«Это фестиваль-сваха», или Как Магдеев сказал «кукареку»

В Набережных Челнах проходит фестиваль театров малых городов России

Со второй попытки Фестиваль театров малых городов России доехал до Набережных Челнов. С 2 по 9 июня здесь показывают спектакли театры из 16 населенных пунктов страны. На внеконкурсную программу его организатор, Театр Наций, привез «Ходжу Насреддина».

«Ну, ребята, надо еще в столице поискать такой уровень»

В 2019 году ФТМГР прошел в городе Камышине, который раза в четыре меньше Челнов.

Гран-при на нем получил челнинский театр «Мастеровые», так что в прошлом году автоград должен был принять фестиваль, но его перенесли из-за пандемии. Тогда его собирались приурочить к 100-летию ТАССР. В фестивале участвуют театры из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Пермского и Красноярского краев, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кемеровской, Самарской, Ростовской, Иркутской и Липецкой областей. А еще в рамках фестиваля челнинцам показывают спецпрограмму кино с фильмами «Слепок» Андрея Сильвестрова и «Цой» Алексея Учителя. А участнику сулят многообразную образовательную программу.

— Мы приезжаем туда, где нас ждут, — с ходу обозначил ситуацию на пресс-конференции учредитель фестиваля, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов. — В связи с этим я хотел бы выразить благодарность. С первой секунды встречи с президентом РТ Рустамом Миннихановым мы получили с его стороны не только понимание, поддержку, но и желание, чтобы мы приехали сюда.

Как отметил художественный руководитель фестиваля Олег Лоевский (который участвует практически во всех крупных театральных мероприятиях республики), в этом году ФТМГР соперничает с «Наурузом».

— Я горжусь тем, как изменился театральный ландшафт, особенно это касается театров малых городов, — сказал Миронов. — Раньше было мнение о захолустье, о несчастных театрах, некоторые существуют более ста лет, влачат существование. Ситуация изменилась, в том числе благодаря нашему фестивалю и программе поддержки этих театров. Я знаю это из первых рук, от тех, кто получает эти гранты.

— Я видел пока один спектакль, «Горка» из Каменска-Уральского. Ну, ребята, надо еще в столице поискать такой уровень. Я не чувствую разницы, — сделал вывод Миронов.

В небольших городах спектакли порой живут недолго — не так-то много в них зрителей, а для гастролей нужны условия. Так что Лоевский посетовал, что некоторые отобранные на 2020-й год спектакли не дожили до следующего года. А еще он напомнил, что шесть спектаклей появились внутри лаборатории Театра Наций, которые отправляют на места режиссеров, педагогов. Упомянутая «Горка» театра «Драма номер три» из Каменска-Уральского — из их числа.

— Наш фестиваль — единственный в России, где участники остаются на весь период проведения. Обычно театр приезжает, ставит декорации, играет и уезжает. Могут два представителя остаться на весь срок. И обычно это не актеры, — заметил Лоевский под смех участников. — У нас все знакомятся друг с другом, возникают новые союзы, новые постановки. Это фестиваль-сваха.

При этом о зрителях тоже думают:

— Конечно, большая сцена — это для зрителей города, да и на малой сцене мы пытаемся предоставить билеты. Но мы привезли 350 участников, шла очень серьезная работа с распределением билетов, чтобы они увидели спектакли друг друга. Это непростая логистика, которой занимается главный технический куратор Елена Носова.

«Горка», фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Про пандемию, Туфана Имамутдинова и оптимизацию

«Реальное время» напомнило Миронову, что в Театре Наций работал и один из ведущих современных режиссеров Татарстана Туфан Имамутдинов.

— Он поставил у нас два очень интересных спектакля, — отметил худрук. — Я бы хотел, чтобы он и дальше у нас работал, но его позвали к вам, в ТЮЗ. Насколько я знаю, это был интересный, плодотворный период, не без конфликтов, о которых я в курсе. Я читаю, что он настоящий режиссер, таких людей немного, с таким складом ума. Он из тех, кто медленно, но плодотворно идет вперед. Где он сейчас, в Татарстане? Я думаю, мы с ним свяжемся.

Также Миронов вспомнил, как театры переживали пандемию, работая без зрителей:

— Я наблюдал за процессом. БДТ сделал даже цифровую платформу, чтобы артисты не сидели дома, чтобы они были вовлечены. Но все примеры спектаклей в ZOOM-режиме меня как-то не удовлетворили.

При этом Театр Наций привез и экспериментальную постановку «Я убил царя» — это фильм-спектакль в очках виртуальной реальности. Режиссер — Михаил Патласов, в роли Николая II — Евгений Миронов.

— Мы снимали с огромным количеством артистов, — рассказал ведущий актер. — Это почти научное исследование последнего дня царской семьи перед расстрелом, подробный рассказ с 70 артистами. Они подбирались типажно, чтобы были похожи на исторических персонажей. Поскольку это сыграть сложно не один раз, мы сделали его как фильм. В 3D-очках ты попадаешь в колодец, в котором огромное количество окон-сцен.

«Королевство кривых» Альметьевского театр — спектакль-номинант «Золотой маски» этого года

Как Ходжа и Эмир объединились

Так же, как на фестивале «Науруз» в это воскресенье, в Челнах показали спектакль «Ходжа Насреддин». Вырос он из лабораторной постановки на «Свияжской АРТели», текст для него писал главный режиссер театра «Әкият» (и вообще стахановец татарского театра) Ильгиз Зайниев, а ставил Тимур Бекмамбетов. С тех пор Зайниев еще и поучаствовал в сценарии фильма «Девятаев». Идея постановки про восточного хитреца зацепила Миронова, благодаря беседам на съемках «Время первых».

— Мы решили: давайте сделаем спектакль на большой сцене. Позвали Хабенского, Хаматову, Вержбицкого. Стали смотреть графики, и я понял, что это фиаско. А Тимур еще режиссер не театральный. Ему нужно время для процесса. Он не понимал, куда вляпался.

В результат появился спектакль для кукол с записанными речами героев. В сцене, благодаря декору напоминающей открытую кухню в «узбечке», по длинному траволатору идут два героя — Хабенский (Ходжа) и Ишак (Миронов). Один пытается спасти жену, которой давно нет, а второй — найти подругу детства, Кобылицу.

Любопытно, что в конце Эмир, который украл у Ходжи жену, проиграв мудрецу в очередном споре, присоединяется к его путешествию. В этот момент невозможно не вспомнить, что Миронов — человек, лояльный к власти. К примеру, прошлым летом он стал героем соцсетей, осудив Максима Галкина за пародии на Путина и Собянина. И на пресс-конференции Миронов внезапно перешел на тему того, что театральные деятели, к сожалению, занимаются не только спектаклями. Он напомнил, что в России появился тренд на оптимизацию: когда-то власти Республики Саха собирались слить воедино Мирнинский театр и Русский драматический театр имени Пушкина в Якутске, тогда как между ними более 1 000 км:

— Я знаю коллег, которые объединили цирк, театр, филармонию. Можно на слоне играть на скрипке и читать монолог Гамлета. Ну это же бред. Так что мы отбили театр Мирного.

— Важная функция Театра Наций — в его авторитете, — резюмировал Лоевский. — Есть такой город Верхний Уфалей. Пришел новый глава, сказал: закрываем, вас никто не знает. Они сказали: нас знает Миронов. «Вы врете». Миронов сказал: «Включай телефон», — записал видео, поздравил любимый театр. Глава дал денег...

Каждому новому попутчику Ходжа перед началом путешествия предлагает прокукарекать. Так делает и Ишак, и Эмир. Мэр Челнов Наиль Магдеев, пришедший на вторую часть спектакля после долгого делового дня, который он провел с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, тоже закончил свою поздравительную речь робким «кукареку».

Интересно, что пока на главной сцене ДК КАМАЗа шел кукольный спектакль, видео спектакля Театра Наций «Иранская конференция» показывали (разумеется) в конференц-зале. Около полусотни человек смотрели, как Ксения Раппопорт озвучивала текст Ивана Вырыпаева:



— Человек — это живое существо, рожденное Вселенной и наделенное по своему рождению универсальными вселенскими правами. Каковы они? Я их перечислю. Их всего четыре. Не так много, правда? Всего четыре. Вот они. Право на жизнь. Никто не имеет права сознательно лишать человека жизни. Это право, которое мы получаем при рождении от самой природы. Следующее право — это право получать знания. Человек имеет право знать. Интересоваться, задавать вопросы и получать ответы. И никто не должен отказывать ему в этом праве. Право знать, учиться, получать знание, анализировать — это неотъемлемое право человека. Третье право человека — иметь свое собственное мировоззрение. Человек имеет право свободно выбирать себе веру, религию, он имеет право на свое собственное мнение, свою личную позицию по любому вопросу. И наконец, четвертое право — это право на сексуальную ориентацию. Человек имеет право иметь такую сексуальную ориентацию, которая присуща его личной природе. И никто не может указывать ему, кого любить и с кем делить постель. Послушайте, а ведь это собственно все. Всего четыре права. Всего четыре. Не так уж много, ок? Всего четыре. Это не бог весь что, правда? Всего четыре главных, вселенских права. Жить, познавать мир, свободно мыслить и любить. Вот и все.

