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Чабата на набережной Кабана: как казанцев татарским танцам учили

22:23, 18.06.2021
Чабата на набережной Кабана: как казанцев татарским танцам учили

Сегодня на набережной озера Кабан прошли перформанс и мастер-класс по татарским танцам «Чабата». Мероприятие состоялось в рамках проекта «Хәрәкәттә — бәрәкәт» («В движении — жизнь») — цикла спортивных и творческих занятий на татарском языке. Танцевать участников матсер-класса учили хореограф Гульсина Галимуллина и артистка Государственного ансамбля песни и танца РТ Алсу Магсумзянова.

Видео: Камиль Исмаилов
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