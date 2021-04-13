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Как устроено цифровое производство? В Казани прошел очередной «Урок цифры»

15:16, 13.04.2021 1
Как устроено цифровое производство? В Казани прошел очередной «Урок цифры»
Фото: digital.tatarstan.ru

Сегодня на площадке полилингвального комплекса «Адымнар» прошел для татарстанских школьников последний в этом учебном году «Урок цифры». В нем приняли участие 18 учеников 8-го класса. На занятии замминистра цифрового развития Татарстана Радик Гисмятов рассказал ребятам о том, как организованы производственные процессы на современных предприятиях и какую роль играют цифровые технологии в их оптимизации. Также на уроке ребята прошли игровой онлайн-тренажер, на котором попробовали себя в роли специалиста по бизнес-процессам, решили задания по автоматизации вымышленной торгово-производственной сети, производящей пончики и поставляющей их по всей Галактике. На цифровом уроке побывал видеокорреспондент «Реального времени».

Интернет-газета «Реальное время»

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:14
    А как можно было попасть на этот урок?
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