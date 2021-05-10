День в истории: казанская фабрика «Тасма», первые советские телевизоры и Каймановы острова

Чем примечательна дата 10 мая

Сегодня, 10 мая, произошло много памятных событий. Ровно 115 лет назад в нашей стране заработала первая Госдума, в самом начале XX века была основана Российская книжная палата — первое в мире госучреждение для регистрации печатных изданий, и всего 56 лет назад было отменено платное обучение в старших классах средних школ. В эту дату в Берлине был открыт мемориал жертвам холокоста, а Христофор Колумб доплыл до Каймановых островов. В Ленинграде были выпущены первые 20 советских телевизоров, а в Москве утвердили проект Казанской фабрики кинопленки. 10 мая родились заслуженный деятель искусств Наталья Бондарчук, известный тележурналист, автор и первый ведущий передач «Взгляд», «Час пик», «Поле чудес» Влад Листьев, французская актриса и певица Марина Влади, советский конструктор минометов Борис Шавырин, топ-модель итальянского происхождения Линда Евангелиста, советская поэтесса, киносценарист Юлия Друнина. Подробнее о самых значимых событиях дня — в обзоре «Реального времени».

Новая казанская клиника и утвержденный проект «Тасмы»

10 мая 1897 года начались работы по строительству хирургического и глазного отделений новой клиники медицинского факультета Казанского университета. В разработке проекта приняли участие известный московский архитектор Константин Быковский — автор проекта больничного городка Московского университета на Новодевичьем поле, а также губернский архитектор Лев Хрщонович. Здание построили на углу современных улиц Бутлерова и Толстого, а само медучреждение быстро стало востребованным у населения всего Поволжья, здесь возвращали зрение сотням больных.



В этот день в 1907 году в Оренбурге была закрыта газета «Урал», издававшаяся Хусаином Ямашевым за счет партийной кассы большевиков. Издание на своих страницах освещало самые острые проблемы революционного движения, насущные вопросы борьбы и жизни рабочего класса. Сам Ямашев выступал в газете как один из активных ее авторов под псевдонимами Кызыл (Красный), Сул (Левый), Гали. Талантливый писатель и публицист проявил себя как непримиримый борец с татарской буржуазией.

Фото: humaninside.ru

В этот день в 1919 году родился Камиль Фасеев, секретарь Татарского обкома КПСС (1957—1959), профессор, заведующий кафедрой научного коммунизма КГУ (1966—1978). В середине XX века в Казани и районах республики стало катастрофически сокращаться обучение школьников на татарском языке. Если в 1947/1948 учебном году 95% татарских детей обучались на родном языке, то уже в 1958 году — только 70%, в Казани — 16%. К этому времени в столице Татарстана остались лишь две татарские школы из 16. Фасеев стал одним из инициаторов обсуждения вопроса о татарских школах на пленуме обкома, прошедшем в мае 1958 года. Известный ученый-историк Булат Султанбеков написал о Фасееве следующее: «Он считается политиком, сделавшим для повышения престижа национальной школы и языка больше, чем кто-либо другой из партийных деятелей-татар между 1923 и 1989 годом».

10 мая 1933 года Госплан СССР утвердил проект Казанской фабрики кинопленки — будущей «Тасмы», известной на весь Союз своей продукцией. Ее начали строить в районе разъезда Восстания. В 1935 году на фабрике были выпущены первые образцы продукции, тогда же предприятие получило имя Куйбышева. В 1936 году фабрика выпустила первую партию кинопозитивной пленки: теперь здесь выпускали продукцию, на которой можно было печатать фильмы. И в том же 1936 году на казанской пленке напечатана легендарная советская кинолента «Мы из Кронштадта».

Открытие первой Госдумы России и 20 советских телевизоров

10 мая 1904 года под Москвой, в Кучино, был основан первый в России Аэродинамический институт. Строительство велось на средства предпринимателя Дмитрия Павловича Рябушинского (1882—1962), увлекавшегося идеей воздухоплавания. Официальное открытие института состоялось 14 января 1905 года.



Фото: 143900.ru

10 мая 1906 года отметилось открытием первой Государственной думы России. Создание народного представительства было провозглашено царским манифестом 17 октября 1905 года. Выборы в думу начались в марте 1906 года. Большинство мест получили кадеты, представители самой левой партии на выборах. Общее количество избранных депутатов составило около 480 человек, в их числе — 200 полуграмотных крестьян. Остальная часть депутатов состояла в основном из интеллигенции. Главной темой в работе I Государственной думы стал земельный вопрос. Кадетская фракция за подписью 42 депутатов выдвинула законопроект, предусматривавший дополнительное наделение крестьян землей за счет казенных, монастырских, церковных, удельных и кабинетских земель, а также частичный принудительный выкуп помещичьих земель.

Император Николай II произносит речь в день открытия Первой Государственной Думы в Георгиевском зале Зимнего дворца. 27 апреля 1906 г. Источник: duma.gov.ru

В этот день в 1917 году была основана Российская книжная палата — первое в мире государственное учреждение, созданное специально для регистрации произведений печати. В Российскую книжную палату в обязательном порядке поступало определенное количество экземпляров каждой книги, брошюры, журнала или газеты. Издания ставились на учет, а затем рассылались по ведущим библиотекам России. В декабре 2013 года РКП была ликвидирована, имущество передано в ТАСС. В настоящий момент работает в качестве филиала ИТАР-ТАСС.



10 мая 1932 года в Ленинграде завод «Коминтерн» выпустил первые 20 советских телевизоров. Про те голубые экраны шутили: приемник — с почтовый ящик, изображение — с почтовую марку. К слову, вначале развитие телевидения шло в двух направлениях — электронном и механическом. Причем развитие механических систем происходило практически до конца 40-х годов XX века, но затем было полностью вытеснено электронными устройствами. На территории СССР механические телесистемы просуществовали немного дольше.

Фото: wikipedia.org

10 мая 1956 года в СССР отменена плата за обучение в старших классах средних школ, введенная в октябре 1940 года. На тот момент стране требовались средства на вооружение и на завершение индустриализации и коллективизации. Ведь прежде государство более двух десятилетий вкладывало большие деньги в развитие образования, а теперь само нуждалось в помощи населения. Кроме того, советская молодежь все чаще стремилась получить среднее и высшее образование, не желая идти работать на завод. Образовавшийся перекос необходимо было ликвидировать. Обучение в столичных школах стоило 200 рублей в год, в провинциальных — 150. За год обучения в вузе приходилось платить 400 рублей в Москве, Ленинграде и столицах союзных республик и 300 — в прочих городах.

В этот день в 1978 году в Одессе начались съемки фильма «Место встречи изменить нельзя». Знаменитую пятисерийную ленту, посвященную работе московской милиции в послевоенные годы, режиссер Станислав Говорухин поставил по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия». В основе литературного произведения лежат реальные события.



Фото: bigpicture.ru

Каймановы острова и «праздник костра»

10 мая 1503 года Христофор Колумб во время своей четвертой и последней экспедиции в Новый Свет первым из европейцев высадился на Каймановых островах. Были открыты острова Кайман-Брак и Малый Кайман. Вначале острова называли Лас-Тортугас (Черепашьи острова) — из-за обилия живущих на них черепах. Позже выяснилось, что крокодилов там гораздо больше. В 1523 году острова черепах были переименованы в Lagartos (аллигаторы). И уже с 1530 года острова получили привычное нам название Каймановых. Согласно легенде, наименование появилось благодаря другим европейским исследователям, которые, увидев там крупных игуан, приняли их за крокодилов-кайманов.

Дата стала черной для Германии. В 1933 году прошел «праздник костра» — публичное сожжение книг, запрещенных нацистами. Акции по уничтожению книг проходили во многих, в основном университетских, городах страны: Бонне, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене. На «празднике костра» обязаны были присутствовать преподаватели и ректоры местных вузов. К слову, 20 тысяч книг были преданы огню в одном только Берлине. Как правило, уничтожались книги еврейских авторов, а также сочинения марксистского и пацифистского характера.

Фото: wikipedia.org

10 мая 1945 года немецкие войска под командованием генерал-фельдмаршала Шернера в нарушение акта капитуляции отказались сложить оружие. Войска 1-го Украинского фронта атаковали врагов, заняв на территории Чехословакии ряд населенных пунктов в окрестностях Праги, и принудили противника к сдаче. Другая группа немецких войск генерал-фельдмаршала Шернера также нарушила условия капитуляции и начала отход на запад. Войска 4-го Украинского фронта, преследуя эту группу войск, заняли на территории Чехословакии 14 городов. Всего за 9 и 10 мая войсками фронта было взято более 20 тысяч беспорядочно сдавшихся в плен немецких солдат и офицеров.

10 мая 2005 года, в 60-ю годовщину окончания Второй мировой войны, в Берлине, рядом с Бранденбургскими воротами, был открыт мемориал 6 миллионам евреев — жертвам холокоста. На площади в 19 тысяч квадратных метров в шахматном порядке установлены 2 711 серых бетонных блоков высотой от 0,2 до 4,7 метра. Человек, осматривающий их, попадает в своеобразный каменный лабиринт, выход из которого приходится искать самостоятельно. Под землей же на площади 800 кв. м находится так называемое место информации, где собраны архивные материалы об «окончательном решении еврейского вопроса», его причинах и последствиях.

Фото: traveltu.ru