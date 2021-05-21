Доплыть до комфорта и отдыха: почему собственный катер может стать лучшей покупкой этого лета

В России набирает обороты тренд на габаритные судна: рассказываем, где искать качественные отечественные аналоги с приставкой премиум не по цене самолета

Фото: предоставлено компанией Velvette Marine

Сложности с внешним туризмом и все развивающимся внутренним — повод задуматься об альтернативном виде отдыха. С началом теплого сезона на спасение отпуска и выходных россиян приходят крупногабаритные катера, на которых можно выбираться всей семьей или компанией, отмечать праздники и даже ночевать, устраивая многодневные круизы. Рассказываем в материале «Реального времени» о все набирающем популярность виде досуга и объясняем, почему из-за российских аналогов премиум-класса на него не обязательно тратить десятки и сотни миллионов.

Собственный катер vs попытка сбежать на море



Многих ситуация с туризмом в этом году поставила в тупик. С одной стороны, далеко не все страны открыли свои границы для путешествий этим летом, а те, что открыли, не факт, что готовы принять вакцинированных «Спутником V», требуя прививки иностранных аналогов. Прибавим к этому необходимость сдавать по два ПЦР-теста, возможный карантин и высокий курс евро, доллара. С другой стороны — пляжные отечественные курорты по ценнику уже сравнялись с отдыхом на Лазурном побережье, и это при забитых туристами пляжах и совсем другом уровне сервиса с инфраструктурой.

И если внешние условия кардинально изменились, то вводные для летнего отдыха глобально остались прежними. Это чистая вода рядом, красивая природа, комфорт и яркие впечатления. Современные реалии показывают, что для этого не нужно сдавать несколько ПЦР-тестов или искать свободные места в более-менее нормальных отелях на берегу Черного моря.

Альтернативой может стать собственный моторный катер, и это уже давно история не для ультрабогатых людей. В России таковой ее сделала во многом компания Velvette Marine, которая с 2007 года производит в Казани судна премиум-класса, ничем не уступающие по качеству зарубежным. Бренд сотрудничает со всеми известной компанией Yamaha, используя наработки по композитным материалам в своем производстве. Поэтому конечный потребитель получает не только стильное и функциональное средство передвижения по воде, но и гарантию на корпус до трех лет.

Альтернативой может стать собственный моторный катер, и это уже давно история не для ультрабогатых людей

Сейчас в модельной линейке татарстанского бренда 10 крупногабаритных лодок класса комфорт и премиум. Их стоимость начинается от 649 тысяч рублей. Примерно столько же потребуется для семьи с двумя детьми на двухнедельный отпуск в пятизвездочном отеле на Мальдивах. И если от отдыха на островах останутся лишь воспоминания и красивые фото, то интерес к катерам обернется возможностью выбираться в путешествия по воде в любое удобное время без лишних хлопот. Благо, Velvette Marine предлагает комплексный сервис: начиная от доставки и спуска судна на воду и заканчивая организацией наполнения лодки, сезонного обслуживания.

Многодневные круизы и яркие вечеринки

Интерес к катерам в России, несмотря на короткий летний сезон, с каждым годом растет. В Санкт-Петербурге, например, выход на воду как способ досуга — распространенная практика для тех, кто ищет комфортного отдыха прямо сейчас, без длительных изматывающих перелетов и многочисленных ограничений, связанных с пандемией. Поэтому в этом году в северной столице даже запустили сервис аренды катеров и яхт, доступный также в Москве и Сочи.

На многофункциональном катере выходят в российские акватории, чтобы устраивать себе выходной, организовать собственные вечеринки для самых близких, отмечать дни рождения или вывозить всю семью на отдых. Если катер габаритный (у Velvette Marine, например, самая крупная модель 12,5 м в длину и 3,5 м в ширину), то на нем можно отправиться в многодневные круизные путешествия.

Если катер габаритный, то на нем можно отправиться в многодневные круизные путешествия

Кстати, на российском рынке предложения татарстанского бренда уникальны. Альтернатива — либо импортные б/у судна в этом же ценовом сегменте, либо новые с растущей в разы стоимостью. Но согласитесь, бороздить отечественные акватории приятнее на премиум-судне российского производства, сделанного по высоким стандартам иностранных аналогов и адаптированного к нашим условиям на воде.