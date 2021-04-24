Опрос предпринимателей: стоит ли брать на работу соискателя с большими пробелами в резюме?

Если он не работал, не развивался, то, конечно, такого человека брать не надо. Для поддержания опыта необходимо регулярно повышать квалификацию. Я бы такого соискателя вряд ли взял на работу, хотя это зависит от вакансии. Если речь идет о секретаре-референте, то перерыв в работе не критичен. ИТ-специалист за 2—3 года потеряет навык, это повлияет на скорость и качества кода. На серьезные должности — технического директора, маркетолога, разработчика я бы не стал брать человека с большим перерывом в работе. Это большой риск, но, возможно, кто-то готов рисковать в пользу меньшего оклада. В итоге все упирается в собеседование и подтверждение профпригодности соискателя. Кто-то за 2—3 года сноровку не потеряет и продолжит работу на своей специальности.