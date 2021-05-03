Бизнес-аккаунт дня: торты и пирожные из Арска

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 56

Пару лет назад семья из Арска решила заняться изготовлением кондитерских изделий из натуральных продуктов, для чего основала кондитерскую «Сладкий дом». Своим заказчикам они предлагают торты и пирожные, приготовленные по авторским рецептам. В бизнес-профиле аккаунта кондитерской уже более трех тысяч подписчиков. Как добиться большей численности потенциальных заказчиков — советы по продвижению в соцсети дают эксперты ведущих SMM-агентств Поволжья в рамках спецпроекта «Реального времени».

Сладости с настоящим вкусом

За два года, что существует «Сладкий дом», у его продукции появились десятки почитателей, постоянных клиентов. Секрет тут прост — натуральные ингредиенты и настоящий вкус тортов и пирожных: «Наполеон», «Поэма», «Медовый». За два года выросли и клиентская база, и ассортимент. Теперь кондитерская работает не только в розницу, но и выполняет оптовые заказы на поставку сладостей для магазинов почти по всему Татарстану. Кроме того, в скором времени производственный цех «Сладкого дома» появится и в Казани.

Сегодня аналитический разбор аккаунта кондитерской из Арска провела контент-менеджер коммуникационного агентства «Без воды» Дарья Максименко. «Кондитерские из той категории аккаунтов, где продукция продается через «вкусные» тексты и контент, поэтому важно сделать их именно такими», — уверена эксперт.

В истории — закулисье производства

Описание профиля сейчас выглядит длинным. Можно убрать название и оставить лаконичное «Кондитерская г. Арск» или «Торты ручной работы/натуральные в Арске», потому что обычно кондитерскую в поиске ищут для того, чтобы в ней посидеть, а торты — чтобы сразу купить.

Еще можно перевести аккаунт в «Бизнес-профиль» и выбрать категорию, например кулинария, и добавить город с адресом прямо в шапку. В контактах есть только почта и возможность общаться в видеочате, но нет номера телефона для уточнения информации. Не все любят писать в директ.

Шапка профиля — не нужно дублировать местоположение и делать шапку одним предложением. Круто, что есть УТП (уникальное торговое предложение) — «торты без ГМО». Я не знаю, есть ли в тортах ГМО обычно, но звучит хорошо.

В результате корректировки шапка могла бы выглядеть вот так:

Торты ручной работы г. Арск

Натуральные торты без ГМО или Торты по авторским рецептам

Доставка по Татарстану

Опт/розница

Хайлайтс — «Вопрос-ответ» не приведен к единому стилю с другими, поэтому выбивается. Старайтесь использовать в историях одинаковый шрифт, под репосты отзывов делать подложки из картинок/фотографий/просто добавлять цвет, чтобы смотрелось аккуратнее.

Истории — за сутки я увидела только одну историю «С добрым утром». Подобный контент съедает лишние энергию и бюджет, потому что ни о чем не говорит аудитории. Было бы здорово увидеть в историях закулисье производства, продукцию, чтобы точно созреть на покупку, возможно, спонтанную.

Упор — на снимки тортов

Контент. В ленте очень важны красивые и качественные фотографии. Последние 5 снимков тортов — отличные настолько, что мне сразу их захотелось. Фото лучше не повторять из раза в раз, я насчитала 8 похожих с одним мальчиком в зеленой футболке. Отзывы можно публиковать только в историях, чтобы они не выбивались из ленты, прайс тоже. Графика «Сладкому дому нужна свежая кровь» меня удивила, она не подходит под аккаунт, особенно картинками в карусели, пусть и получилось оригинально.

Делайте упор на снимки тортов, людей добавляя реже — 1-2 фото человека на 9-12 фотографий в общей ленте, чередуйте ракурсы. Подсмотрите, как это делают другие кондитерские.

Посты и копирайтинг. Я представила себя вашей аудиторией и поняла, что для покупки мне не хватает информации о том, из чего сделаны торты, сколько они весят и прочее.

О чем еще можно написать:

1) о каких-то секретах производства;

2) о том, откуда продукция для тортов;

3) из чего состоит каждый торт, есть ли для веганов/детей/без сахара/для тех, кому нельзя молоко, и прочее;

4) как сделать заказ;

5) что за авторские рецепты, кто их придумал.

Рекомендации по копирайтингу:

Пишите полезные/продающие посты, пусть и небольшие.

Следите за пунктуацией, используйте тире в постах, а не минус. Это минус «-», а это тире «—».

В текстах нужны абзацы. Одна мысль — один абзац.

Общайтесь с аудиторией, задавайте ей вопросы, спрашивайте, как им ваши торты, какие они хотели бы видеть в ассортименте.

«Вы» пишется с маленькой буквы, «Директ» тоже.



Комментарии нельзя игнорировать

Модерация. Следите за старыми постами, под ними могут оставлять комментарии, их нельзя игнорировать, потому что пишет ваш потенциальный покупатель. Три недели назад уточнили по поводу вкусных тортов в Авиастроительном районе и остались без ответа. Если ответили в директ, так и пишите — «Уже связались с вами в директе».

Продвижение:

Используйте 5-7 хештегов, они в этой нише отлично работают: #кондитерскаяарск #тортыназаказарск.

Настраивайте промо на продающие посты из Instagram. Но учтите, что в таком посте должна быть красивая, яркая фотография торта, чтобы его захотелось купить.

Используйте таргетированную рекламу, азы есть в самом Facebook.

Еще можно устроить розыгрыш или поработать с блогерами, отправив им сладости.

Вижу, что вы с душой делаете свое дело, осталось немножко подкорректировать курс работы с социальными сетями — и все получится, удачи!