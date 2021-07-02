«КПК и китайский народ — единое целое, как плоть и кровь, как вода и рыба»
В Казани отпраздновали столетие Коммунистической партии Китая выставкой
Татарстан включился в празднование столетия Коммунистической партии Китая. В саду дома-музея Ленина 2 недели будет работать выставка, привезенная генеральным консульством КНР в Казани. На торжественном открытии экспозиции побывал корреспондент «Реального времени».
Почему хочется уехать в Китай
Китай масштабно отмечает день рождения правящей партии (свыше 91 миллионов членов при 93% поддержки 1,4-миллиардного народа). К дате приурочили несколько событий: выпустили книгу по истории партии, сняли документальный сериал, презентовали 100 красных туристических маршрутов, провели вручение госнаград, выпустили памятные монеты, открыли новый музей компартии.
28 июня лидер Китая Си Цзиньпин общался с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции. Российский лидер отметил, что «в свое время Советский Союз активно поддерживал китайских коммунистов в их революционной борьбе, оказал весомое содействие в партийном и государственном строительстве в период становления нового Китая».
Надо сказать, что в Москве есть музей, посвященный VI съезду КПК — единственному, прошедшему не в Китае, а в России. Утром 1 июля прошел 70-тысячный митинг на центральной пекинской площади Тяньаньмэнь.
А в Казани беседку в саду Дома-музея Ленина на время превратили в подобие первомайской трибуны с небольшим зрительным залом. В нем, кстати, не сразу нашли место Талие Миннулиной. Один из работников консульства растерянно заявил: «Мы вас не ждали», на что руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана ответила, что ее пригласили, после чего сама нашла себе свободный стул в первых рядах.
Началось мероприятие с исполнения гимнов двух стран, причем в нашем как никогда были бы актуальны слова о Ленине, партии и силе народной.
По периметру площадки расположилось около 30 плакатов. На каждом — около 10 фотографий, подробно рассказывающих о том, как появилась Чжунго Гунчаньдан при содействии Коминтерна в 1921 году с генсеком Чэнь Дусю, о первом нелегальном съезде и так далее…
Разумеется, без каких-либо трагедий на той же Тяньаньмэнь и положения уйгуров в КНР. В советское время это называлось пропагандой, сейчас — продвижением бренда. Китай совмещает советское и западное — и берет самое нужное.
Постепенно черно-белые кадры сменяются цветными, а рассказ превращается в перечисление достижений КНР — а их, понятное дело, немало. У каждого плаката есть qr-код, который видимо должен был вести на страницу, где можно было бы прослушать информацию в аудиоформате — но первая же ссылка ведет на сайт, где нам по-английски рассказывают про Коко Шанель.
История о «полуколониальном и полуфеодальном обществе»
При этом в красноречивом выступлении генконсула КНР в Казани У Инциня немало сравнений с США. К примеру, он рассказывает, что в Китае недавно построили здание за 43 часа. И успешно справились с пандемией — не то что в США. «Качество управления Китая превзошло управление США», сделал он вывод, а потом вспомнил слова Путина на Петербургском экономическом форуме: «И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза».
Хотя господин У и предупредил, что выступление у него будет «довольно длинным», но эффектную пропагандистскую речь, после которой сразу хочется уехать в Китай, оценили все.
Сначала генконсул коротко рассказал о Ленине, заметив, что «залпы октябрьской революции России принесли в Китай марксизм и ленинизм». А Китай был тогда «полуколониальным и полуфеодальным обществом», нищим государством. Потом была битва против капитализма и феодализма. Но далее китайские революционеры увидели надежду в событиях в России — и с помощью товарищей из-за рубежа создали партию, а потом установили социалистическую систему.
— Тогда страна была очень бедной и отсталой, средняя продолжительность жизни едва составляла 35 лет. Промышленность была крайне отсталой. Даже гвозди и спички приходилось импортировать. Годовой объем стали составлял всего несколько тысяч тонн, — обрисовал безрадостную картину консул.
А что после? С помощью СССР были построены 156 предприятий, далее пошли реформы и рост. Теперь доля Китая в мировой экономике — 17%. Это крупнейшая экономическая индустриальная, золотовалютная страна, торговый партнер в 130 странах и регионах. ВВП в прошлом году — 15 триллионов долларов.
— КПК и китайский народ — единое целое, как плоть и кровь, как вода и рыба, — объяснил господин У.
Рассказал господин У и о себе. Сам он вырос в бедной семье, но сумел получить образование, выучил труднейший русский язык («второй труднейший — это китайский»). А вот у его детей есть все.
Пять китайских братьев Казани
Особенно восхитила речь генконсула двух человек. Вице-мэр Казани Евгения Лодвигова перечислила пять городов-побратимов в Китае, с которым Казань сотрудничала в последние годы. Это Шэньчжэнь, с которым столица работала, когда принимала Универсиаду. Чэнду — у них учились строить зоопарки. Гуанчжоу — как мощный пример индустриализации (Казань участвовала в борьбе за Международную премию Гуанчжоу за городские инновации). Сиань — с его властями начали общаться при подготовке конференции Лиги исторических городов.
— И забыла еще один город… Ханжоу, конечно, — справилась при помощи аудитории Лодвигова, добавив, что ее восхитили тамошние методы подсчета туристов и технологии Big Data.
Словом, Китай — он рядом. Явно ближе Хабаровска или Владивостока. А потому не за горами озвученные замминистра культуры РТ Дамиром Нотфуллиным планы провести Дни культуры провинции Хунань.
Хоть и по статусу ровней в России КПК является «Единая Россия», весомую точку мероприятию поставил Хафиз Миргалимов. Кстати, руководитель депутатской фракции КПРФ в Госсовете признался, что никогда не был в Китае.
— Сижу и смотрю на это прекрасное мероприятие — как оно организовано, как оформлено, как ведется, какой был содержательный доклад. Это прообраз Коммунистической партии бывшего Советского Союза, — поведал первый секретарь. — Они, коммунисты Китая, учли трагедии, драмы, которые прошел советский народ. Главный вывод КПК в том, что они учились на своих собственных ошибках, сделали выводы и шли вперед — от капитализма к социализму.
Казалось, что стоит выйти за пределы сада — а там как минимум запустили Куйбышевскую ГЭС, Гагарин полетел в космос, только что вышли «Джентльмены удачи». Но оставалось посмотреть в китайский телефон, водрузить на голову китайскую кепку и в китайской обуви направиться к ноутбуку писать статью — тоже Made in China.
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