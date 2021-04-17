Новости общества

09:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Видеоопрос: «Нужны ли соцсети для детей младше 13 лет?»

00:00, 17.04.2021 1
Видеоопрос: «Нужны ли соцсети для детей младше 13 лет?»
Фото: pravmir.ru

Правозащитники обратились к главе Facebook Марку Цукербергу с требованием отказаться от планов по созданию специальной версии Instagram для детей младше 13 лет. Они считают, что дошкольники и младшие школьники не должны заниматься постоянным скроллингом соцсетей и выкладыванием фотографий. «Реальное время» спросило у казанцев, как они считают — нужны ли отдельные социальные сети для маленьких детей?

— Как вы думаете, нужны ли отдельные соцсети для маленьких детей? Почему? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Екатерина Харитонова, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:13
    Если взять тот факт, что дети довольно легко становятся ведомыми, то конечно лучше предостеречь ребёнка от соц сетей.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем



Читайте также

Новости общества

09:12 МСК Все новости
Новости раздела