Василевского и Кучерова уже никто не остановит, а Свечникову надо что-то менять

Как дела у россиян в Кубке Стэнли 2021

Фото: NHL

Российских хоккеистов в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли становится все меньше. День назад оттуда вместе со своей «Каролиной» вылетел Андрей Свечников, на грани вылета и Ничушкин с Колорадо». С другой стороны в отпуск Свечникова отправили неугомонные россияне в составе «Тампы» — Василевский и Кучеров. Эти парни идут за своим вторым кубком подряд, и похоже их ничто не остановит. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, как там дела у россиян за океаном. Что сотворили с соперником россияне «молний», и почему Свечников с Ничушкиным так сдали — подробности в нашем материале.

«Тампа» рвется ко второму Кубку Стэнли — россияне тащат команду

«Как же нам надоел Василевский», — так отреагировал Twitter «Каролины» сразу после пятого матча серии против «Тампы». И это не просто твит, это настоящий крик души.

В последнем поединке серии (4-1 в пользу флоридской команды) Андрей вновь «засушил» и не пропустил ни одной шайбы, отразив 29 бросков «Харрикейнс» (2:0).

Российский вратарь был признан лучшим игроком матча, а попутно Андрей установил очередной личный рекорд. Отныне это первый голкипер в истории Национально хоккейной лиги, которому удалось завершить серию плей-офф шатаутом третий раз подряд. Ранее воспитанник башкирского хоккея сыграл на ноль с «Флоридой» в шестом матче (4:0, 4-2) серии первого раунда текущего розыгрыша и в финале Кубка Стэнли прошлого года Далласом» (2:0, 4-2). Его процент отраженных бросков (93,4%)в нынешнем плей-офф даже лучше, чем в прошлый чемпионский сезон.

«Он выручал нас весь год. То большинство, где мы забили, получилось скомканным. Соперник нас накрывал, сильно давил. Но у нас появился один шанс, которым мы и воспользовались. А Василевский провел ещё одну великолепную игру», — цитирует Пойнта официальный русскоязычный сайт НХЛ.

В словах Пойнта вся правда как есть. Когда полевые хоккеисты «молний» расслабляются, весь удар берет на себя Андрей и это позволяет «Тампа-Бэй» комфортно чувствовать себя даже в дни, когда игра удается не из лучших.

Неожиданность ли это? Нет. Качественные российские вратари в последние десять лет растут как на дрожжах, а Андрей — лишь венец этой тенденции, лучший представитель.

А что там у Кучерова? Он проводит мощнейший плей-офф после полугодичного лечения

Буквально весь нынешней сезон пропускал главный русский хоккеист здесь и сейчас (поклонники Овечкина, извините, но это новая реальность) Никита Кучеров. Однако стартовал плей-офф, Никита выскочил на лед, и как будто не было этого года вообще — уровень исполнения Кучерова не только не пострадал, но даже «прокачался». Россиянин по-прежнему быстрый, отлично бросает из круга, замыкает на пятаке. Только теперь, кажется, что делает он это вдвойне быстрее, чем даже в прошлый чемпионский сезон.

В последнем, решающем поединке с «Каролиной» российский форвард оформил очередную голевую передачу и набрал 113-е (41+72) очко в плей-офф за карьеру, выйдя на пятое место среди россиян, попутно достигнув рекорда Павла Дацюка, на счету которого тоже 113 (42+71) очков. Четвертую позицию в списке с 117 очками занимает Сергей Зубов. И есть все подозрения, что уже в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Никита достигнет и этой планки.

Прямо сейчас «Тампа-Бэй» — самый уверенный и мощный участник полуфиналов Кубка Стэнли. Два раунда плей-офф «молнии» проскочили, отыграв всего одиннадцать игр, забили больше всех голов, а реализация большинства мощные 41,7%. Если не случится никакого чуда, то «Тампа» может брать второй кубок подряд, и повинны в этом будут русские лидер команды из солнечной Флориды.

В полуфинале Кубка Стэнли «Тампе» предстоит сойтись с кем-то из двух вязких и систематичных команд «Айлендерс» или «Бостоном».

Путь Андрея Свечникова — вслед за братом в низы?

Любопытно, что младший из братьев Свечниквых — Евгений, засветившийся в позапрошлом сезоне и заставивший говорить о себе как об одном из самых талантливых российских хоккеистов последних лет, провалил этот плей-офф, да и в целом сезон провел неважно.

В четвертом матче серии против «Тампы» российский форвард «Каролины» получил 3 малых штрафа. В десяти матчах плей-офф у россиянина было 14 минут штрафа, что является максимальным показателем в составе «Каролины».

У «Каролины» в том матче было всего 6 удалений, половину из которых собрал именно Андрей. Более того, именно после его третьего удаления «Тампа» и забила победный гол. Два набранных ассистентских очка этот факт не скрасили.

Не хотелось бы такого развития событий, но походе все идет к тому, что Андрей может повторить путь своего брата Евгения, который тоже лихо начинал в Национальной хоккейной лиге, а потом постепенно стал сдавать, пока не превратился в свою тень в одной из самых безнадежных команд НХЛ «Детройте».

Сбившись в грубую бесконтрольную игру, Андрей сам сделал все, для того чтобы тренер «Каролины» спустил его из первого в третье звено. Россиянин стал много встречать соперников опасным ударом клюшки. Работа руки, катание и бросок стали заметно слабее по сравнению с прошлым сезоном.

Андрею Свечникову нужна перезагрузка или смена команды. В «Харрикейнс» ему давали более, чем достаточно шансов, но он ими пользоваться перестал. Хотя по ходу регулярки он отыграл неплохо.

Ничушкин опять принялся за старое

В другой паре схлестнулись две атакующие и по-настоящему веселые команды. Не так давно зашедший в лигу «Вегас» проводит сумасшедший плей-офф. Уступив две встречи в противостоянии с одним из главных претендентов на Кубок (наряду с «Тампой) «Колорадо», команда Питера Дебура умудрилась сначала отыграть две встречи, а в пятом поединке тоже проигрывая по ходу игры 0:2, сумели переломить игру и вырвали его.

В этой плоскости интересно, как проводит второй раунд россиянин Валерий Ничушкин. А проводит он розыгрыш Кубка Стэнли не особо плодотворно. Безрезультативная серия Валерия длится уже четыре игры. Всего в 9 матчах текущего плей-офф он набрал 3 (1+2) очка, забросив единственную шайбу.

Фото: nhl.com

И ведь не сказать, что играет россиянин плохо. Он много раздает партнерам. Хитует, бегает и борется за шайбу. Но старая болезнь, над которой уже в России смеются лет пять — реализация, продолжает преследовать нападающего.

После пяти встреч с «Вегасом», «Колорадо» на грани вылета. «Рыцари» играют вдохновленно, а их лидеры летят вперед за счет куража, который им дарят болельщики на трибунах (редкое явление в НХЛ сегодняшнего дня). Победителя этой пары в полуфинале ожидает «Монреаль».