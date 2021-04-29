День в истории: Казанская железная дорога, первая телепередача в СССР и открытие электрона

Чем примечательна дата 29 апреля

Сегодня, 29 апреля, в мире празднуют международный день танца. В этот день в России частично отменили телесные наказания, в Берлине начала действовать первая в мире экспериментальная линия троллейбуса, осуществлен первый полет на планере, запущенном с аэростата. 29 апреля родились российский император Александр Второй, актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Михаил Данилов, советская лыжница, многократная чемпионка мира и Олимпийских игр Галина Кулакова, британский кинорежиссер и сценарист, создатель жанра триллера Альфред Джозеф Хичкок. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Смена ректоров Казанского университета, статус КГМУ

29 апреля 1872 года ректором Казанского университета избрали профессора Николая Кремлева. В должности его утвердили 10 июня. Кремлев проработал до июля 1876 года, пока не подал в отставку — после отказа наказать студентов. Поэтому с мая 1876 года по август 1883 года состоял деканом юридического факультета. В ноябре 1885 был вновь избран ректором казанского вуза.

За пять лет до этого, 29 апреля 1880 года, ректором Казанского университета был тоже повторно избран профессор, российский физиолог Николай Ковалевский. Утвержден в должности 17 мая 1880. Он стал руководить университетом вместо скончавшегося профессора и ректора Евграфа Осокина.

Фото 200ksu.ru

29 апреля 1891 года — Московско-Рязанскую железную дорогу переименовали в Казанскую. До 1863 года дорога называлась Саратовской. Ее проложили по территориям Московской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Симбирской, Казанской губерний. Строительство дороги запустил один из первопроходцев железнодорожного строительства Карл Федорович фон Мекк. До Оренбурга ее довел уже сын Мекка — Николай. При его правлении на посту председателя правления дороги ее протяженность увеличилась в 13 раз.



29 апреля 1994 года Казанский медицинский институт получил статус государственного медицинского университета. Учебное заведение с 5 ноября 1930-го было самостоятельным институтом с лечебным и санитарно-гигиеническим факультетами. Позже добавились педиатрический, стоматологический и фармацевтический факультеты.

Фото: Максим Платонов

Первая телепередача в СССР и операция самому себе



29 апреля 1931 года была проведена первая опытная телепередача в СССР. Во Всесоюзном электротехническом институте (ВЭИ) провели опыты по передаче в эфир радиоизлучения, которое генерировало телепередатчиком бегущий луч на волне 56,6 м. Во время трансляции была передана только одна небольшая фотография.



29 апреля 1932 года в СССР создали бригады содействия милиции (БРИГАДМИЛ). После разрушения основных институтов страны для создания новых требовалось много ресурсов. Некоторые функции государства по охране порядка возложили на рабоче-крестьянские формирования, народные дружины. Дружинники имели многие полномочия, права и обязанности милиционеров: они могли самостоятельно задержать нарушителей, носить оружие.



Л. Рогозов, вернувшийся из антарктической экспедиции. Фото wikipedia.org

29 апреля 1961 года 27-летний хирург Леонид Рогозов успешно выполнил на себе операцию аппендэктомии под местной анестезией новокаина. Во время шестой Советской Антарктической экспедиции, где он был единственным врачом, он поставил себе диагноз — острый аппендицит. Покой, голод, местный холод и антибиотики не помогали, на следующий день температура поднялась еще выше. На ближайших станциях не было самолета, и плохие погодные условия все равно бы не позволили лететь. Единственным решением была операция на месте самому себе. В ночь с 29 на 30 апреля хирургу помогали метеоролог Александр Артемьев и инженер-механик Зиновий Теплинский. Артемьев подавал инструменты, а Теплинский держал у живота небольшое зеркало, направлявшее свет от лампы. Случай сделал хирурга известным на весь мир, о нем в своей книге упоминал летчик-космонавт СССР Герой Советского Союза Герман Титов, а советский автор-исполнитель песен Владимир Высоцкий посвятил этому событию песню.



29 апреля 2000 года министр по делам культуры Германии Михаэль Науман передал президенту России Владимиру Путину фрагменты подлинной Янтарной комнаты — флорентийскую мозаику и изготовленный в 1711 году берлинскими ремесленниками янтарный комод. Янтарная комната, или кабинет бесследно исчез во время Великой Отечественной войны: тогда дворец оказался на оккупированных территориях и «комнату» вывезли немецкие войска.

Фото wikipedia.org

Открытие электрона и создание застежки-«молнии»

29 апреля 1770 года английский военный моряк Джеймс Кук высадился на восточном побережье Австралии в безопасной бухте. Кук совершил кругосветное путешествие на небольшом судне «Индевор». Целью экспедиции было определение берега Австралии, а особенно еще не исследованного восточного побережья. Экспедиция нашла на берегу залива много неизвестных видов растений, Кук назвал залив Ботаническим.

29 апреля 1897 года английский физик Джозеф Томсон на заседании Лондонского королевского общества объявил об открытии им элементарной частицы — электрона. Томсон сделал открытие в ходе исследования прохождения электрического тока через разреженные газы. Тогда ученый обнаружил электрон и определил его заряд. Впоследствии Томсон разработал теорию движения частицы в магнитном и электрическом полях. За свое открытие Джозеф Томсон в 1906 году был удостоен Нобелевской премии по физике.

Фото wikipedia.org

29 апреля 1913 года шведский эмигрант Гидеон Сундбек запатентовал новое изобретение — застежку «молния». Первый патент получил Элайя Хоу еще в 1851 году, но его изобретение не нашло применения. Прототип в 1891 году запатентовал американский инженер-изобретатель Уиткомб Лео Джадсон, однако изобретение оказалось ненадежным, к тому же сложным в изготовлении. После многих рекламаций и на грани банкротства Джадсон привлек партнеров, в числе которых оказался Сундбек. Широкое распространение изобретение получило лишь в 1923 году — застежка долго не приживалась из-за недоверия фабрикантов, помнивших первый неудачный опыт. Тогда же застежка получила свое название — zipper.

