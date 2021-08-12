«Если Казани доверят сборную России, то мы готовы за это взяться»

Красных рад награде, Полякова — участию, а ватерполисты нацеливаются на Париж

Фото: Роман Хасаев

Своеобразную эстафетную палочку передали одни спортсмены СК ВВС «Синтез» другим. Пловец Александр Красных, прыгуны в воду Мария Полякова и Никита Шлейхер получили возможность отдохнуть после олимпийских стартов, о которых отчитались перед журналистами, а ватерполисты начали подготовку к новому сезону. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Задача у нас всегда одна — быть первыми»

— Хорошее начало, и мы, и заводчане рады, что наши ребята на больших пьедесталах. Чувство гордости присутствует, — делился впечатлениями генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов на стыке олимпийского и национального сезонов «водоплавающих» спортсменов СК ВВС «Синтез». — Задача у нас всегда одна — быть первыми. Для этого есть возможности, люди, мастерство, настрой, ресурсы, всё есть. Остается это дело зацементировать и двигаться вперед, как один хороший, слаженный механизм. Поэтому только вперед!

Генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов. Фото: Роман Хасаев

Двигаться в заданном направлении будет практически тот же состав «Синтеза», который завоевывал в предыдущем сезоне золото чемпионата и Кубок страны. За исключением двоих, поскольку Арслан Закиров ушел в «Спартак-Волгоград», а у Степана Андрюкова новый клуб пока не определен. Пополнили «Синтез» два воспитанника казанского ватерполо Аскар Махиянов и Замир Мирзиев. Увы, неопределенность является отличием нынешнего межсезонья, поскольку не ясна судьба одного из главных конкурентов в чемпионате — московского «Динамо».

— Слышал, что нет у них финансирования, но не хотел бы вдаваться в эту тему, поскольку это вопросы Москвы, — был дипломатичен главный тренер «Синтеза» Марат Закиров.

Главный тренер «Синтеза» Марат Закиров

— К сожалению, не везде в России такая хорошая ситуация, как у нас, — пояснил президент клуба Ирек Зиннуров. — По моим данным, не готовы участвовать в чемпионате Высшей лиги вторые команды Волгограда и Санкт-Петербурга, тут еще и проблемы «Динамо». Скорее всего, у нас останется только одна лига, куда заявятся все желающие, включая нашу вторую команду «Синтез-УОР».

Кстати, тем самым ставится под сомнение правомерность проведения ватерпольного Суперкубка страны, который ранее носил имя «Кубок Ушакова».

— Это был великолепный Кубок. Предложение о его возобновлении с нашей стороны поступало, но пока вопрос остается в подвешенном состоянии,— отметил Ирек Зиннуров. — В том числе и потому, что в сезоне 2021 года оба трофея у «Синтеза», а потенциальный соперник в лице московского «Динамо», повторимся, оказался в подвешенном состоянии.

Президент клуба Ирек Зиннуров

Кстати, Руслан Шигабутдинов сразу уловил суть новостей из Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда, которые, казалось бы, нас не касаются.

— Это большая печаль отечественного масштаба, — отметил Руслан Альбертович. — Когда со сцены сходят серьезные команды с солидной историей, с традициями, все остающиеся лишаются хорошего спарринг-партнера. Можно быть сильным, только конкурируя с сильными, а иначе нивелируется ценность всех медалей. Мы хотим, чтобы федерация уделяла таким вопросам больше внимания. Если на этом поле останутся всего лишь две-три команды, то это уже будет не чемпионат страны.

Партнер Поляковой тоже ошибся в последнем прыжке. А сейчас он призер Олимпиады

Олимпиада завершилась, СМИ подводят ее итоги, и зачастую создается впечатление, что мы смотрели разные Игры. Так, одно казанское интернет-издание в очередной раз попыталось принизить серебряную медаль Александра Красных, завоеванную в эстафетном плавании 4 по 200 метров: мол, не участвовал в финальном заплыве. Непонятна логика в целом, поскольку так можно подвергнуть сомнению любого спортсмена, не встретившего финальный свисток на поле, на площадке. Криштиану Роналду, замененный в финале чемпионата Европы — 2016 задолго до того, как португальцы забили решающий гол, по мнению этого издания, тоже не полноценный чемпион. С этим можно было бы смириться, но как тогда относиться к нашим волейболистам, которых, увы, тоже не было в финале против Франции. К примеру, Артем Вольвич ни секунды не провел на площадке, да еще был заменен в полуфинале против Бразилии, неудачно сыграв там, как и Дмитрий Волков, новичок «Зенита-Казань». Но мы считаем, что они все полноценные герои Токио-2020.

Между тем другого члена СК ВВС «Синтез» Никиту Шлейхера уже откровенно травили. Министр спорта республики Владимир Леонов охарактеризовал это термином «заклевали». Да, ляп Никиты в последней попытке на синхронных прыжках стоил и России, и Татарстану бронзовой медали. Четыре года назад спортсменка СК ВВС «Синтез» Мария Полякова, тогда еще не выступавшая за Татарстан, оказалась в такой же роли. Только тогда ее дуэт с Виктором Минибаевым занимал второе место на Универсиаде-2017 в Тайбее. А затем Минибаев допустил ошибку, и со второго места спортсмены откатились на шестое. Обидно, досадно, но сейчас Минибаев не позволил себе подобных промахов и в дуэте с Александром Бондарем завоевал для России единственную медаль — бронзу на смешанных прыжках с вышки.

Мария Полякова. Фото: Роман Хасаев

— Виктор Минибаев, с которым я тогда выступала, специализируется на прыжках с вышки, а стартовать ему пришлось с трехметрового трамплина, — пояснила Мария Полякова. — Из-за травмы он не мог выступать в своей основной дисциплине, мы собрали команду в миксте, но Виктор не владел моим «наскоком» на трамплине перед прыжком, и случилось — что случилось. Но сейчас у него, слава Богу, «случилась» медаль!

Для того чтобы подняться на пьедестал, иногда стоит пережить такой крайне болезненный опыт. Ладно бы за Шлейхером стояла толпа. Так нет же, уже сейчас прыжки в воду могут пережить болезненную процедуру смены поколений: Илья Захаров и братья Новоселовы — 1990 года рождения, Евгений Кузнецов и Минибаев — 1991-го. Точно можно быть уверенными в том, что до следующей Олимпиады останутся в спорте Александр Бондарь, Игорь Мялин, казанец Александр Белевцев и, возможно, дебютирует Руслан Терновой. Шлейхеру сейчас 23 года, это еще две Олимпиады, если относиться к делу с полной отдачей, и ни одной, если его продолжат травить горе-эксперты. На Украине прыгунья София Лыскун уже не выдержала подобного прессинга и объявила об уходе из спорта в 19 лет.



Самый звездный участник — Александр Красных на вчерашнем мероприятии был немногословен, но специально для читателей «Реального времени» мы взяли эксклюзивное интервью с ним, которое можно будет прочесть в ближайшее время.

Александр Красных. Фото: Роман Хасаев

«Казань готова стать базой для сборной страны»

Это пожелание озвучил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, бронзовый призер первенства России по водному поло, если кто не знает.

— Для того чтобы мы имели шансы попасть на следующую Олимпиаду в водном поло, один из вариантов — это сделать базу подготовки для сборной России, создав ее в Казани, на «Синтезе», где есть все условия. Во время отборочного цикла для Олимпиады в Токио в составе сборной России было восемь игроков [из] Казани. Если нам доверят сборную, то мы готовы за это взяться. Это наша совместная позиция клубов, и дело за политическим решением. Вернемся к этой теме осенью.

А уже ближе к зиме СК ВВС «Синтез» готов порадовать болельщиков выходом книги, которая должна стать подарком к ранее выпущенному фильму, посвященному истории команды. Презентация книги планировалась к началу сезона, но олимпийские старты и медали перенесли ее сроки.

Фото: Роман Хасаев

— Это издание приходится постоянно дополнять, в частности, очень надеялись на медали в Токио, и они были привезены, и сейчас в книгу добавляют материалы и о них. Родина должна знать своих героев, потому что за каждой победой стоит колоссальный труд и эмоции, слезы и пот. Сегодня мы решили собрать всю историю «Синтеза» из разных источников, отразить и показать исторические вехи, участников, фото спортсменов и многое другое. К началу сезона не успели, но до Нового года постараемся, — заверил Руслан Шигабутдинов.

