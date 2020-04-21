Как казанские школьницы победили на Европейской математической олимпиаде
Заочная победа
Десятиклассница Розалина Миргалимова и восьмиклассница Ралина Юсупова из казанского лицея №131 вошли в состав сборной команды России на Европейской женской математической олимпиаде EGMO 2020. Розалина заняла второе место в общем зачете олимпиады (и завоевала личную золотую медаль), Ралина завоевала «серебро», а российская команда, состоявшая всего из четырех девочек, взяла первое место в общем медальном зачете.
Алина Сафиуллина, руководитель сборной России на женской математической олимпиаде, рассказала «Реальному времени»:
Дорога к успеху
И Розалина, и Ралина имеют серьезный опыт участия в олимпиадах и побед в них. Обе они занимаются в городском математическом кружке, с детства любят эту науку. Для того, чтобы попасть в состав сборной России, они выиграли несколько этапов Всероссийской олимпиады и проходили дополнительный отбор.
Ралина учится в восьмом классе, но в кружке занимается в параллели девятых. В седьмом классе девочка была призером финального этапа Всероссийской олимпиады школьников — там она соревновалась с девятиклассниками. В этом году она опять должна была ехать представлять параллель 9-х классов Татарстана на Всероссийской олимпиаде, но судьба и коронавирус распорядились иначе, и судьба олимпиады пока вообще неизвестна.
Розалина в восьмом классе была призером Всероссийской олимпиады, в девятом выступила не очень удачно, зато в этом году на этапах подготовки творит настоящие чудеса. Абсолютный второй результат на EGMO среди более двух сотен участниц — результат закономерный, считают ее преподаватели.
Вадим Шурыгин, преподаватель городского математического кружка, тренировал Розалину в последние несколько месяцев. Он говорит:
Нияз Накипов занимался с Розалиной в математическом кружке с 7 класса по последнее время — он фактически вырастил ее дар. Нияз рассказал «Реальному времени»:
— Ее нельзя назвать затворницей. Несмотря на то, что она очень много занимается, решает, читает, учится, она тем не менее обычная девчонка — болтает с подружками, играет в бадминтон. Она очень талантливая, но одного таланта было бы недостаточно. В седьмом классе параллельно с ней были школьники, которые показывали более выдающиеся результаты в начале, а потом расслаблялись и сходили с дистанции. Розалина не ленится никогда. У нее высочайший уровень мотивации, очень много работает. Я очень рад ее успехам и надеюсь, что дальше ей все будет удаваться. Она еще и программированием немного занимается — но и в математике осталось еще множество интересных и перспективных отраслей.
Судьба международной олимпиады под вопросом
Алина Сафиуллина говорит, что Всероссийская олимпиада по математике в этом году уже гарантированно проводиться не будет. Вадим Шурыгин подтверждает, что решение уже принято: дипломы призеров получат все, кто на нее прошел, и в этом году олимпиаду не проведут.
Между тем, Международная математическая олимпиада школьников в этом году впервые с 1992 года должна была состояться в России — в Санкт-Петербурге. Пока непонятно, что с ней будет, но есть немалая вероятность отмены и этого мероприятия — главного события года для юных математиков со всего мира.
Казанские школьники и школьницы должны были войти в отборочный резерв: поехать на летние сборы, после которых сборную России должны были сформировать окончательно. Коронавирус смешал планы и здесь.
комментарии
Впрочем, язык женщины и язык мужчины существенно отличаются.
Дефиле в купальниках было?
Шутка.
Неудачная...
Печально всё это.