Чабата на набережной Кабана: как казанцев татарским танцам учили
Сегодня на набережной озера Кабан прошли перформанс и мастер-класс по татарским танцам «Чабата». Мероприятие состоялось в рамках проекта «Хәрәкәттә — бәрәкәт» («В движении — жизнь») — цикла спортивных и творческих занятий на татарском языке. Танцевать участников матсер-класса учили хореограф Гульсина Галимуллина и артистка Государственного ансамбля песни и танца РТ Алсу Магсумзянова.
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