Как казанские школьницы победили на Европейской математической олимпиаде

Заочная победа

Десятиклассница Розалина Миргалимова и восьмиклассница Ралина Юсупова из казанского лицея №131 вошли в состав сборной команды России на Европейской женской математической олимпиаде EGMO 2020. Розалина заняла второе место в общем зачете олимпиады (и завоевала личную золотую медаль), Ралина завоевала «серебро», а российская команда, состоявшая всего из четырех девочек, взяла первое место в общем медальном зачете.

Алина Сафиуллина, руководитель сборной России на женской математической олимпиаде, рассказала «Реальному времени»:

— Олимпиада должна была в этом году пройти в Нидерландах. Никто не ожидал того, что произошло. И до последнего было непонятно, что делать: ее собирались переносить на другое время, но в последний момент организаторы приняли иное решение. Олимпиаду впервые в истории провели заочно. Создали сайт, через который происходила вся коммуникация команд и организаторов. Они постарались максимально придерживаться олимпиадного графика: помимо, собственно, сеанса решения задач, провели заочный парад участниц (для этого о каждой из девочек был снят ролик, у некоторых взяли интервью), церемонии открытия и закрытия, даже экскурсионную программу (виртуальные экскурсии по цветочной ферме). По условиям конкурса, все участницы команды должны были начать решать задачи одновременно. Потом их работы сканировались и отправлялись в жюри. Организовать все было сложно, но организаторы справились. Наши девочки заняли первое место в командном зачете: три из них взяли золотые медали, одна — «серебро», и это прекрасный результат. Всего в олимпиаде участвовали более 200 девушек со всего мира. Несмотря на то, что олимпиада Европейская, в ней участвуют (вне зачета) и американки, и девочки из стран Азии.

Дорога к успеху

И Розалина, и Ралина имеют серьезный опыт участия в олимпиадах и побед в них. Обе они занимаются в городском математическом кружке, с детства любят эту науку. Для того, чтобы попасть в состав сборной России, они выиграли несколько этапов Всероссийской олимпиады и проходили дополнительный отбор.

Ралина учится в восьмом классе, но в кружке занимается в параллели девятых. В седьмом классе девочка была призером финального этапа Всероссийской олимпиады школьников — там она соревновалась с девятиклассниками. В этом году она опять должна была ехать представлять параллель 9-х классов Татарстана на Всероссийской олимпиаде, но судьба и коронавирус распорядились иначе, и судьба олимпиады пока вообще неизвестна.

Розалина в восьмом классе была призером Всероссийской олимпиады, в девятом выступила не очень удачно, зато в этом году на этапах подготовки творит настоящие чудеса. Абсолютный второй результат на EGMO среди более двух сотен участниц — результат закономерный, считают ее преподаватели.

Вадим Шурыгин, преподаватель городского математического кружка, тренировал Розалину в последние несколько месяцев. Он говорит:

— До сих пор я сталкивался с ней пару лет назад: проверял, как она решила задачи в кружке. Там были некоторые недочеты. А сейчас я занимаюсь с параллелью 11-х классов, но ко Всероссийской олимпиаде мы готовим их вместе с 10-классниками (их от республики на Россию прошло всего двое, Розалина — одна из них). И я вижу, как серьезно она продвинулась сейчас. Розалина очень много работает, у нее к математическому таланту прибавляется еще и огромный труд.

Нияз Накипов занимался с Розалиной в математическом кружке с 7 класса по последнее время — он фактически вырастил ее дар. Нияз рассказал «Реальному времени»:

— Ее нельзя назвать затворницей. Несмотря на то, что она очень много занимается, решает, читает, учится, она тем не менее обычная девчонка — болтает с подружками, играет в бадминтон. Она очень талантливая, но одного таланта было бы недостаточно. В седьмом классе параллельно с ней были школьники, которые показывали более выдающиеся результаты в начале, а потом расслаблялись и сходили с дистанции. Розалина не ленится никогда. У нее высочайший уровень мотивации, очень много работает. Я очень рад ее успехам и надеюсь, что дальше ей все будет удаваться. Она еще и программированием немного занимается — но и в математике осталось еще множество интересных и перспективных отраслей.

Судьба международной олимпиады под вопросом

Алина Сафиуллина говорит, что Всероссийская олимпиада по математике в этом году уже гарантированно проводиться не будет. Вадим Шурыгин подтверждает, что решение уже принято: дипломы призеров получат все, кто на нее прошел, и в этом году олимпиаду не проведут.

Между тем, Международная математическая олимпиада школьников в этом году впервые с 1992 года должна была состояться в России — в Санкт-Петербурге. Пока непонятно, что с ней будет, но есть немалая вероятность отмены и этого мероприятия — главного события года для юных математиков со всего мира.

Казанские школьники и школьницы должны были войти в отборочный резерв: поехать на летние сборы, после которых сборную России должны были сформировать окончательно. Коронавирус смешал планы и здесь.



Людмила Губаева