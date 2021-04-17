Опрос предпринимателей: сотрудники вашей компании работают по специальности?

Главный бухгалтер у меня с профильным образованием, я работаю не по образованию, швеи все — с профильным образованием. В «нефтянке» и авиации должны работать только специалисты с профильным образованием. Я инженер-механик и все понимаю в этой области. Если бы меня взяли работать с машинными аппаратами или в химпроизводство, то за 2 месяца я бы точно освоился.

А вот работать менеджером по продажам можно обучить любого, у кого горят глаза и есть желание трудиться. У меня менеджером по продажам работала девочка и я не знал, какую специальность она получила в вузе. Зато у нее горели глаза. У меня она проработала полтора года и уехала в Екатеринбург, где за 2 месяца из менеджера выросла до руководителя отдела продаж с оборотом в месяц больше, чем у меня за год. Много учеников в продажах было, но никто из них не обучался на менеджера.