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Особенные атлеты на корте: турнир Спецолимпиады по флорболу

19:19, 04.05.2021
Особенные атлеты на корте: турнир Спецолимпиады по флорболу
Фото: Максим Платонов

Сегодня в казанском Центре бадминтона стартовали соревнования по флорболу и юнифайд-флорболу Специальной Олимпиады. В рамках церемонии открытия прошел показательный юнифайд-матч с участием атлетов Специальной Олимпиады, известных деятелей и звезд спорта Республики Татарстан.

Турнир проводится в рамках тестовых мероприятий, приуроченных к Всемирным зимним играм Специальной Олимпиады 2022 года. В соревнованиях примут участие около 130 атлетов с особенностями интеллектуального развития из девяти регионов страны.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Видео Камиля Исмаилова, фото Максима Платонова

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