжах США во второй половине XX века. Эта система предполагает свободу выбора для студента, который первые годы обучения знакомится с академией и читает фундаментальные работы в разных сферах знания. Студент в ходе обучения самостоятельно выбирает себе курсы.

В ходе обучения в обязательном порядке студент, вне зависимости от своего профиля, знакомится с мировоззренческими концепциями своего времени, а также культурным фундаментом прошлых веков. Идея такого образования восходит к средневековым школам, а также к идеалу древнегреческого образования, стремившихся создать учёного-универсала. Несмотря на то, что сегодня универсализм в науке почти невозможен из-за ее сложности, широта взгляда, которую студент получит в ходе своего обучения, позволит ему более открыто смотреть на мир даже в ходе научной деятельности. Кроме того, как мы уже писали выше, научная деятельность не является единственной функцией Университета.

На сегодняшний день система «либерал артс» существует в Москве на базе РАНХиГС, в Институте общественных наук. Школьники могут поступить на это направление с разным набором ЕГЭ, а уже на третий год обучения выбрать программу: управление городским территориальным развитием, технологии социологических исследований, стратегическое управление компанией, публичная политика и государственные стратегии, медиажурналистика, зарубежное регионоведение и политэкономический анализ, история государства и власти, филология, управление социальными коммуникациями и психология.

В Санкт-Петербурге система «Либерал артс» существует на базе Факультета свободных искусств и наук. Студенты факультета вольны сами составлять себе расписание из предложенных курсов (однако, существуют и обязательные для всех). Минусом здесь является то, что на интересных для большого числа людей курсах с известными преподавателями часто бывает отдельный большой конкурс.

Фото: Олег Тихонов

Дар уль-Гыйлем: традиционная система исламского образования

Как востоковед, не могу не затронуть незападные традиции образования. Ведь традиционная культура татар пропитана Исламом, а, конкретно, ханафитской богословской традицией. Сегодня живая традиция ханафитской школы, какая она есть, наиболее распространена в Юго-Восточной Азии, на территории Индии и Пакистана. И у этих стран есть своя традиция традиционного образования.

«Дома знаний» в этих странах являются наследниками древней системы «низамий», выстроенных сельджукским государственным деятелем Низам уль-Мульком. Тем не менее, в отличие от древних предшественников, современные «дома знаний» — самым известным из которых, конечно, является индийский Деобанд, наследуют «джадидистскую» традицию, то есть стремятся объединить получение религиозных знаний с необходимыми светскими науками.

В отличие от современной европейской системы, интегрированной для получения религиозного образования в арабских странах, система Дарс-низамий состоит из 8 и 12 лет обучения. Преподавание происходит на основе традиционных учебников из «турас» — наследия традиционных школ (мазхабов).

Деобанд, самый большой и известный «Дар уль-Гыйлем», появился в Британской Индии как альтернатива двум силам: религиозному синкретизму индуизма с исламом и распространившемуся в регионе ваххабизму (в лице другой традиции Субконтинента — «ахлюль хадис»).

За время своего существования Деобанд, сохраняя исламские традиции, научился мирно сосуществовать в условиях языческого государства, не смотря на несогласие в религиозной картине мира.

Безусловно, Татарстан представляет из себя совершенно иное, по сравнению с традиционным индо-пакистанским, общество. Тем не менее, идеологу национального образования будет полезно ознакомиться с системой традиционных мусульманских мадрас. Самой аутентичной и устойчивой из них сегодня является система Даруль-Гыйлемов. В том числе по степени распространенности: свои Даруль-Гыйлемы сегодня есть в таких странах, как Канада (Darul-Uloom Canada) и Англия (Darul Uloom Birmingham). Их востребованность показывает, насколько сегодня актуален синтез современных и традиционных подходов.

Карим Гайнуллин