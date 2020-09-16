В Казани задержали подозреваемого в поджоге женщины

В казанской больнице ночью 15 сентября 41-летняя местная жительница скончалась от многочисленных ожогов. В следственном отделе по Советскому району города Казань СУ СК России по Татарстану возбудили уголовное дело по статье «убийство». Подозревается 40-летний муж потерпевшей, сейчас он задержан. Об этом сообщает следком РФ по РТ.

По версии следствия, в квартире одного из домов на улице Главной в ночь с 8 на 9 сентября пара распивала спиртные напитки. Малолетняя дочь супругов в этот день находилась у своей подруги. Когда женщина уснула, муж облил ее спиртосодержащей жидкостью и поджег. Пожар охватил всю квартиру, соседи вызвали пожарных и скорую помощь.

Подозреваемый частично признал вину. Следователь обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него мер пресечения в ближайшее время. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.