Бизнес-аккаунт дня: шоколадные плитки и портреты от жительницы Куюков
Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 77
Статистика утверждает, что за год каждый житель России съедает почти 5 килограмм шоколада. Отведать натуральный шоколад собственного производства предлагает кондитер из пригорода Казани. Нынешней зимой она стала заниматься изготовлением плиток из какао-порошка, который доставляется из Бельгии. Ее бизнес-аккаунт стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению и продвижению блога дают эксперты крупных SММ-агентств Поволжья.
Сладость с пользой для здоровья
Одним из лучших считается шоколад, произведенный в Бельгии. Делается он из качественных какао-бобов, в его составе нет консервантов, искусственных ароматизаторов и красителей. С таким сырьем работает и жительница пригорода Казани, изготавливая плитки шоколада ручной работы. Своим заказчикам она предлагает наборы, приуроченные к разным праздничным датам, а также в качестве сладкого подарка без повода или просто комплемента. В мае девушка освоила новый вид продукции — шоколадные картины и портреты.
Молодой аккаунт кондитера сегодня анализирует команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства Fragency, а свои рекомендации по его ведению дают SMM-менеджеры Дарья Сакмарова и Ксения Иванова.
Цель визуала — донести информацию доступно
Видно, что вы работаете со страницей и у нее есть хороший потенциал. Что интересного:
- есть полезные посты (например, о хранении шоколада);
- в описание профиля вынесены все основные УТП, то есть уникальные качества продукта;
- в закрепленных Highlights есть вся нужная информация.
Визуальное оформление. Давайте стартовать от цели контента: какая задача стоит перед фотографиями?
- Показать разнообразие возможных форм шоколада и то, к каким праздникам может быть сделан заказ.
- Добавим от себя, что визуал еще может отражать определенную целевую аудиторию, которая является потребителем вашего шоколада. Может быть, это парочки или дети? Тогда стоит показать их.
- Еще одна из целей визуала (и не только) — донести информацию доступно, не запутать подписчика, упростить поиск. Так, можно разбить сам контент по рубрикам и в визуальном оформлении отражать это. Например, писать стоимость, виды, как сделать заказ — выбирайте что-то более прикладное для ленты новостей.
К каждому видео можно подобрать обложку. Это делается при публикации самого поста — после загрузки фотографии. Нужно выбрать функцию «Обложка», а затем — тот кадр из видео, что будет приятнее глазу. Можно вставлять в видео обложку заранее. Таким образом визуальный контекст не будет ломаться каждый раз при загрузке видеоролика. Старайтесь все-таки соблюдать единый стиль, чтобы общая концепция и цель постов пересекались между собой.
Больше Stories и меньше хештегов
Stories и оформление профиля. Аватар должен быть лаконичным и отображать ваш бренд. Хорошо, если он будет узнаваем. Не стоит писать что-то мелким шрифтом на нем: подписчик этого не увидит.
В Stories можно вынести историю шоколада и прочее из основной ленты — вряд ли подписчик идет к вам в профиль за тем, чтобы узнать факты о шоколаде. Ему лучше объяснить, чем шоколад ручной работы по качеству отличается от того, что он может купить в любом супермаркете, и насколько он дороже. Старайтесь публиковать больше Stories, отражать в них процесс изготовления и проводить интерактивы с подписчиками. Конкурсы, квизы, опросы и квесты в аккаунте оживят аудиторию. Старайтесь оформлять их так, чтобы они хорошо читались.
Тексты.
- Первое, на что падает взгляд, — это подвал из хештегов. Такое количество излишне. Лучше оставить 3-4, но таких, по которым вас точно найдут. Например, #шоколадкуюки, #шоколадказань, #шоколадсветлый.
- Второе — перебор с эмодзи. Да, кажется, что с ними текст выглядит более эмоциональным, возможно, даже более располагающим. Но все-таки пусть ваш текст будет более спокойным, а эмоции от заказов и эмодзи оставят ваших клиенты в комментариях под постами. Некоторые изображения из эмодзи уместно использовать для оформления списков.
- Третье — оформление текста. Здорово, когда части текста разделены видимыми абзацами. Их можно скопировать в интернете и расставить по тексту — так абзацы в Instagram не будут «слипаться».
- Классно, когда длинный текст помещен в карточки. Так получается удобнее и нагляднее.
Удачи!
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