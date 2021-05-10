День в истории: казанская фабрика «Тасма», первые советские телевизоры и Каймановы острова
Чем примечательна дата 10 мая
Сегодня, 10 мая, произошло много памятных событий. Ровно 115 лет назад в нашей стране заработала первая Госдума, в самом начале XX века была основана Российская книжная палата — первое в мире госучреждение для регистрации печатных изданий, и всего 56 лет назад было отменено платное обучение в старших классах средних школ. В эту дату в Берлине был открыт мемориал жертвам холокоста, а Христофор Колумб доплыл до Каймановых островов. В Ленинграде были выпущены первые 20 советских телевизоров, а в Москве утвердили проект Казанской фабрики кинопленки. 10 мая родились заслуженный деятель искусств Наталья Бондарчук, известный тележурналист, автор и первый ведущий передач «Взгляд», «Час пик», «Поле чудес» Влад Листьев, французская актриса и певица Марина Влади, советский конструктор минометов Борис Шавырин, топ-модель итальянского происхождения Линда Евангелиста, советская поэтесса, киносценарист Юлия Друнина. Подробнее о самых значимых событиях дня — в обзоре «Реального времени».
Новая казанская клиника и утвержденный проект «Тасмы»
10 мая 1897 года начались работы по строительству хирургического и глазного отделений новой клиники медицинского факультета Казанского университета. В разработке проекта приняли участие известный московский архитектор Константин Быковский — автор проекта больничного городка Московского университета на Новодевичьем поле, а также губернский архитектор Лев Хрщонович. Здание построили на углу современных улиц Бутлерова и Толстого, а само медучреждение быстро стало востребованным у населения всего Поволжья, здесь возвращали зрение сотням больных.
В этот день в 1907 году в Оренбурге была закрыта газета «Урал», издававшаяся Хусаином Ямашевым за счет партийной кассы большевиков. Издание на своих страницах освещало самые острые проблемы революционного движения, насущные вопросы борьбы и жизни рабочего класса. Сам Ямашев выступал в газете как один из активных ее авторов под псевдонимами Кызыл (Красный), Сул (Левый), Гали. Талантливый писатель и публицист проявил себя как непримиримый борец с татарской буржуазией.
В этот день в 1919 году родился Камиль Фасеев, секретарь Татарского обкома КПСС (1957—1959), профессор, заведующий кафедрой научного коммунизма КГУ (1966—1978). В середине XX века в Казани и районах республики стало катастрофически сокращаться обучение школьников на татарском языке. Если в 1947/1948 учебном году 95% татарских детей обучались на родном языке, то уже в 1958 году — только 70%, в Казани — 16%. К этому времени в столице Татарстана остались лишь две татарские школы из 16. Фасеев стал одним из инициаторов обсуждения вопроса о татарских школах на пленуме обкома, прошедшем в мае 1958 года. Известный ученый-историк Булат Султанбеков написал о Фасееве следующее: «Он считается политиком, сделавшим для повышения престижа национальной школы и языка больше, чем кто-либо другой из партийных деятелей-татар между 1923 и 1989 годом».
10 мая 1933 года Госплан СССР утвердил проект Казанской фабрики кинопленки — будущей «Тасмы», известной на весь Союз своей продукцией. Ее начали строить в районе разъезда Восстания. В 1935 году на фабрике были выпущены первые образцы продукции, тогда же предприятие получило имя Куйбышева. В 1936 году фабрика выпустила первую партию кинопозитивной пленки: теперь здесь выпускали продукцию, на которой можно было печатать фильмы. И в том же 1936 году на казанской пленке напечатана легендарная советская кинолента «Мы из Кронштадта».
Открытие первой Госдумы России и 20 советских телевизоров
10 мая 1904 года под Москвой, в Кучино, был основан первый в России Аэродинамический институт. Строительство велось на средства предпринимателя Дмитрия Павловича Рябушинского (1882—1962), увлекавшегося идеей воздухоплавания. Официальное открытие института состоялось 14 января 1905 года.
10 мая 1906 года отметилось открытием первой Государственной думы России. Создание народного представительства было провозглашено царским манифестом 17 октября 1905 года. Выборы в думу начались в марте 1906 года. Большинство мест получили кадеты, представители самой левой партии на выборах. Общее количество избранных депутатов составило около 480 человек, в их числе — 200 полуграмотных крестьян. Остальная часть депутатов состояла в основном из интеллигенции. Главной темой в работе I Государственной думы стал земельный вопрос. Кадетская фракция за подписью 42 депутатов выдвинула законопроект, предусматривавший дополнительное наделение крестьян землей за счет казенных, монастырских, церковных, удельных и кабинетских земель, а также частичный принудительный выкуп помещичьих земель.
В этот день в 1917 году была основана Российская книжная палата — первое в мире государственное учреждение, созданное специально для регистрации произведений печати. В Российскую книжную палату в обязательном порядке поступало определенное количество экземпляров каждой книги, брошюры, журнала или газеты. Издания ставились на учет, а затем рассылались по ведущим библиотекам России. В декабре 2013 года РКП была ликвидирована, имущество передано в ТАСС. В настоящий момент работает в качестве филиала ИТАР-ТАСС.
10 мая 1932 года в Ленинграде завод «Коминтерн» выпустил первые 20 советских телевизоров. Про те голубые экраны шутили: приемник — с почтовый ящик, изображение — с почтовую марку. К слову, вначале развитие телевидения шло в двух направлениях — электронном и механическом. Причем развитие механических систем происходило практически до конца 40-х годов XX века, но затем было полностью вытеснено электронными устройствами. На территории СССР механические телесистемы просуществовали немного дольше.
10 мая 1956 года в СССР отменена плата за обучение в старших классах средних школ, введенная в октябре 1940 года. На тот момент стране требовались средства на вооружение и на завершение индустриализации и коллективизации. Ведь прежде государство более двух десятилетий вкладывало большие деньги в развитие образования, а теперь само нуждалось в помощи населения. Кроме того, советская молодежь все чаще стремилась получить среднее и высшее образование, не желая идти работать на завод. Образовавшийся перекос необходимо было ликвидировать. Обучение в столичных школах стоило 200 рублей в год, в провинциальных — 150. За год обучения в вузе приходилось платить 400 рублей в Москве, Ленинграде и столицах союзных республик и 300 — в прочих городах.
В этот день в 1978 году в Одессе начались съемки фильма «Место встречи изменить нельзя». Знаменитую пятисерийную ленту, посвященную работе московской милиции в послевоенные годы, режиссер Станислав Говорухин поставил по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия». В основе литературного произведения лежат реальные события.
Каймановы острова и «праздник костра»
10 мая 1503 года Христофор Колумб во время своей четвертой и последней экспедиции в Новый Свет первым из европейцев высадился на Каймановых островах. Были открыты острова Кайман-Брак и Малый Кайман. Вначале острова называли Лас-Тортугас (Черепашьи острова) — из-за обилия живущих на них черепах. Позже выяснилось, что крокодилов там гораздо больше. В 1523 году острова черепах были переименованы в Lagartos (аллигаторы). И уже с 1530 года острова получили привычное нам название Каймановых. Согласно легенде, наименование появилось благодаря другим европейским исследователям, которые, увидев там крупных игуан, приняли их за крокодилов-кайманов.
Дата стала черной для Германии. В 1933 году прошел «праздник костра» — публичное сожжение книг, запрещенных нацистами. Акции по уничтожению книг проходили во многих, в основном университетских, городах страны: Бонне, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене. На «празднике костра» обязаны были присутствовать преподаватели и ректоры местных вузов. К слову, 20 тысяч книг были преданы огню в одном только Берлине. Как правило, уничтожались книги еврейских авторов, а также сочинения марксистского и пацифистского характера.
10 мая 1945 года немецкие войска под командованием генерал-фельдмаршала Шернера в нарушение акта капитуляции отказались сложить оружие. Войска 1-го Украинского фронта атаковали врагов, заняв на территории Чехословакии ряд населенных пунктов в окрестностях Праги, и принудили противника к сдаче. Другая группа немецких войск генерал-фельдмаршала Шернера также нарушила условия капитуляции и начала отход на запад. Войска 4-го Украинского фронта, преследуя эту группу войск, заняли на территории Чехословакии 14 городов. Всего за 9 и 10 мая войсками фронта было взято более 20 тысяч беспорядочно сдавшихся в плен немецких солдат и офицеров.
10 мая 2005 года, в 60-ю годовщину окончания Второй мировой войны, в Берлине, рядом с Бранденбургскими воротами, был открыт мемориал 6 миллионам евреев — жертвам холокоста. На площади в 19 тысяч квадратных метров в шахматном порядке установлены 2 711 серых бетонных блоков высотой от 0,2 до 4,7 метра. Человек, осматривающий их, попадает в своеобразный каменный лабиринт, выход из которого приходится искать самостоятельно. Под землей же на площади 800 кв. м находится так называемое место информации, где собраны архивные материалы об «окончательном решении еврейского вопроса», его причинах и последствиях.
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