Аббас Галлямов: «Тема укрупнения регионов для Кремля в нулевые же и умерла»

Известный политолог — о том, что скрывается за дискуссией об укрупнении регионов

Фото: Максим Платонов

Одной из самых обсуждаемых тем стало укрупнение регионов — дискуссию об этом инициировал вице-премьер Марат Хуснуллин, сказавший, что 85 регионов для страны — это много. Позже официальный Кремль заявил: слова Хуснуллина — лишь его личное мнение, но в отдельных случаях укрупнение регионов может быть эффективным. Известный политолог Аббас Галлямов в интервью «Реальному времени» рассуждает о том, что укрупнение регионов не снято с повестки власти, но эффективность политики по отношению к регионам надо искать в других мерах.

«Свехрцентрализация уже привела к деградации страны»

— Со времен СССР в России сохранилась система делений на республики, автономные округа, области, края. При Владимире Путине началось слияние некоторых территорий с целью решения экономических проблем. Можно ли говорить, что советская система деления страны уже не полностью отвечает нынешним условиям функционирования государства и укрупнение субъектов страны — действительно выход к лучшей жизни региона?

— Главное, что требуется для решения проблем регионов, не их укрупнение, а изменение модели отношений между центром и регионами. Нынешняя централизация уже привела к полной деградации региональных систем управления, деградации региональных политических и административных элит — от этих элит сейчас ничего не зависит: они просто превратились в людей, у которых есть лишь право ходить по московским кабинетам с протянутой рукой и выпрашивать для своих регионов подаяние, а никаких значимых управленческих решений они не принимают — такое право забрала себе Москва.

Таким образом, регионы обескровлены, и тоже самое можно сказать о нынешней налоговой системе — из регионов все деньги изымаются, а потом по воле московских начальников выдаются обратно, причем выдаются лишь под какие-то обязательства, а свободы маневров у регионов нет вообще. Получается, что Москва ведет себя так, как будто ей виднее, что делается в регионах. А регионы тоже самое делают с муниципалитетами, и эта сверхцентрализация с выкачиванием наверх и финансов, и полномочий привела уже к деградации страны. Сейчас, если проводить аналогию с человеком, Россия — это дистрофик с огромной головой, и уже пора приводить голову в соответствие с остальным телом, то есть децентрализовать страну.

Фото wikipedia.org

Получается, что Москва ведет себя так, как будто ей виднее, что делается в регионах. А регионы тоже самое делают с муниципалитетами

— Чем все-таки объяснить слова Марата Хуснуллина? В какой степени это все же может быть позицией Кремля, а не мнением вице-премьера? Ведь практически в тот же день наш татарстанский депутат Олег Морозов посчитал здравой идею объединить Тульскую, Рязанскую и Калужскую области, а Морозов — одна из серьезных фигур в депутатском корпусе.

— Марат Хуснуллин отвечает в правительстве за отношения с регионами и понимает, что ничего не менять нельзя — система-то деградирует. Так как Хуснуллин отвечает за определенную сферу, с него наверху теоретически будет какой-то спрос, но предложить что-то требуемое реалиям, то есть упомянутую мной децентрализацию, он не может по политическим причинам. Ведь предложить президенту Путину децентрализацию — это признать, что предыдущий курс президента был неправильным, нужно двигаться в обратную сторону. От этого Путин явно не будет в восторге: сверхцентрализация — это все же путинский конек, и у других чиновников нет права критиковать реализуемую Путиным траекторию движения.

Выходит так, что и критиковать курс нельзя, и альтернативу предлагать нельзя, но, с другой стороны, и молчать нельзя, потому что ситуация ухудшается. Поэтому Хуснуллин предложил хоть что-то поменять — укрупнить регионы, против чего Путин точно возражать не будет. Да и если реформа пойдет, с Хуснуллина особо спрашивать не будут: ведь, когда дом строят, со строителей мало спрашивают. Слияние регионов, если на него дадут добро, — это несколько лет работы, потом нужно будет несколько лет ждать результата, соответственно, у Хуснуллина будут годы передышки.

А если реформу не одобрят, то тогда с вице-премьера тем более спроса не будет и Хуснуллин может сказать: «От моего плана отказались, какие еще претензии ко мне?» Поэтому предложение Марата Хуснуллина носит больше аппаратный характер и выдвинуто по аппаратным соображениям — не по политическим.

Фото: Максим Платонов

Выходит так, что и критиковать курс нельзя, и альтернативу предлагать нельзя, но, с другой стороны, и молчать нельзя, потому что ситуация ухудшается. Поэтому Хуснуллин предложил хоть что-то поменять

«Если идея укрупнения у губернатора возникнет, тот ее никогда не выдвинет»

— В середине нулевых укрупнение шло активно: объединили Пермскую область и Коми-Пермяцкий округ в Пермский край, Камчатку и Корякский округ — в Камчатский край, произошло слияние Агинского, Бурятского округа и Читинской области в Забайкальский край. Однако потом вдруг оно резко остановилось. Что же случилось?

— Кремль увидел, что это была бессмысленная и бесполезная вещь. Там поняли, что слияние регионов ничего экономически не меняет. Тогда, в нулевые, Путин еще играл в реформатора и не превратился в консерватора, как сейчас, и решил попробовать — вроде безопасная история, давайте укрупним какие-то субъекты, и народ тем более ждал каких-то реформ. Но, попробовав, в Кремле увидели, что никакого результата укрупнение регионов не дает.

Потом же Путин стал более консервативным руководителем — менять ему практически ничего не хотелось. Он стал считать, что его модель управления страной сложилась. Теперь в рамках этой модели нужно заниматься только текущей работой — машины «Скорой помощи» в больницы поставлять, организовывать ремонты в ФАПах и тому подобное. И поэтому, на мой взгляд, эта тема для Кремля в нулевых же и умерла. Да, сейчас ее, так скажем, возродили, потому что в элитах и, конечно, у народа есть ощущение и понимание, что в стране нужно что-то менять, что мы движемся не в том направлении, потому что экономическая ситуация ухудшается. Кроме того, идея укрупнения регионов относительно безопасная для повестки.

— Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что идеи укрупнения регионов должны идти снизу. Это вообще реально, что люди, скажем, из Курганской области, собрав тысячи и десятки тысяч подписей по своей инициативе за объединение с Тюменской областью, могут запустить такие процессы? Или, скажем, жители бедной Псковской области вдруг начнут просить об объединении с богатой Ленинградской, и Кремль серьезно к этому отнесется?

— Нет, конечно. Пескова спросили — ему нужно было что-то ответить, он и сказал то, что сказал, не взяв ни на себя, ни на Кремль никакой ответственность: да, мол, будет инициатива, может, реализуем, а если ее нет, то зачем что-то делать? Все просто. Это же аппаратный ответ, а не политический. Но на самом деле Кремлю, чтобы что-то делать, не нужна никакая инициатива снизу — он сам эту инициативу придумает, организует с помощью того же ОНФ или губернатора, если захочет, и никаких проблем.

Фото ok-inform.ru

Ненецкий округ ведь очень богатый и слияние с ним, по мнению Кремля, могло бы стать подарком Архангельской области, а, стало быть, люди должны были радоваться, потирать руки в ожидании «золотого дождя», но, как вы знаете, в Кремле не учли настроения самих ненцев

— Вы говорите, что Кремль все же вернулся к повестке слияния регионов. Неудавшееся в прошлом году слияние Архангельска и Ненецкого автономного округа из этой оперы или главы двух регионов ее придумали?

— Насколько я слышал, это была предвыборная идея Кремля. Ситуацию в общественном мнении Архангельска власть проиграла из-за строительства мусорного полигона в Шиесе, и нужно было радикально обновить повестку, чтобы актуальным стал новый вопрос — объединение с богатым Ненецким регионом. Ненецкий округ ведь очень богатый и слияние с ним, по мнению Кремля, могло бы стать подарком Архангельской области, а, стало быть, люди должны были радоваться, потирать руки в ожидании «золотого дождя», но, как вы знаете, в Кремле не учли настроения самих ненцев, которые напрочь не хотели ни с кем делиться, а хотели свои деньги осваивать сами.

— Получается, вовсе не губернаторы двух северных регионов были авторами той идеи? И выходит, что такие губернаторские «идеи» слияния невозможны?

— Если такая идея возникнет, губернатор ее никогда не выдвинет — он побежит согласовывать ее в Кремль, а дальше все будет зависеть от кремлевского решения.

— Ненцев не тронули. А что будет с Еврейской автономной областью, которую упоминал Марат Хуснуллин? Реально ли ее слияние с Хабаровским краем? Ведь область, в отличие от НАО, не богатая нефтью, дотационная.

— Теоретически возможно, и резон объединения области и края, о котором говорил Хуснуллин, есть — как раз по тем соображениям, о которых говорил Хуснуллин, Кремль может согласиться с такой идеей.

Фото kremlin.ru

Путин помнит, как все эти претензии регионов друг к другу обернулись настоящим кошмаром для СССР — межнациональными конфликтами, войнами, резней, поэтому в таком вопросе он рисковать не будет

«С национальными республиками Путин не хочет рисковать»

— В одном из недавних материалов на тему слияния регионов я прочитал мнение о том, что федеральная власть никогда не пойдет на слияние национальных республик (скажем, Татарстана или Башкирии) с какими-то слабыми соседними регионами. Почему? И насколько это здраво?

— Я тоже думаю, что вот на такой шаг Кремль не пойдет. С национальными республиками Путин не хочет рисковать, потому что к национальному вопросу президент относится очень осторожно — у него заметна «родовая травма», связанная с распадом Советского Союза. Путин помнит, как все эти претензии регионов друг к другу обернулись настоящим кошмаром для СССР — межнациональными конфликтами, войнами, резней, поэтому в таком вопросе он рисковать не будет.

— Наверное, то, что в свое время не удалось присоединить республику Горный Алтай к Алтайскому краю и Адыгею влить в Краснодарский край... Есть свидетельства, что Путин учел недовольства людей из нацреспублик?

— Конечно, учел — все же это была непредсказуемая история: в республиках могли выйти на площади недовольные люди, они могли начать жить в палатках, ходить с плакатами вокруг административных зданий. И зачем Кремлю создавать проблему на ровном месте? Кроме того, потом, по мере ослабления власти, все это, как известно, заканчивается территориальными претензиями и войнами — народ у нас все же бывает горячим. Поэтому Кремль, Путин это понимают. Тому пример еще и Ненецкий округ — власти как-то даже пытались надавить там на людей, но поняли, что последствия могут быть слишком опасными и непредсказуемыми.

Фото: Илья Репин

В прошлом году была некая «коронавирусная федерализация», когда центр из-за пандемии был несколько растерян и в силу этого часть полномочий в плане реализации антиковидной политики передал регионам, но, повторюсь, это были форс-мажорные обстоятельства

— Но ведь разговоры давно идут и об агломерациях — Кудрин как-то о них говорил. И Хуснуллин вроде бы возглавил в правительстве группу по созданию 41 агломерации с опорными населенными пунктами со всей нужной инфраструктурой, правда, непонятно, что способно их развивать?

— Теоретически могут создать агломерации и развивать федеральные округа — это вообще прерогатива федерального центра, и он может делать с ними все, что угодно, и населению от этого не будет ни холодно, ни жарко. Их вполне можно будет и распустить, поскольку округ — это пустая структура. Агломерации ничего не изменят — на каком-то этапе через агломерации регионам и можно было бы помочь. Но это не та «болезнь», которой болеет страна, нужно обратиться к реальной болезни — централизации, а потом смотреть, что делать, как ее лечить. Если у пациента, условно говоря, рак, а ему говорят, «ты плохо выглядишь и тебе нужна пластическая операция», может, конечно, такая операция пациенту и нужна, но только не сейчас — сначала рак вылечите.

— И вылечить ведь, наверное, можно? Взглянем на США: там есть большие штаты, живущие богато, — типа Калифорнии, также богато выглядят и маленькие — типа Мэна.

— Конечно, можно! Есть и государства маленькие, но с высочайшим уровнем жизни. Сравните уровень жизни в маленьком регионе в России и, например, в Монако, и все — вопрос отпадет. Да, есть огромные страны, но уровень жизни не зависит от их территориального деления. Есть Канада и есть то же Монако, а уровень жизни и уровень развития этих стран высокий и там, и там. И это Кремлю давно пора понять.

«Москва не удочку давала регионам, чтобы они ловили рыбу, а саму рыбу, поэтому перемен не видно»

— Вам видны, может быть, какие-то наметившиеся телодвижения Кремля в сторону федерализма?

— Нет, я такого не вижу. Да, в прошлом году была некая «коронавирусная федерализация», когда центр из-за пандемии был несколько растерян и в силу этого часть полномочий в плане реализации антиковидной политики была им передана регионам, но повторюсь — это были форс-мажорные обстоятельства: Кремль был просто растерян и не понимал, что делать.

С тех пор, если вывести тему коронавируса за скобки, федерализация никуда не пошла — да, было послание Путина от 21 апреля, в котором была озвучена тема регионов, но все это выглядело как раздача Москвой каких-то подарков. Москва не удочку давала регионам, чтобы они ловили рыбу, а саму рыбу, поэтому перемен не видно.

Фото: Максим Платонов

Естественно, будут рождаться идеи. И думаю, что политические силы — как системные, так и несистемные будут предлагать децентрализацию

— Будут ли как-то нарастать проблемы федерализации в большой политической среде?

— Будут. Повторюсь — у многих крепнет ощущение, что что-то нужно делать, потому что ничего не делать уже нельзя. Естественно, будут рождаться идеи. И думаю, что политические силы — как системные, так и несистемные будут предлагать децентрализацию.

Как мы недавно узнали, партия «Новые люди» заключила предвыборный союз с бывшим мэром Якутска Сарданой Авксентьевой. И не просто заключила — представители партии сказали, что и сама тема территорий будет ключевой в ближайшей избирательной кампании. Кроме того, лидер партии Алексей Нечаев озвучил, что нужна децентрализация, возвращение в регионы части налогов — партия эта системная, высказываться они могут свободнее того же Марата Хуснуллина, и таким образом мы видим, что идея децентрализации прорастает. Может ли тема децентрализации встать в центр повестки? Может — если «Новые люди», что называется, оседлают тему и на ней поедут — кстати, за счет этого партия может получить большой процент в глубинке, поджав старые партии, а после выборов вопрос децентрализации может быть поставлен в федеральную повестку.

Поэтому, думаю, что шанс региональной темы как важной на ближайшие годы в федеральной повестке, есть — вспомните: хабаровский протест против Москвы был очень серьезным, а значит, есть о чем говорить на федеральном уровне. Конечно, есть силы и среди партий, и среди чиновников, которые считают, что на «священную корову» Кремля, которой является централизация, покушаться нельзя, а значит, мы еще увидим призывы к псевдореформам типа укрупнения регионов.

