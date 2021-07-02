«КПК и китайский народ — единое целое, как плоть и кровь, как вода и рыба»

В Казани отпраздновали столетие Коммунистической партии Китая выставкой

Фото: Ринат Назметдинов

Татарстан включился в празднование столетия Коммунистической партии Китая. В саду дома-музея Ленина 2 недели будет работать выставка, привезенная генеральным консульством КНР в Казани. На торжественном открытии экспозиции побывал корреспондент «Реального времени».



Почему хочется уехать в Китай

Китай масштабно отмечает день рождения правящей партии (свыше 91 миллионов членов при 93% поддержки 1,4-миллиардного народа). К дате приурочили несколько событий: выпустили книгу по истории партии, сняли документальный сериал, презентовали 100 красных туристических маршрутов, провели вручение госнаград, выпустили памятные монеты, открыли новый музей компартии.

28 июня лидер Китая Си Цзиньпин общался с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции. Российский лидер отметил, что «в свое время Советский Союз активно поддерживал китайских коммунистов в их революционной борьбе, оказал весомое содействие в партийном и государственном строительстве в период становления нового Китая».

Надо сказать, что в Москве есть музей, посвященный VI съезду КПК — единственному, прошедшему не в Китае, а в России. Утром 1 июля прошел 70-тысячный митинг на центральной пекинской площади Тяньаньмэнь.

А в Казани беседку в саду Дома-музея Ленина на время превратили в подобие первомайской трибуны с небольшим зрительным залом. В нем, кстати, не сразу нашли место Талие Миннулиной. Один из работников консульства растерянно заявил: «Мы вас не ждали», на что руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана ответила, что ее пригласили, после чего сама нашла себе свободный стул в первых рядах.

Началось мероприятие с исполнения гимнов двух стран, причем в нашем как никогда были бы актуальны слова о Ленине, партии и силе народной.

По периметру площадки расположилось около 30 плакатов. На каждом — около 10 фотографий, подробно рассказывающих о том, как появилась Чжунго Гунчаньдан при содействии Коминтерна в 1921 году с генсеком Чэнь Дусю, о первом нелегальном съезде и так далее…

Разумеется, без каких-либо трагедий на той же Тяньаньмэнь и положения уйгуров в КНР. В советское время это называлось пропагандой, сейчас — продвижением бренда. Китай совмещает советское и западное — и берет самое нужное.

Постепенно черно-белые кадры сменяются цветными, а рассказ превращается в перечисление достижений КНР — а их, понятное дело, немало. У каждого плаката есть qr-код, который видимо должен был вести на страницу, где можно было бы прослушать информацию в аудиоформате — но первая же ссылка ведет на сайт, где нам по-английски рассказывают про Коко Шанель.

История о «полуколониальном и полуфеодальном обществе»

При этом в красноречивом выступлении генконсула КНР в Казани У Инциня немало сравнений с США. К примеру, он рассказывает, что в Китае недавно построили здание за 43 часа. И успешно справились с пандемией — не то что в США. «Качество управления Китая превзошло управление США», сделал он вывод, а потом вспомнил слова Путина на Петербургском экономическом форуме: «И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза».

Хотя господин У и предупредил, что выступление у него будет «довольно длинным», но эффектную пропагандистскую речь, после которой сразу хочется уехать в Китай, оценили все.

Сначала генконсул коротко рассказал о Ленине, заметив, что «залпы октябрьской революции России принесли в Китай марксизм и ленинизм». А Китай был тогда «полуколониальным и полуфеодальным обществом», нищим государством. Потом была битва против капитализма и феодализма. Но далее китайские революционеры увидели надежду в событиях в России — и с помощью товарищей из-за рубежа создали партию, а потом установили социалистическую систему.

— Тогда страна была очень бедной и отсталой, средняя продолжительность жизни едва составляла 35 лет. Промышленность была крайне отсталой. Даже гвозди и спички приходилось импортировать. Годовой объем стали составлял всего несколько тысяч тонн, — обрисовал безрадостную картину консул.

А что после? С помощью СССР были построены 156 предприятий, далее пошли реформы и рост. Теперь доля Китая в мировой экономике — 17%. Это крупнейшая экономическая индустриальная, золотовалютная страна, торговый партнер в 130 странах и регионах. ВВП в прошлом году — 15 триллионов долларов.

— КПК и китайский народ — единое целое, как плоть и кровь, как вода и рыба, — объяснил господин У.

Рассказал господин У и о себе. Сам он вырос в бедной семье, но сумел получить образование, выучил труднейший русский язык («второй труднейший — это китайский»). А вот у его детей есть все.



Пять китайских братьев Казани



Особенно восхитила речь генконсула двух человек. Вице-мэр Казани Евгения Лодвигова перечислила пять городов-побратимов в Китае, с которым Казань сотрудничала в последние годы. Это Шэньчжэнь, с которым столица работала, когда принимала Универсиаду. Чэнду — у них учились строить зоопарки. Гуанчжоу — как мощный пример индустриализации (Казань участвовала в борьбе за Международную премию Гуанчжоу за городские инновации). Сиань — с его властями начали общаться при подготовке конференции Лиги исторических городов.

— И забыла еще один город… Ханжоу, конечно, — справилась при помощи аудитории Лодвигова, добавив, что ее восхитили тамошние методы подсчета туристов и технологии Big Data.

Словом, Китай — он рядом. Явно ближе Хабаровска или Владивостока. А потому не за горами озвученные замминистра культуры РТ Дамиром Нотфуллиным планы провести Дни культуры провинции Хунань.

Хоть и по статусу ровней в России КПК является «Единая Россия», весомую точку мероприятию поставил Хафиз Миргалимов. Кстати, руководитель депутатской фракции КПРФ в Госсовете признался, что никогда не был в Китае.

— Сижу и смотрю на это прекрасное мероприятие — как оно организовано, как оформлено, как ведется, какой был содержательный доклад. Это прообраз Коммунистической партии бывшего Советского Союза, — поведал первый секретарь. — Они, коммунисты Китая, учли трагедии, драмы, которые прошел советский народ. Главный вывод КПК в том, что они учились на своих собственных ошибках, сделали выводы и шли вперед — от капитализма к социализму.

Казалось, что стоит выйти за пределы сада — а там как минимум запустили Куйбышевскую ГЭС, Гагарин полетел в космос, только что вышли «Джентльмены удачи». Но оставалось посмотреть в китайский телефон, водрузить на голову китайскую кепку и в китайской обуви направиться к ноутбуку писать статью — тоже Made in China.

1 / 30 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов