«Девушки раньше занимались математикой не так фанатично, как парни»

Как две казанские старшеклассницы второй год подряд добились сногсшибательных успехов на Европейской математической олимпиаде

Две казанские старшеклассницы из лицея №131 в составе сборной России стали победительницами X юбилейной Европейской математической олимпиады для девушек (EGMO). Набрав максимум возможных баллов, обе казанские школьницы, Розалина Миргалимова и Ралина Юсупова, завоевали личные золотые медали и помогли российской команде стать лидером в общекомандном зачете. Сейчас девушки претендуют на участие в составе сборной России в Международной олимпиаде школьников по математике, которая пройдет в июле в Санкт-Петербурге. «Реальное время» выяснило, нужны ли такие «гендерные» олимпиады отдельно для девушек, какие перспективы открывает увлечение математикой для школьников и их родителей, и расспросило об устремлениях одну из победительниц турнира.

Максимально возможный балл

Команда из четырех российских школьниц, в состав которой вошли две ученицы казанского лицея №131, — 11-классница Розалина Миргалимова и ученица 9-го класса Ралина Юсупова — получила четыре золотые медали и заняла первое место в общем зачете на X Европейской математической олимпиаде для девушек (EGMO), которая проходила с 4 по 15 апреля в Кутаиси (Грузия). Еще две девушки в команде — петербурженки Таисия Коротченко и Анна Пяткова.

Из-за антиковидных ограничений участницы присоединялись к интеллектуальному соревнованию в режиме онлайн. Российской площадкой для проведения EGMO-2021 стал Президентский физико-математический лицей №239 Санкт-Петербурга. В олимпиаде участвовали представительницы 37 стран Европы. Еще 17 государств из-за пределов Старого Света присоединились к олимпиаде в качестве гостей.

По итогам соревнования сборная России получила почти максимальное количество баллов: 167 из 168. Обе казанские школьницы по итогам двух туров (по три задачи в каждом) набрали максимально возможный балл — 42. На Европейскую математическую олимпиаду участниц сборной России готовили Алина Сафиуллина и Надежда Власова, педагоги дополнительного образования лицея №239 Санкт-Петербурга.

— Девушек, которые приняли участие в этой олимпиаде, мы отобрали еще в прошлом мае. Постоянные тренировки шли в течение всего года: они решали задачи под руководством опытных наставников, приезжали на сборы. Все дети в команде разные, с разными характерами, подходами к тренировкам, но их объединяет сильная любовь к решению задач по математике. Именно она при поддержке и грамотном направлении усилий со стороны тренеров и помогает выигрывать. Я всегда их настраиваю так: «Сосредоточьтесь и не ошибайтесь», — прокомментировал тренер российской сборной Кирилл Сухов.

Сейчас все четыре девушки претендуют на участие в Международной олимпиаде школьников по математике, которая пройдет в июле в Санкт-Петербурге.

«Организаторы хотят привлечь девушек к занятиям математикой. И это хорошо»

Обе казанские победительницы — и Розалина, и Ралина, вот уже второй год подряд завоевывают победу в командном зачете в составе сборной России на EGMO. И обе в свое время становились призерами финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике.

Ралина учится в 9-м классе лицея №131, но в математическом кружке занимается с параллелью старше — с десятиклассниками.

11-классница Розалина Миргалимова рассказала «Реальному времени», что увлекается математикой с 4-го класса. Заниматься она начинала в математическом кружке седьмой гимназии Казани, туда ее пригласили после того, как она успешно выступила на олимпиаде. А потом девушка перешла в общегородской математический кружок.



— Нас хорошо готовят к международным олимпиадам, мы проходим через много сборов, тренировочных занятий. На каждой олимпиаде разные задачи, но они всегда интересные. Всегда интересно найти решение. И в тот момент, когда ты находишь решение, получаешь удовольствие, — говорит она.

Розалина признается, что дистанционный формат участия в EGMO был менее волнительным — и менее интересным:



— Мы приехали, написали задание двух туров и на этом наша олимпиада закончилась. А если бы мы полетели в Грузию, то познакомились бы с другими девочками, побывали бы на экскурсиях, церемониях открытия и закрытия...

Розалина не видит ничего плохого в том, что проводятся такие «гендерные» соревнования, как Европейская олимпиада для девушек:

— Организаторы хотят привлечь девушек к занятиям математикой. И это хорошо. Такие турниры мотивируют больше. На обычной международной олимпиаде для всех бывает очень мало девочек, да и отобраться туда очень сложно.

Корги, музыкальная школа и программирование



Розалина говорит, что одного таланта для покорения математического Олимпа мало:

— Надо много заниматься. Последний год подготовки к олимпиаде я решала задачи почти каждый день, по 3 часа. Но бывают и выходные, когда я отдыхаю.

Но одной математикой сфера ее интересов не ограничивается. Розалина успела окончить музыкальную школу по классу фортепиано, а осенью прошлого года исполнилась ее давняя мечта — родители подарили ей корги. И теперь девушка часами гуляет с собакой. А еще успевает и с друзьями общаться, и языки программирования изучать.

Как победительница олимпиады Розалина имеет право проходит без конкурса в любой вуз России и вряд ли останется в Казани:

— Я пока до конца не решила, куда буду поступать. Но точно в России, только вот город пока не выбрала. Выбираю между несколькими вузами, но направление понятно — математика и информатика. Я хочу попробовать все направления в вузе и выбрать что мне действительно понравится. Если я выберу науку, то буду писать диссертацию, статьи. Если пойду в индустрию, то можно будет выбрать и сферу экономики, и информатики. Так что сейчас вариантов перебираю много. После окончания вуза решу.

Розалина говорит, что математическая логика может пригодиться в обычной жизни. Это позволяет рационально оценить несколько вариантов, проанализировать, учитывая все факторы, и сделать правильный выбор. И это — не считая того, что работа в этой сфере в наше время гарантированно будет высокооплачиваемой и престижной.



Девушка советует родителям школьников отправлять их в математический кружок, но если только самому ребенку это интересно:

— Не стоит заставлять ребенка. Надо в детстве решить, к чему у него больше душа лежит и развиваться в этом направлении. Меня никогда не заставляли. Некоторые дети, которые занимались со мной в математическом кружке, потом свернули на экономику. А мне нравилась именно математика, и я в основном развиваюсь в этой сфере.

«Даже в теннис математики лучше играют»

Нияз Накипов занимался с Розалиной Миргалимовой в математическом кружке с 7-го класса до прошлого года и практически выпестовал ее дар. Он рассказывает «Реальному времени»:

— До 10-го класса включительно я с ней занимался. Но в какой-то момент она меня переросла, моей квалификации перестало хватать. Так что с ней начал заниматься Вадим Шурыгин, у него больше опыта подготовки «международниц».

Накипов рассуждает, почему наши девчонки «сделали» всю Европу с легкостью:



— Нашим девочкам олимпиада EGMO-2021 даже показалась легкой. Ралина, Розалина и одна из питерских девушек набрали по 42 балла из 42 возможных, еще одна участница российской команды — 41 балл. Отрыв от конкуренток был значительным. В предыдущие годы такого разрыва не было. Мне кажется, что просто раньше наши девушки занимались не так фанатично, как парни. Юноши могут фанатично увлекаться чем-то и забивать на все остальное. А девушки в этом плане более гармонично развиваются. Новое же поколение уже на уровне с ребятами, занималось очень ожесточенно, поэтому девушки и пришли к таким результатам. Может быть, еще в какой-то мере сейчас научились на кружковых занятиях заинтересовывать и их. До этого иногда встречалось к ним более мягкое отношение: «Это же девочки, что с них спрашивать», а парней можно было, например, взять на слабо подзадорить. А сейчас с девушек стребовали как с ребят, — предполагает он.

При этом наш собеседник убежден, что такое «гендерное» разделение необходимо сохранять в математике, как и во многих видах спорта. Это дает девушкам некий старт, помогает получить признание:

— Мужчины и женщины просто биологически разные. Вполне может быть, некоторые отличия в мышлении существуют. Принято считать, что у девушек более развиты речевые навыки, а у ребят пространственные, — заметил он.

В любом случае, говорит Нияз, чтобы добиться таких высоких результатов необходимо, чтобы ребенок действительно «загорелся» математикой:

— В наших кружках мы стараемся добиться, чтобы детям было интересно заниматься. Есть такие дети, которые «загораются» и все свободное время посвящают математике или еще чему-то смежному. Розалина, например, серьезно программирует. И в математике это тоже полезно. Понятно, что даже такие дети не занимаются математикой все время, они тоже живут социальной жизнью, общаются со сверстниками. В математических лагерях Розалина любит и в настольные игры поиграть...



По словам педагога, за математически одаренными ребятами стоит очередь даже из физкультурников:

— Физруки говорят, что даже в теннис математики лучше играют. И по литературе пишут более содержательные сочинения. Просто математика развивает логику, способность построить свою мысль, донести ее, выразить, доказать. Все это способствует успеху и в других областях. Из математики можно уйти в программирование, экономику. Математический склад ума позволяет преуспеть во многих областях.

«Москва платит хорошие премии за успехи на олимпиадах»

Преподаватель казанского городского математического кружка Вадим Шурыгин тренирует Розалину последние 2 года. Он отмечает ее целеустремленность и высокую обучаемость, психологическую устойчивость и работоспособность.

Шурыгин скромно открещивается от своих заслуг: по его словам, «международниц» тренируют преимущественно наставники сборных команд России.

— Есть московские сборники, и там достаточно квалифицированных тренеров. То же самое с питерскими. А для оставшейся части кандидатов в сборную, которые не из Москвы и не из Питера (а их немногим меньше половины), периодически случаются сборы в Санкт-Петербурге. Это нужно, чтобы подтянуть сборников из регионов для приведения команды к общему знаменателю. Тренеры сборных реально крутые.

По словам Шурыгина, все российские участницы EGMO-2021 отлично справились с задачами. Редко кто решает все шесть задач — а наши девушки с ними справились, все четверо.



Тренер рассказывает, что порой регионы теряют талантливых школьников, — и считает это вполне объяснимым:

— Москва платит хорошие премии за успехи на олимпиадах. Поэтому некоторые дети из регионов перебираются в Москву в 11-й класс, — отмечает он. — И кружок в Москве в любом случае сильнее, так что сам ребенок от этого переезда не проигрывает. Москва платит всем призерам и победителям Всероссийской олимпиады по всем предметам и удваивает премии Минпросвещения за международные олимпиады.

Шурыгин признает, что некоторые люди выступают против проведения чисто девичьих олимпиад по математике.

— Мое мнение : чем больше хороших олимпиад — тем лучше. Девушек, участвующих в международных олимпиадах, действительно мало. Конкурировать с юношами даже за место в команде им трудно. А на женских олимпиадах они могут посоревноваться друг с другом, — рассуждает он.

«Американки все выступили на задачу слабее наших девочек»

Педагог и директор казанского АНО «Естественно-математический центр», руководитель тренерского совета по подготовке сборной Татарстана к Всероссийской и Международной олимпиадам школьников по математике Людмила Лазарева рассказывает, что нынешнее достижение на Европейской математической олимпиаде — далеко не первое в копилке сборной России.

— В 2018 году, когда Россия выиграла EGMO, нашей сборной вручили переходящий приз — серебряную тарелку. На ней нужно выгравировать название страны, победившей в текущем году. И поскольку в тот год участницы сборной были из разных городов, а из Татарстана — две, нам на год отдали на хранение эту тарелку, и мы выгравировали на ней «Россия-2018». Но и тогда у нас были не такие сногсшибательные результаты. В этом году вслед за Россией с большим отставанием идут американки, которые выступали вне конкурса (учитывая, что олимпиада европейская, — прим. ред.). Каждая наша девочка опережает конкуренток минимум на пять баллов. И каждая из участниц нашей команды решила все шесть задач почти на полный балл, лишь была одна маленькая ошибочка у Таисии из Петербурга. Американки все выступили минимум на задачу слабее наших девочек!

Лазарева признается, что от такой победы есть ощущение закономерного итога:

— Если дети столько работают, правильно, когда результаты приходят. Розалина и Ралина действительно работают уже много лет. Обе посещают математические кружки с 4-го класса, дома целыми днями решают задачи. По выходным иногда приглашаем их на какие-то мероприятия, но они чаще всего отказываются — решают задачи.

По ее словам, олимпиадная математика — это огромный труд.



— Просто на способностях вылезти невозможно. Они, безусловно, нужны. Но это лишь, наверное, четверть от успеха. Основной успех — это работа, работа и работа. Обе эти девочки очень трудолюбивые. Они большие молодцы, сколько силы воли в них! — восхищается педагог. — У них блестящий талант, помноженный на многолетний труд.

«Умных мужчин могут подготовить только умные женщины»

Лазарева убеждена, что с олимпиадным математическим движением в Татарстане все хорошо. Наша республика — стабильно третий по счету регион в России после Москвы и Питера по подготовке призеров олимпиад.

— Мы научились готовить детей, у нас есть хорошие тренеры. Есть система выявления заинтересованных школьников, а республиканская олимпиада проходит с 4-го класса — во многих регионах такого нет, там региональные олимпиады проводятся с 8—9-го классов. В Татарстане региональная олимпиада проходит с 4-го класса, выявляются таланты по всей республике. Нам есть, с кем работать. А работать мы умеем, — просто говорит она.

При этом наша собеседница всецело поддерживает проведение олимпиад для девочек:

— В математике соотношение девушек и парней примерно один к шести. Возможно, в проведении «гендерных» олимпиад берется в расчет и будущее педагогики. Среди математиков не так много девочек, а вот среди педагогов девочек как раз намного больше, чем мужчин — и в вузах, и в школах, и в кружках. А умных мужчин могут подготовить только умные женщины. Так что создается отдельное движение для девочек-математиков, чтобы они нашли себя и потом помогали другим людям стать математиками. Так что, возможно, это нужно, чтобы стало больше математиков в мире (смеется).

Сейчас в России порядка 15 кандидатов в сборную России на Международную олимпиаду в Питере. В итоге в команде останутся лишь шестеро, и у казанских девушек неплохие шансы войти в состав, считает собеседница. Но важны будут и результаты прошедшей Всероссийской олимпиады школьников по математике.

P. S. Вчера вечером, когда готовилась статья, стало известно, что Ралина и Розалина вошли в число призеров Всероссийской олимпиады школьников по математике, которая проходила в Тюмени с 16 по 23 апреля.