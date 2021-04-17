Видеоопрос: «Нужны ли соцсети для детей младше 13 лет?»
Правозащитники обратились к главе Facebook Марку Цукербергу с требованием отказаться от планов по созданию специальной версии Instagram для детей младше 13 лет. Они считают, что дошкольники и младшие школьники не должны заниматься постоянным скроллингом соцсетей и выкладыванием фотографий. «Реальное время» спросило у казанцев, как они считают — нужны ли отдельные социальные сети для маленьких детей?
— Как вы думаете, нужны ли отдельные соцсети для маленьких детей? Почему? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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