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Еще один Сабантуй в Казани

16:00, 03.07.2021

Кремлевская набережная собрала детей на праздник плуга

Еще один Сабантуй в Казани
Фото: vk.com/kremlinnab

Сегодня на Кремлевской набережной для жителей Казани устроили еще один Сабантуй — детский.

Видео: Камиль Исмаилов
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