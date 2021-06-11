Почему клиенты Velvette Marine выбирают катера линейки Velvette 23?

Автономные путешествия на несколько дней, безопасность и комфорт как дома и мощность вкупе с маневренностью

Фото: Предоставлено Velvette Marine

Семь метров стиля в длину и дизайн, направленный на максимальный комфорт для 8 человек внутри, — так можно охарактеризовать катера Velvette 23 Active Sedan и Velvette 23 2.0. Одна из самых популярных линеек российской верфи Velvette Marine на своем борту имеет все необходимое для длительных путешествий и технические характеристики, позволяющие плавно бороздить воды на скорости до 61 км/ч. Разбираем в материале «Реального времени», чем вызван спрос на Velvette 23 Active Sedan и почему производитель решил модифицировать модель до Velvette 23 2.0.

Универсальный Velvette 23

Если вы искали универсальный, износостойкий кабинный катер, который не только развивает скорость выше собратьев по классу, но и выглядит как стильный европейский аналог премиум класса, то это он — Velvette 23 Active Sedan.

Судно спроектировано специалистами татарстанской верфи Velvette Marine совместно с японскими коллегами из Yamaha. Поэтому, например, катер с комфортом разгоняется до 61 км/ч. Учитывая, что угол килеватости на транце составляет 14°, лодка будет скользить по водной глади и быстро выходить на скорость. Таких характеристик удалось достичь благодаря проектированию корпуса, который образует V-образную форму.

Судно спроектировано специалистами татарстанской верфи Velvette Marine совместно с японскими коллегами из Yamaha.

В длину катер составляет 7,09 метров, в ширину — 2,55 метров. На нем помещаются 8 человек, 4 из которых могут ночевать на борту. В закрытой панорамной кабине пассажирам не страшны ни ветер, ни дождь, ни волны.

Там же обустроено все для жизни: камбуз с газовой плитой, раковиной и холодильником. И что немаловажно — полноценной закрытой уборной. При желании в задней части можно еще установить столик со встроенными подстаканниками, а открытую часть кокпита закрыть тентом. Эти и другие опции доступны для выбора в конфигураторе катера.



При желании в задней части можно еще установить столик со встроенными подстаканниками, а открытую часть кокпита закрыть тентом.

Velvette 23 2.0: еще удобнее

Услышав пожелания и комментарии своих клиентов, в Velvette Marine разработали усовершенствованную модель Velvette 23 Active Sedan — Velvette 23 2.0. Изменения в первую очередь коснулись дизайна катера и его интерьера. Разработчики пересмотрели конструкцию крыши, за счет чего расширили пространство на кокпите. С левого и правого борта появились проходы. Высота потолков в носовой каюте стала выше, а благодаря дополнительным световым окнам там прибавилось света. Гальюн (свес на носу судна) сделали еще компактнее, за счет чего расширили площадь каюты и, соответственно, спальных мест.

Непосредственно в кабине изменили дизайн мебели, выиграв больше места для пассажиров. А сиденье водителя разместили на амортизирующей стойке, чтобы толчки при движении по воде были еще менее заметны. В камбузе сделали перестановку, чтобы пространство было удобнее и вмещало больше рундуков.

Услышав пожелания и комментарии своих клиентов, в Velvette Marine разработали усовершенствованную модель Velvette 23 Active Sedan — Velvette 23 2.0.

Технические изменения коснулись топливного бака — его объем увеличили с 205 до 300 литров. Это значит, что на максимальной скорости при 61 км/ч при мощности двигателя в 150 лошадиных сил (катера 23 модели поддерживают подвесные моторы мощности до 200 лошадиных сил) такого объема хватит на 8 часов езды без дозаправки. Для сравнения — топливный бак Velvette 23 Active Sedan позволяет идти по воде на скорости 5,5 часов. Учитывая, что, как правило, необходимости и желания идти на полном ходу много часов подряд у любителей отдыха на воде не возникает, с таким объемом топливного бака без дозаправки можно провести несколько дней.

Идеально для путешествий с семьей и друзьями

Продуманный дизайн интерьера и экстерьера, вместительность, мощность катеров при внешних стильных очертаниях — это то, за что клиенты татарстанского бренда любят модели Velvette 23 Active Sedan и Velvette 23 2.0. Судна премиум-класса выбирают как для российских вод, так и экспортируют в Европу, где они бороздят Черное, Средиземное, Балтийское и другие моря. Тем, кто живет в Татарстане, повезло больше, чем европейским коллегам: Velvette Marine предоставляет комплексный сервис, начиная от установки дополнительных опций и технического осмотра, заканчивая транспортировкой катера к причалу и на зимнюю стоянку.

Продуманный дизайн интерьера и экстерьера, вместительность, мощность катеров при внешних стильных очертаниях — это то, за что любят Velvette 23 и Velvette 23 2.0.

На катерах этой линейки путешествие для семьи или вечеринка для друзей может продолжаться несколько дней — с комфортными местами для сна, отдыха, рыбалки и отсутствием необходимости брать с собой дополнительную канистру с топливом, остановками для дозаправки.