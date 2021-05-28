Бизнес-аккаунт дня: шоколадные плитки и портреты от жительницы Куюков

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 77

Статистика утверждает, что за год каждый житель России съедает почти 5 килограмм шоколада. Отведать натуральный шоколад собственного производства предлагает кондитер из пригорода Казани. Нынешней зимой она стала заниматься изготовлением плиток из какао-порошка, который доставляется из Бельгии. Ее бизнес-аккаунт стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению и продвижению блога дают эксперты крупных SММ-агентств Поволжья.



Сладость с пользой для здоровья

Одним из лучших считается шоколад, произведенный в Бельгии. Делается он из качественных какао-бобов, в его составе нет консервантов, искусственных ароматизаторов и красителей. С таким сырьем работает и жительница пригорода Казани, изготавливая плитки шоколада ручной работы. Своим заказчикам она предлагает наборы, приуроченные к разным праздничным датам, а также в качестве сладкого подарка без повода или просто комплемента. В мае девушка освоила новый вид продукции — шоколадные картины и портреты.

Молодой аккаунт кондитера сегодня анализирует команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства Fragency, а свои рекомендации по его ведению дают SMM-менеджеры Дарья Сакмарова и Ксения Иванова.

Цель визуала — донести информацию доступно

Видно, что вы работаете со страницей и у нее есть хороший потенциал. Что интересного:

есть полезные посты (например, о хранении шоколада);

в описание профиля вынесены все основные УТП, то есть уникальные качества продукта;

в закрепленных Highlights есть вся нужная информация.

Визуальное оформление. Давайте стартовать от цели контента: какая задача стоит перед фотографиями?

Показать разнообразие возможных форм шоколада и то, к каким праздникам может быть сделан заказ.

Добавим от себя, что визуал еще может отражать определенную целевую аудиторию, которая является потребителем вашего шоколада. Может быть, это парочки или дети? Тогда стоит показать их.

Еще одна из целей визуала (и не только) — донести информацию доступно, не запутать подписчика, упростить поиск. Так, можно разбить сам контент по рубрикам и в визуальном оформлении отражать это. Например, писать стоимость, виды, как сделать заказ — выбирайте что-то более прикладное для ленты новостей.

К каждому видео можно подобрать обложку. Это делается при публикации самого поста — после загрузки фотографии. Нужно выбрать функцию «Обложка», а затем — тот кадр из видео, что будет приятнее глазу. Можно вставлять в видео обложку заранее. Таким образом визуальный контекст не будет ломаться каждый раз при загрузке видеоролика. Старайтесь все-таки соблюдать единый стиль, чтобы общая концепция и цель постов пересекались между собой.

Больше Stories и меньше хештегов

Stories и оформление профиля. Аватар должен быть лаконичным и отображать ваш бренд. Хорошо, если он будет узнаваем. Не стоит писать что-то мелким шрифтом на нем: подписчик этого не увидит.

В Stories можно вынести историю шоколада и прочее из основной ленты — вряд ли подписчик идет к вам в профиль за тем, чтобы узнать факты о шоколаде. Ему лучше объяснить, чем шоколад ручной работы по качеству отличается от того, что он может купить в любом супермаркете, и насколько он дороже. Старайтесь публиковать больше Stories, отражать в них процесс изготовления и проводить интерактивы с подписчиками. Конкурсы, квизы, опросы и квесты в аккаунте оживят аудиторию. Старайтесь оформлять их так, чтобы они хорошо читались.

Тексты.

Первое, на что падает взгляд, — это подвал из хештегов. Такое количество излишне. Лучше оставить 3-4, но таких, по которым вас точно найдут. Например, #шоколадкуюки, #шоколадказань, #шоколадсветлый.

Второе — перебор с эмодзи. Да, кажется, что с ними текст выглядит более эмоциональным, возможно, даже более располагающим. Но все-таки пусть ваш текст будет более спокойным, а эмоции от заказов и эмодзи оставят ваших клиенты в комментариях под постами. Некоторые изображения из эмодзи уместно использовать для оформления списков.

Третье — оформление текста. Здорово, когда части текста разделены видимыми абзацами. Их можно скопировать в интернете и расставить по тексту — так абзацы в Instagram не будут «слипаться».

Классно, когда длинный текст помещен в карточки. Так получается удобнее и нагляднее.

Удачи!