Вице-президент «Банка Казани» Зульфия Габитова: «Мы находим баланс между интересами банка и клиента»

В интервью «Реальному времени» спикер рассказала о привлекательных продуктах по вкладам, «заморозке» курса для обмена валют и поддержке МСП

Центробанк начал методично поднимать ключевую ставку. Ожидается, что в ближайшем будущем регулятор может увеличить ее до 7%. Как эти решения влияют на рынок? Позволяют ли они банкам реализовывать интересные продукты по вкладам и какие подводные камни включают маркетинговые ходы для привлечения депозитов физлиц? Изменились ли условия по продуктам для малого и среднего бизнеса? Подробнее об этом мы поговорили с вице-президентом ООО КБЭР «Банк Казани» Зульфией Габитовой.



Вклады снова в деле

— Зульфия Шамилевна, ЦБ продолжает поднимать ключевую ставку. Как это решение регулятора сказывается на продуктах банка?

— Мы, конечно, зависим от решения регулятора по размеру ключевой ставки, и это напрямую сказывается на наших ставках по вкладу. Так, мы повысили процентные ставки по всей продуктовой линейке вкладов. При этом клиенты могут открыть вклады дистанционно через мобильное приложение или личный кабинет на сайте Банка, получить к базовой ставке плюс 0,25%.

Кроме того, теплый сезон мы начали с новым акционным вкладом «Летняя пора» со ставкой до 5,75% годовых. Он оформляется от 50 тысяч рублей на сроки по усмотрению клиента: полгода, год или два года. При оформлении вклада на срок от одного года проценты начисляются на основной счет ежемесячно, то есть происходит их капитализация.

Важно, что заявленная процентная ставка является фиксированной и не меняется на протяжении всего срока действия вклада. Я обращаю на это внимание потому, что на рынке имеют место маркетинговые ходы, когда заявляют, условно, 7% годовых, но на самом деле первые полгода начисляют 4,3%, вторые полгода — 4,7% и только на завершающий период начисляют 7%. В нашем случае схема начисления процентов максимально прозрачна и проста. Для удобства клиентов на сайте Банка можно воспользоваться калькулятором — достаточно ввести сумму желаемого вклада и указать его срок, калькулятор сам покажет вам оптимальные продукты.

— Вы отметили, что «Банк Казани» вслед за ЦБ поднял базовые процентные ставки на всю продуктовую линейку. Какие наиболее интересные условия действуют по вкладам?

— Это зависит от суммы вклада. Так, по вкладу «VIP Миллениум», если вы открываете его в интернет-банке, мы даем ставку 5,5%. Неснижаемый остаток составляет 1 миллион, денежные средства выше указанной суммы вы можете снять либо пополнить данный вклад, в общем, оперировать этими деньгами. Такая опция очень важна для активного населения — кто-то может строить дом, развивать бизнес, собраться в отпуск, в конце концов.

По вкладу «Миллениум» сумма неснижаемого остатка всего 50 тысяч рублей и при дистанционном оформлении ставка 4,25%. И, например, когда ключевую ставку поднимают, вы можете 50 тысяч оставить, а остальное переложить на вклад с новыми, более выгодными условиями или инвестировать. Вам не нужно ждать три года, чтобы сохранить процентную ставку. Это большой плюс для клиентов.

Сейчас наблюдается такая тенденция, что вместе с ростом ключевой ставки и ростом предложений по инвестиционным продуктам растет и привлекательность вкладов. Я всегда говорю: инвестиции — это хорошо, но нельзя держать все яйца в одной корзине. Депозиты более гибкие — вы вправе в любой момент их забрать, не упустив выгоду. С инвестиционными продуктами такого, как правило, нет.

— Какие в целом тренды, изменения в поведении клиентов вы заметили в связи с политикой ЦБ?

— Каждый решает для себя, что ему важнее в тот или иной период жизни: копить или тратить. По прошлому году тенденция на рынке была такова, что люди начали искать более привлекательные инструменты инвестирования. Если говорить о нашем банке, оттока по депозитам у нас не было. Хотя мы видим по рынку, что люди больше стали инвестировать в недвижимость. Политика регулятора стимулировала рынок. Начался строительный бум. Он, в свою очередь, повлиял на развитие строительных компаний, которые начали больше брать кредиты. Ну и клиенты — физические лица тоже пошли в кредитные организации за займами, рефинансированием, то есть за более выгодными условиями.

Мы отреагировали на запрос и улучшили нашу продуктовую линейку. Например, вы легко можете объединить несколько кредитов в один и рефинансировать их по более низкой ставке. Мы стараемся делать условия по нашим продуктам привлекательными для клиентов. Например, не выходя из дома можно подать заявку на кредит и при авторизации на портале госуслуг получить еще дополнительный бонус — скидку в размере 0,3%. Дополнительно проводим разные конкурсы, дарим нашим клиентам приятные подарки. Сейчас мы запустили конкурс, где можно выиграть электросамокат, достаточно до 30 июля оформить в «Банке Казани» кредит на сумму от 100 тысяч рублей и зарегистрироваться на сайте.

— А в чем одно из основных преимуществ «Банка Казани»?

— На мой взгляд, в любом бизнесе — это сервис и продукт, что наиболее важно для клиента. Мы предоставляем обслуживание с индивидуальным подходом. Клиент может прийти, рассказать свою ситуацию, и ему подберут самый подходящий вариант. Мы стремимся найти баланс между интересами банка и клиента.

Ну еще в оперативности. Мы постоянно работаем над оптимизацией наших внутренних процессов. Для клиентов это означает быстрое решение их вопросов.

Мы предоставляем обслуживание с индивидуальным подходом. Клиент может прийти, рассказать свою ситуацию, и ему подберут самый подходящий вариант



Для туристов — карта «Мир» и фиксация выгодного курса валют

— Если переходить к другим продуктам, какие новинки появились у банка на рынке?

— Мы предлагаем нашим клиентам весьма привлекательные курсы для обмена валют. Сейчас у нас запущен сервис «Фиксация курса онлайн». Он особенно удобен в период отпусков, ведь многим нужно четко понимать, сколько средств потребуется на конвертацию валюты. Обменять деньги можно и онлайн, но бывают ситуации, когда клиент еще ждет поступления средств, а курс выгодный именно сейчас. В этом случае он может забронировать курс на срок до трех дней на сайте банка и внести обеспечительный платеж в размере 4% от запрашиваемой суммы — это наш гарант в заинтересованности сделки. Мы фиксируем для клиента курс и откладываем деньги, поэтому у человека есть возможность распланировать свой график, в удобное время зайти и получить наличную иностранную валюту. Тогда же на счет вернутся 4% обеспечительного платежа, то есть сам сервис для клиентов абсолютно бесплатный.

— А для отечественного туризма предложения есть?

— В наших отделениях и онлайн клиенты могут оформить карту платежной системы «Мир». Многие уже знают, что по ней начисляют до 20% кешбэка за путешествия по России, и это хорошая возможность сэкономить. По этой карте также работает система быстрых платежей. Ну и еще два плюса карты «Мир» — снятие средств без процентов в банкоматах любых банков и обмен валюты в нашем мобильном приложении по льготному курсу.

Малые масштабы с большими возможностями

— Как вы в условиях новой реальности работаете с малым и средним бизнесом?

— Для предпринимателей мы предлагаем интересные ставки, как по кредитам, так и по депозитам. Еще отмечу, что большой популярностью у нас пользуется услуга выдачи электронных банковских гарантий на сумму до 10 миллионов рублей по обеспечению обязательств по госконтрактам. На нашем портале ХОЧУКОНТРАКТ.РФ мы выдаем их за 4 часа с момента подачи всех документов. Поскольку необходимости приходить в офис нет, предложение востребовано по всей России: от Владивостока до Сочи. Особенно популярен продукт в Москве и Санкт-Петербурге, там более быстрый ритм жизни, и предприниматели, видимо, больше всего ценят оперативность.

По кредитованию юридических лиц у нас есть четыре «потоковых» продукта: «Легкий», «Быстрый», «Доступный» и «Овердрафт-экспресс». Эти продукты полностью закрывают потребности наших клиентов в диапазоне сумм до 10 млн рублей. Мы выдаем займы в течение 8 часов и с минимальным пакетом документов. Мы видим востребованность этих продуктов на рынке и были приятно удивлены таким интересом со стороны наших клиентов. Цифры говорят сами за себя.

Поддержка малого и среднего бизнеса — это наш конек. Мы ценим время наших клиентов и предлагаем минимальные сроки на рассмотрение их заявок. И учитывая нашу цифровизацию, которой банк уделяет огромное внимание, работать становится еще удобнее. Ну а для тех, кто привык к личному контакту, наши специалисты всегда на связи. И еще раз хочу напомнить про дистанционное обслуживание по выдаче банковских гарантий — портал ХОЧУКОНТРАКТ.РФ (18+). В планах, кстати, создание аналогичного портала для заемщиков-юрлиц— ХОЧУКРЕДИТ.РФ (18+), где можно будет получить кредит в дистанционном формате.