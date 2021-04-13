Ефимову предлагали взять в обход правил, а Красных «оставить на берегу»

Итоги чемпионата России в Казани, как победа здравого смысла и спортивного принципа

Представитель спортклуба «Синтез» Александр Красных попал в сборную России для участия на Олимпиаде в Токио, плюс у Татарстана два претендента на олимпийское участие — Вероника Андрусенко и Григорий Тарасевич, которые могут отобраться через чемпионат Европы, где они должны участвовать. Подробности в материале «Реального времени».

Итоги для Татарстана: одну олимпийскую лицензию имеем, две держим в уме

Главный тренер сборной России Сергей Чепик в общении с журналистами рассказал о планах своих подопечных: «Подготовка к Олимпийским играм идет полным ходом с июня 2020-го, как только спортсмены смогли возобновить работу. После Казани, у нас сбор в Турции, потом чемпионат Европы в Будапеште, сбор на «Озере Круглом», базе сборной страны, далее предстоит перелет во Владивосток, где мы пробудем семь дней, чтобы адаптироваться к времени и климатической зоне Азии. Следующую неделю проведем в Осаке и потом переезжаем в Токио».

Всего на домашнем чемпионате стартовали 42 татарстанских спортсмена (37 в изначальной заявке плюс пять допущенных Исполкомом федерации), итогом выступлений которых было восемь медалей: одна золотая, три серебряных и четыре бронзовых.

В заключительные дни чемпионата страны отличилась юниорка Рената Гайнуллина, ставшая третьей на дистанции 200 метров на спине, мужчины в комбинированной эстафете 4 по 100 метров, где Вячеслав Мальковский, Григорий Тарасевич и два представителя спортклуба «Синтез» Егор Куимов и Никита Королев завоевали бронзовые медали. Они финишировали четвертыми, но впереди, среди прочих, была команда Казахстана, выступавшая вне зачета. Кроме того, серебряную медаль в заплыве 200 метров на спине завоевал Григорий Тарасевич, но эта награда вряд ли его порадовала, поскольку ему не хватило 0,4 секунды для выполнения олимпийского норматива. Поэтому, надеемся, что и Тарасевичу и другому члену сборной Татарстана Веронике Андрусенко будет представлен шанс выполнить олимпийский норматив на майском чемпионате Европы в Венгрии. Поскольку не допуск Андрусенко на дистанции 200 метров не позволяет тренерам сборной сформировать женскую эстафетную команду на этой дистанции. Хотя Андрусенко ранее уже выполняла квалификационный норматив на чемпионате России 2019 года, что также должно быть принято к сведению.

Если напоминать о других результатах пловцов клуба «Синтез», то в составе мужской эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем Никита Королев и Егор Куимов, плюс коллеги по сборной Татарстана Реналь Назипов и Александр Обшаров финишировали шестыми.

В комбинированной эстафете 4 по 100 метров Вячеслав Мальковский, Григорий Тарасевич и два представителя спортклуба «Синтез» Егор Куимов и Никита Королев завоевали бронзовые медали. Фото minsport.tatarstan.ru

Зачем нужно было Ефимовой прилетать в Казань?



Ну, а теперь о том, что гораздо важнее медалей и занятых мест на чемпионате, об олимпийских путевках. Так получилось, что одна из главных звезд российского плавания — Юлия Ефимова, не отобралась на дистанции 200 метров брассом, финишировав третьей. Перенос Олимпиады на год повлиял на нее в лучшую сторону, более того, мы начинаем забывать о том, что существует ВАДА, а у нее остались вопросы ко всем российским спортсменам, даже отбывшим дисквалификацию, как Ефимова.

Тем не менее, одно федеральное издание начало бомбардировать читателей материалами о том, что Ефимова должна стартовать на Олимпиаде, в обход правил. Резон в том, что она специально не готовится к чемпионату страны, а основной упор в подготовке делает на главный старт: Олимпиаду или чемпионат мира, в то время, как соперницы выходят на пик формы к чемпионату, отбираются, а потом уже оказываются не конкурентоспособны. Но это одна сторона вопроса, собственно, как и во всех спорах. Потому, что тогда исчезает смысл проведения отбора на чемпионате страны, и возникает логичный вопрос, что же мы тогда возмущаемся социальным неравенством, когда в России кто-то решает, что ему можно больше, чем простым смертным?

Но это лирика. А есть и факты. Только что на ЧМ по фигурному катанию отлично дебютировал 17-летний Евгений Семененко, который помог сборной страны завоевать третью квоту на ЧМ-2022. Хотя по его поводу тоже было сломано много копий, предлагалась кандидатура действующего чемпиона Европы Дмитрия Алиева, но федерация в итоге «не прогнулась», доверила Семененко, и парень справился. И лоббисты Алиева как-то разом замолчали, поскольку и задача была выполнена, и справедливость восторжествовала.

Возвращаясь к спортивному принципу отбора. В четвертьфинале Кубка России по футболу представитель ФНЛ «Крылья Советов» обыграл пятую команду Премьер-Лиги «Динамо» из Москвы. Может, от греха, аннулируем и этот результат, памятуя, что через Кубок России команда получает право на участие в еврокубках, а зачем России потенциально выставлять туда «Крылышки», команду из низшего дивизиона? Можно вспомнить высказывание Татьяны Тарасовой: «Мы что, ее не знаем или не доверяем ей?», сказанную в адрес Евгении Медведевой. Согласно такой логике, мы и Ефимову знаем, тогда достаточно было посмотреть видео ее тренировок в Америке, полистать соцсети с новыми фотографиями, и вэлкам ту Токио! Заодно бы сэкономили на билетах из Америки в Казань, а отбор в брассе проводился по принципу: «Ефимова плюс один».

Пять лет назад существовал реальный вариант выступления Юлии Ефимовой за сборную Татарстана. Фото wikipedia.org

Похоже, Татарстан угадал, отказавшись от Efimova Team

И тут надо открыть маленький секрет: пять лет назад существовал реальный вариант выступления Юлии Ефимовой за сборную Татарстана. Точнее, сформированной на тот момент профессиональной команды Efimova Team. На тот момент министр спорта России Виталий Мутко благосклонно относился к идее создания такой команды, предложив формировать бюджет, исходя из следующего расклада: треть даёт Минспорт России, треть — регион, за который будет выступать Ефимова, еще треть — спонсоры, с поиском которым обещал помочь. Годовой бюджет команды составлял — 1-1,2 миллиона долларов. Цифра появилась на этапе разработки концепции создания профессиональной команды, включая в себя затраты на состав команды в 8-9 спортсменов, плюс персонал в лице главного тренера, его помощника, тренера по ОФП, врача, массажиста, менеджера.

В тот момент Юлия Ефимова возвращалась в Россию из Америки, где тренировалась в последние годы, и завершила сотрудничество с Тюменской областью, за которую выступала с 2011 года, принеся ему три олимпийские медали, плюс три золота чемпионатов мира. Среди регионов, за которые тогда Ефимова готова была выступать, фигурировал Татарстан, который должен был покрывать затраты по содержанию команды в районе примерно 25 миллионов рублей в год, трети бюджета. Мутко, в принципе, и настоял на нашем регионе, обсудив этот вопрос с президентом республики Рустамом Миннихановым, с условием, что все спортсмены Efimova Team (Данила Доленко и Андрей Николаев, Вера Калашникова и Вероника Кучеренко), а не только сама Юлия, должны выступать исключительно за сборную Татарстана, без всяких параллельных зачетов.

Время показало, что отказ от этого проекта со стороны Татарстана был оправдан. Москвич Данила Доленко, и калужанин Андрей Николаев участвовали на казанском чемпионате, но лучшим результатом было пятое место Николаева на 50 метров брассом, неолимпийской дисциплине, плюс эстафетное серебро. А сумма более чем в 125 миллионов рублей, потраченных за пять лет возможного сотрудничества с Efimova Team, слишком велика за семь медалей чемпионатов мира, и пять наград с чемпионатов Европы, которые Юлия завоевала за этот отрезок времени. Напомним, что даже олимпийское золото у нас оценивается в сумму призовых в четыре миллиона рублей.

В конце концов, справедливость восторжествовала, а Красных поедет на Олимпиаду в составе сильнейшей эстафетной команды на данный момент. Фото: Ринат Назметдинов

Хотите сэкономить? Начинайте с себя

А на другой чаше весов была неясная, поначалу, ситуация с включением Александра Красных в состав олимпийской сборной. Хотя член спортклуба «Синтез» завоевал право быть в сборной, заняв четвертое место и выполнив олимпийский норматив, то есть, дважды подтвердив свое право быть в составе сборной по спортивному принципу. Но подтверждение о включении в олимпийский состав он получил только по решению тренерского совета.

Комментировавший чемпионат России Денис Панкратов высказал мнение в том, что везти Красных на Олимпиаду «из-за одной эстафеты — это экономически невыгодно». Представьте себе такую фразу в адрес Станислава Черчесова, мол, зачем ему столько запасных на Евро-2021, сразу три вратаря, не стоит ли сэкономить? А на двусторонках можно администратора с массажистом использовать… Или же представьте, что, допустим, «Рубин» по спортивному принципу отобрался на еврокубок и попал на «Милан». А руководству казанского клуба говорят, что вместо него сыграет другая команда. Поскольку она обыграла «Рубин» в чемпионате, тоже поедет в Милан, играть с «Интером», заодно и с «Миланом» матч проведет.

Нет, уважаемые, давайте тогда сэкономим на СМИ. К примеру, Панкратов отлично справлялся за комментаторским пультом и без Дмитрия Губерниева. Да и он может отработать из студии в «Останкино». В конце концов, можно вернуться к практике, когда крупные международные соревнования освещали журналисты ТАСС, работающие в стране, где проходили Олимпиады и чемпионаты мира. Или же на Зимней Олимпиаде 1976 года репортаж с хоккея Румыния — ФРГ, вела знаменитая баскетболистка Нина Еремина, зная в составах обеих команд только немца Герда Кюнхакля. И ничего, мир не перевернулся. Хочется экономить — начинайте с себя, любимых!

В конце концов, справедливость восторжествовала, а Красных поедет на Олимпиаду в составе сильнейшей эстафетной команды на данный момент. Иван Гирев и Мартин Малютин, которые поплывут личную дистанцию 200 метров, плюс Александр Щеголев, а также Михаил Вековищев и Евгений Рылов, которые способны и подстраховать в полуфинальном заплыве, и усилить команду на финал. «Прямо сейчас», это потенциальная золотая медаль Токио.