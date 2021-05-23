Как долго действуют антитела к ковиду, сколько птиц на планете и когда остановится Гольфстрим

Новости науки за неделю 17 по 23 мая

Собачий коронавирус передается человеку, а кошачий — нет

Американские и малайзийские ученые обнаружили новый коронавирус. И, судя по всему, он умеет передаваться от собак к человеку. Правда, может ли он переходить от одного человека к другому — пока неизвестно. Опубликованное исследование было проведено еще в 2018 году: изучали мазки из носа трех сотен малайзийских пациентов. Новый коронавирус нашли у восьмерых испытуемых (из них семеро — дети) и назвали очередной плохо произносимой аббревиатурой — CCoV-HuPn-2018. Ученые из Университета Огайо успокаивают общественность: новой пандемии, скорее всего, пока не случится.

Собаки, зараженные новым коронавирусом, страдают симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта. А вот люди реагировали на вирус обычными респираторными проявлениями. Вылечились все пациенты меньше чем за неделю. Если результаты исследования подтвердятся, то список коронавирусов, которым могут болеть люди, пополнится восьмым компонентом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

А в России тем временем сообщили, что в нашей стране за минувшие полтора года заболели коронавирусом две кошки. Но Александр Горелов, замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, говорит, что кошачий вирус человеку не передается. Можно выдыхать и не бояться диверсий со стороны хвостатых питомцев.

Новые штаммы — новые проблемы

И еще одна новость про коронавирус: японские ученые из университета Иокогамы опубликовали результаты исследования, согласно которым антитела у людей, переболевших коронавирусом, через 6 — 12 месяцев становятся слабее против новых мутировавших штаммов. Японцы исследовали 250 пациентов, переболевших коронавирусом.

У 97% тех, кто переболели в легкой форме, осталось достаточное количества антител через полгода после инфицирования, а у 96% — через год. Зато у 100% тех, кто переболели в тяжелой форме, через год сохранялось достаточное количество антител. Зато они оказались неэффективными по отношению к новым штаммам. Так, у 69% переболевших бессимптомно или в легкой форме уже через полгода не будет иммунитета к южноафриканскому штамму, а у 75% — к индийскому. Также у большинства перенесших инфекцию антитела не смогут защитить от британского и бразильского штаммов.

Максим Платонов

Кстати, о штаммах. Птичий грипп штамма H5N8 вполне может стать причиной новой пандемии. Китайские ученые следили за этим вирусом с 2010 года, когда нашли его у одной из местных уточек. Через четыре года “гриппозных” птичек находили в Японии и Южной Корее, а в 2016 году — уже и в Индии, и в России, и в Монголии, и в США, и местами в Европе. В прошлом году H5N8 был распространен в 46 странах мира. И всё бы ничего — вот только в декабре 2020 года стало известно, что семеро граждан России (все работают в сельском хозяйстве) получили перекрестную инфекцию от птиц. Вирус высокопатогенный, и единственное, что пока внушает надежду — то, что от человека к человеку он передаваться пока не научился. Но ученые обращают внимание мировой общественности на то, что при скрещивании вирус быстро адаптируется к другим носителям.

Ледниковые новости: гигантский айсберг и климатические проблемы

Интересные вещи происходят в Антарктиде. От ее ледяного щита откололся на днях гигантский айсберг размера. Об этом говорят данные, которые передает спутник наблюдения Земли Sentinel-1. Европейское космическое агентство сообщает, что площадь глыбы льда составляет 4320 квадратных километров. Если говорить в сравнении, то ситуация такова: сейчас где-то у берегов Антарктиды, в море Уэддела, куда-то плывет по своим делам кусок замерзшей воды размером с Майорку. Длина айсберга 170 км, ширина — 25. Кстати, у него есть друг, товарищ и брат: в том же море Уэддела еще не растаял предыдущий рекордсмен, айсберг площадью 3880 квадратных километров. Российский полярник Дмитрий Воробьев в разговоре с газетой “Известия” предсказал, что судоходству новый айсберг не грозит, и срок его жизни вряд ли продлится дольше нескольких лет.

wikipedia.org

Но проскользнула на этой неделе и еще одна “ледниковая новость”, уже более тревожная. Немецкие и британские ученые спрогнозировали, что ледники Гренландии, которые, как известно, сейчас тают, скоро пройдут точку невозврата — ледяной щит на острове дестабилизируется окончательно, и глобальное потепление вызовет своеобразную климатическую катастрофу. Уровень моря станет выше, а меридиональная циркуляция в Атлантике (AMOC) замедлится. В результате в Европе погода станет экстремальнее — штормы зимой станут сильнее, летом будут засухи и сильная жара. На восточном побережье Америки станет больше наводнений. А Гольфстрим — “печка Европы” — уже к 2100 году ослабнет на 35 — 45%.

Зачем вы, девушки, красивых любите

Тем временем австралийские ученые занялись очень важным делом — решили выяснить природу сексуальных предпочтений мужчин и женщин и ее изменение с возрастом. В Технологическом университете Квинсленда провели онлайн-опрос среди пользователей сайтов знакомств по этому поводу (правда, еще в 2016 году — австралийцам торопиться некуда, поэтому обрабатывали и публиковали они результаты чуть ли не 5 лет). Участников опроса просили оценить от 0 до 100 баллов, насколько важны для них 9 разных черт, объединенных в три категории. Это эстетика (возраст, привлекательность и физические особенности), ресурсы (интеллект, образование и доход) и личность (доверие, открытость и эмоциональная связь).

Максим Платонов

Выяснилось, что женщины больше внимания уделяют возрасту, образованию, интеллекту, доходу и эмоциональной связи. Мужчины тоже это все любят, но для них привлекательность и физическое телосложение имеют большее значение, чем для женщин. Правда, с возрастом набор предпочтений сдвигается. Представители обоих полов с течением лет начинают делать больше фокуса на открытость и доверие. Так что всё логично: пока человек фертилен, ему важны в партнере генетические факторы и показатели успешности. А потом уже можно и поговорить.

Ученые посчитали птиц

А еще австралийские ученые умудрились зачем-то посчитать, сколько птиц на планете. Не благодарите: их примерно 50 миллиардов. Для этого экологи из Университета Нового Южного Уэльса использовали онлайн-базу eBird, в которую 600 тысяч ученых и любителей вносили сведения о своих наблюдениях с 2010 по 2019 годы. По скромным оценкам, в базу было внесено больше миллиарда наблюдений.

Есть и раскладка по видам. Больше всего на Земле живет домовых воробьев — примерно 1,6 миллиардов. Но есть и виды, которые насчитывают всего несколько тысяч или даже сотен особей. Еще три вида птиц, количество которых больше миллиарда, — обыкновенные скворцы (1,3 млрд), чайки (1,2 млрд) и деревенские ласточки (1,1 млрд).

Фото: pixabay.com

Исследование представляет собой первую попытку человека подсчитать представителей других биологических видов. Крупная база данных, созданная благодаря энтузиастам со всего мира, совершила революцию в макроэкологии. Еще десять лет назад такое исследование было бы немыслимо, а данные недоступны. В исследовании удалось собрать данные о 92% видов птиц, которые еще есть на планете. Остальные 8% — редкие виды, данные о которых собрать очень проблематично.

База eBird продолжает работать, и впоследствии ее данные тоже можно будет использовать для анализа.

