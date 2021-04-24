День в истории: открытие Порохового завода в Казани, испытания реактивных самолетов и день рождения газировки

Чем примечательна дата 24 апреля

24 апреля, ровно 23 года, назад в Министерстве юстиции России был зарегистрирован Всемирный конгресс татар. В этот день по указу императрицы Екатерины Второй в Казани был запущен Пороховой завод, а 1926 году подписан советско-германский Договор о дружбе и нейтралитете, который получил секретное название «Договор в пижамах». В 1946 году состоялись первые летные испытания реактивных самолетов МиГ-9 и Як-15, которые вошли в основу сюжета советской кинодрамы «Им покоряется небо». В этот день родились трехкратная чемпионка мира, 6-кратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ирина Чащина, советский государственный и военный деятель Виктор Абакумов, учитель Баха, Моцарта, Глюка композитор Джованни Мартини. А еще это день смерти летчика-космонавта СССР Владимира Комарова, одного из конструкторов первого российского автомобиля Петра Фрезе и старшего сына императора Александра Второго Николая Александровича.

Подробнее о самых значимых событиях сегодняшнего дня — в обзоре «Реального времени».

Старт работы Порохового завода в Казани и рождение Всемирного конгресса татар



24 апреля 1788 года после торжественной литургии и освящения начал работу Пороховой завод в Казани. Его построили по указу Екатерины Второй для «удовлетворения Сибирского департамента пушечным и мушкетным порохом». Завод представлял из себя пять бегунных фабрик. В первый день работы завод выпустил первую партию черного пороха. За один год пять бегунных фабрик произвели 5 486 пудов черного пороха — пушечного, мушкетного и винтовочного.



Источник: wikipedia.org

24 апреля 1998 года в Министерстве юстиции России был зарегистрирован Всемирный конгресс татар. Он получил учетный номер: 1612060331. Основными направлениями деятельности конгресса стало объединение татар, помощь в национально-культурном, политическом и духовном развитии, решение этнорегиональных проблем татар, поддержание отношений с татарскими диаспорами и другие. На первом Всемирном конгрессе татар была озвучена идея организации общетатарского радиовещания из Казани. Пока она так и остается нереализованной.



«Договор в пижамах» и покорение неба

24 апреля 1803 года Александр Первый подписал рескрипт «О признании государственного значения Кавказских Минеральных Вод и необходимости их устройства». Дата считается началом формирования Кавказских Минеральных Вод в качестве российского курорта. До подписания документа, рядом с водами строили шалаши, в которых лечили военных, отправленных на лечение. Задача этого документа была «усмирить» Кавказ и ввести его в экономическое поле России. И хотя рескрипт носил рекомендательный характер, императора ослушаться не посмели, поэтому для курорта начали там начали обустраивать здания для ванн, помещения для отдыха. А еще отправили туда врачей.



Фото: tourlib.net

В 1926 году 24 апреля подписан советско-германский Договор о дружбе и нейтралитете, который получил секретное название «Договор в пижамах». Берлинский договор считается достижением советской дипломатии. Согласно ему страны отзывали свои послевоенные претензии и договаривались о торгово-экономическом сотрудничестве. В соглашении было прописано, что страны не могли примыкать к коалициям друг против друга. Заключили договор на пять лет, до 1931 года, потом его продлили еще на три года.

В 1927 году в Москве открылась Первая мировая выставка межпланетных аппаратов и механизмов. Впервые в мире были публично представлены наработки и проекты космических аппаратов от советских и иностранных изобретателей. Выставка включала в себя пять отделов: радиотелеграфный, метеорологический, авиавоздухоплавательный, астрономический и, собственно, межпланетный. К теме выставки относился лишь один из них, где демонстрировался проект крылатого атомно-ракетного корабля. Экспозиция включала в себя витрину, имитирующую лунный пейзаж.



Фото: cosmatica.org

24 апреля 1946 года состоялись первые летные испытания реактивных самолетов МиГ-9 и Як-15. В воздух поднялись летчики-испытатели Алексей Гринчик и Михаил Иванов. В тот день заводские испытания обоих самолетов прошли успешно. Согласно легенде, летчики-испытатели после успешного прохождения обязательной программы обменялись самолетами, снова поднявшись в воздух. Эти события вошли в сюжет драмматического фильма режиссера Татьяны Лиозновой «Им покоряется небо» (1963).



Обезглавленная Русалочка и геноцид армян



24 апреля 1833 года считается «днем рождения газировки». В этот день в США запатентовали газированную воду. Но придумали ее на самом деле за век до этого — это сделал великий британский химик и философ Джозеф Пристли, который ради эксперимента разместил воду над варящимся пивом. Когда он попробовал воду, его удивил ее резкий вкус. Через какое-то время он изготовил первую бутылку газировки. А первой, кто решил использовать это изобретение в коммерческих целях, стала компания Coca-Cola.



Фото: 7info.ru

24 апреля 1916 года в Дублине произошло вооруженное восстание ирландцев против англичан, они боролись за независимость своей страны. В тот день христиане праздновали Пасху, поэтому событие получило название «Красная пасха». Восстание продолжалось шесть дней и было было жестоко подавлено британскими войсками. Мятежников казнили, что в целом любви к Англии ирландцам не добавило. Так что вскоре разразилась гражданская война, в результате которой Ирландия объявила о независимости.

В 1964 году, 24 апреля, жители и гости Копенгагена были потрясены: кто-то обезглавил культурный символ города — бронзовую скульптуру андерсеновской Русалочки. Голову так и не нашли, пришлось отлить новую, благо, у скульптора сохранился слепок. В акте вандализма спустя годы в своей книге признался ранее судимый художник «ситуационист» Йорген Наш, который написал, что он боролся с «отжившим классическим искусством».



Фото: bigpicture.ru

24 апреля 1965 года стало датой Памяти жертв геноцида армян в Османской империи 1915—1923 года. Геноцид армян — второй по изученности акт геноцида в истории после Холокоста. Он был организован в 1915 году и длился до 1923 года на территориях Османской империи. Сотни тысяч армян были зверски убиты или депортированы. И по сей день армяне помнят о страшной трагедии своего народа. Современные Турция и Азейбарджан отрицают факт геноцида, но признают многочисленные армянские жертвы в те годы.