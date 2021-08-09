Бизнес-аккаунт дня: набережночелнинский мясной гастроном

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 124-я

Мясо уже много веков является одним из основных ингредиентов сотен национальных кухонь. Современные диетологи считают, что мясные продукты имеют немало полезных свойств и при разумном потреблении положительно воздействуют практически на все системы организма человека. Самым ценным в этом виде продуктов является белок, а это главный строительный материал для всех клеток человеческого организма. Кроме белка в нем есть витамины группы В, селен, цинк, фосфор и железо. В 2019 году в Набережных Челнах открылся специализированный гастроном «Мясная кухня». Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

С пользой для здоровья

Только свежую и охлажденную говядину, свинину и мясо птицы предлагает своим посетителям гастроном «Мясная кухня». Те, кому некогда стоять у плиты или не хватает опыта готовки, здесь всегда могут купить уже приготовленные мясные блюда и гарниры к ним. Кроме того, сотрудники гастронома вручную готовят большой ассортимент мясных полуфабрикатов — пельмени, вареники, манты, голубцы, купаты, конечно же, шашлык в разнообразном маринаде и деликатесы по особой разработанной рецептуре.

Для тех, кто после сытного мясного обеда или ужина любит попить чаю, здесь представлен богатый выбор различных десертов. За два года у магазина появились свои постоянные клиенты, и его популярность среди жителей автограда продолжает расти.

Сегодня бизнес-профиль мясного гастронома анализирует Олег Кашин — сооснователь SMM-агентства «Кружок», в сфере деятельности которого — графический и motion-дизайн, SMM, интернет-реклама.

Зацикленность на собственном товаре не способствует повышению продаж

«Инстаграм» — соцсеть визуальная, то есть контент формируется в первую очередь не на текстах, а на картинке, на том, что видит аудитория. И это отлично подходит для продвижения бизнесов из разных сфер, поэтому сейчас все активно развивают именно «Инстаграм». Удобный, умный рекламный кабинет, визуальная составляющая и неплохие алгоритмы сделали соцсеть лучшей для коммерческого ведения.

Это отступление я сделал для того, чтобы все лучше поняли важность той картинки, которую предприниматели показывают от лица своих брендов. В предыдущих обзорах я уже говорил, что для общепита в «Инстаграме» ключевую роль играет «передача атмосферы» заведения через аккаунт.

В случае с продуктами питания задача стоит иная. У аудитории нужно вызвать чувство аппетита. Мясо — это продукт, который не выбирают долго. Это не ипотека и не покупка автомобиля. Следовательно, и контент, который бы прогревал аудиторию, то есть убеждал их к покупке, должен быть другим.

Как мы выбираем мясо? Ответ на этот вопрос и должен лечь в фундамент стратегии присутствия бренда. Нам важно качество мяса, его свежесть, цена и легкость покупки. Если покупка сложная — мы выберем магазин поближе. Если мясо плохое или слишком дорогое — выберем что-то другое.

В аккаунте @meat_kitchen_ есть некоторые проблемы. Первая — отсутствие контента. Практически все публикации — это фотографии продукции. Изредка публикуют рецепты, которые можно приготовить из их продукции. И сюда же вклиниваются конкурсы, где разыгрывается их продукция.

Зацикленность на собственном товаре не способствует повышению продаж. Наоборот, «Инстаграм» — это не перечень того, что можно приобрести. и не прайс-лист — это лицо бренда в интернете. Однажды я встретил таргетированную рекламу, где просто был сделан скриншот из exel-таблицы с наименованиями товаров и цен на них. Надо ли говорить, что так делать нельзя?

Вызвать аппетит у аудитории поможет фуд-фотограф

Чтобы исправить эту ситуацию, аккаунту нужно сделать рубрикатор, который бы включал в себя: посты, которые отвечают на частые вопросы клиентов, которые бы рассказали про производственную цепочку, которые бы добавили развлекательного контента и которые бы добавили интереса.

Если есть сложности с придумыванием публикаций — значит что-то в аккаунте идет не так. Контент в «Инстаграме» всегда продуманный и служит какой-то цели. Чтобы делать более «умные» публикации, я советую использовать метод «контент-матрицы». Инструкций, как пользоваться этим способом, в интернете много.

Вторая проблема аккаунта — это аппетит. Аккаунт не вызывает чувство голода. Нет такого, что увидел их новую публикацию и сразу бежишь в магазин. А это важно.

Что тут можно сделать? Нанять именно фуд-фотографа. И еще визуального эксперта, чтобы в паре эти двое смогли сделать все красиво, аппетитно и креативно.

Немного усилий, чтобы стать лучше

Теперь по отдельным пунктам аккаунта. В имя профиля так и хочется добавить адресности (например, «свежее мясо Набережные Челны»). А вот «Мясная кухня и гастроном» лучше спустить в БИО профиля.

Из гастрономического, кстати, в аккаунте я нашел только публикацию с целым стендом макарон. Так что хотелось бы раскрыть и эту тему. Какие еще изыски спрятаны в этом магазине — остается только догадываться.

Ссылка в профиле ведет в чат WhatsApp. Это неплохо, но можно добавить автоматическое заполнение для первого сообщения клиента. Так клиенту будет еще проще связаться с менеджером. А еще лучше добавить ссылку на сервис Taplink, там можно разместить дополнительную информацию и подключить Facebook Pixel.

Хайлайтсы. Названия некоторых закрепленных историй не влезают, их нужно сократить, чтобы все выглядело аккуратно. Самые большие вопросы вызывает рубрика «Ассортимент». Там идут фотографии продукции без каких-либо пояснений — ни цен, ни описаний. То есть мало того, что вся лента в публикациях про продукцию, так еще и в историях. Фотографии тоже неаппетитные и среднего качества. Нужно хотя бы добавить цены, тогда эти истории обретут смысл.

Хочется похвалить аккаунт за правильный постинг: 1 публикация в 2-3 дня. Это сейчас эталонное количество, так алгоритмы работают лучше всего.

В целом аккаунту нужно приложить чуть-чуть усилий, чтобы стать лучше. Чувствуется, что человек, который занимается профилем, любит свою работу.