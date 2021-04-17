Опрос предпринимателей: сотрудники вашей компании работают по специальности?
В последние годы все больше россиян стали работать по специальности, полученной в вузе. Такие выводы следуют из опроса сервиса поиска работы SuperJob. Часть предпринимателей, опрошенных «Реальным временем», рассказали, что большинство сотрудников работают не по специальности. Но некоторые бизнесмены заявляют, что отдают предпочтение соискателям с профильным образованием. Подробнее — в субботнем задачнике.
По опросу SuperJob, по специальности сегодня работают 40% россиян. Каждый пятый (22%) трудится по специальности, близкой к той, что была получена в вузе. 38% опрошенных работают не по специальности. В вашей компании сотрудники работают по специальности? Смотрите ли вы при приеме на работу, что написано в дипломе у кандидата? В каких областях, по-вашему, можно научиться работать, не имея профильного образования, а для каких оно необходимо?
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Сергей Никифоров генеральный директор ФБК «Поволжье»
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У нас компания специфическая, и мы предпочитаем, чтобы люди работали по профильному образованию. Без него в нашем бизнесе работать невозможно. Специалист с дипломом агронома или маркетолога вряд ли сможет составить сопроводительный аудит финансовой отчетности.
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Олег Скобельцын генеральный директор компании НПК «СОЖ Синтез»
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При приеме на работу не обращаю внимание на специальность. Для нас главное — опыт и практические навыки. Об образовании спрашиваю из любопытства. Думаю, многие в нашей компании работают не по специальности. Профильные знания можно получить только на работе после окончания института. При этом не важно, что сотрудник изучал в институте. Главное, чему я научился в вузе — это учиться.
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Камиль Вильданов основатель группы компаний Rise 24.RU
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В нашей компании, наверно, пять процентов людей работают по специальности. Это произошло чудом. На специальность при приеме на работу не смотрим, для нас это не важно. Я думаю всему можно научиться, особенно в областях, которые не касаются медицины и юриспруденции. Я знаю, что маркетолог изучал маркетинг в университете, но говорит, что знания ему не пригодились.
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Гульнара Чиклина директор компании «Лови момент»
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Я не смотрю на наличие образования, у нас его наличие предполагается априори. Поварам необходимо профильное образование, иначе не научатся грамотно готовить. Профильное образование необходимо врачам. Невозможно лечить людей, не зная анатомию. Санитаркой еще можно работать без обучения, но как делать операцию, если ты не знаешь, где резать и сшивать? Без педагогического образования тоже не допустят к детям, хотя человек может быть учителем от бога. Вот эти две области — медицина и образование — требуют профессионального обучения.
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Павел Тиняев генеральный директор архитектурной мастерской «Старая Казань»
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У нас все работают по профильному образованию. Наш вид деятельности не терпит людей, которые учились не по специальности. Архитекторам, как врачам, желательно получить профильное образование в крайнем случае отучиться на дизайнера. Широкопрофильные специалисты работают в других областях. Например, специальное обучение не нужно получать менеджеру.
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Дина Зарипова руководитель семейного кафе «ПанКот»
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У нас работают сотрудники с профильным образованием, хотя при собеседовании не смотрю на наличие диплома. Все-таки общие навыки, которые человек получил после приобретения высшего образования, важнее. Профильная специализация необходима сотрудникам, занимающимся научной и производственной деятельностью.
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Владимир Затолокин генеральный директор ООО «Мегагрупп.ру»
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Согласно нашей оценке, в компании Megagroup.ru порядка 35 процентов сотрудников, т. е. меньше, чем в среднем по рынку, работают по своей специальности. Возможно, это связано со спецификой работы. Мы — IT-компания, и многие профессии в нашей отрасли относительно молодые и недостаточно широко представлены в сфере образования. При приеме на работу мы смотрим в первую очередь на практический опыт, личные качества и в последнюю — на диплом. Думаю, это будет меняться по мере становления нашего рынка. Профильное образование считаю необходимым для профессий с уже большой и устоявшейся теоретической базой — врачи, юристы, инженеры, учителя.
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Зуфар Исмагилов директор компании «Казанская мануфактура №1»
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Главный бухгалтер у меня с профильным образованием, я работаю не по образованию, швеи все — с профильным образованием. В «нефтянке» и авиации должны работать только специалисты с профильным образованием. Я инженер-механик и все понимаю в этой области. Если бы меня взяли работать с машинными аппаратами или в химпроизводство, то за 2 месяца я бы точно освоился.
А вот работать менеджером по продажам можно обучить любого, у кого горят глаза и есть желание трудиться. У меня менеджером по продажам работала девочка и я не знал, какую специальность она получила в вузе. Зато у нее горели глаза. У меня она проработала полтора года и уехала в Екатеринбург, где за 2 месяца из менеджера выросла до руководителя отдела продаж с оборотом в месяц больше, чем у меня за год. Много учеников в продажах было, но никто из них не обучался на менеджера.
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