Бизнес-аккаунт дня: сыровары Миннебаевы из Нижнекамска

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 35

Четыре года назад супруги Чулпан и Рамиль Миннебаевы решили сменить место жительства и переехать из «столицы нефтехимии» — Нижнекамска — в село Борок . Вместе с пропиской поменяли и род занятий — основали первую в Нижнекамском районе крафтовую сыроварню. Завели аккаунт в «Инстаграм», где владельцы сыроварни рассказывают об ассортименте продукции, новинках и секретах изготовления различных сыров. В числе подписчиков — более 9,5 тысяч человек. Советы по развитию профиля и привлечению еще большего числа фолловеров сыроваров Миннебаевых в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты одного из ведущих в РТ СММ-агентств.

Сын предложил варить сыр самим

В 2018 году после переезда в пригородное село Борок супруги Миннебаевы, которые раньше трудились на предприятии Нижнекамска, обустроили небольшой цех, где начали делать авторские сыры ручной работы. Изготовлением сыров Чулпан Миннебаева занималась и раньше — готовила их для семьи и своих знакомых. Вкусное хобби постепенно переросло в доходный бизнес. Как рассказывает Чулпан, однажды, на семейном ужине в разговоре бурно обсуждали качество магазинного сыра, вкус которого не нравился, да и текстура не та.



— А сын нам и предложил — варить сыр самим. Переглянувшись с Рамилем, подумали: а почему бы и нет, что мы теряем? С этого все и началось, — вспоминают супруги.



Первым продуктом сыроваров стала моцарелла, которая принесла в семейный бюджет первые 5 тысяч рублей. Сыроварня достаточно быстро — буквально за год — обрела своих постоянных покупателей и популярность среди горожан.



Разнообразные сыры, которые готовили Миннебаевы, стали покупать и городские рестораны, и частные магазины. Сегодня в ассортименте — более 20 сортов сыра, и это не предел, считает Чулпан Миннебаева. Кроме того, в Нижнекамске бизнесмены открыли свой фирменный магазин и несколько точек на городских рынках.

Еще одной формой бизнеса стали мастер-классы, которые Чулпан проводит для школьников Нижнекамска. Дети с охотой перенимают рецепты и лайфхаки, которыми делится сыровар. Помимо сыров Миннебаевы предлагают своим клиентам разнообразную молочную продукцию: от кефира, йогурта и творога до новомодного масла гхи.



Сегодня бизнес-профиль сыроварни «Минлебай» разбирает команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства Fragency: менеджеры проектов Азат Сабиров и Максим Егоров.

Чему стоит поучиться у авторов страницы

Видно, что мы имеем дело с хорошо развитым аккаунтом, который активно ведётся и обладает высоким вовлечением. Вовлечение аудитории — а это не только лайки, но и любые другие реакции — главный показатель успешности страницы. Чему стоит поучиться у авторов страницы?

Хорошо проработаны рубрики. У каждой есть свой хештег , который также виден на обложке публикации. Хорошо, что уделяется внимание не только тому, какой сыр производится, но и тому, как его правильно есть, как готовить и т.д.

, который также виден на обложке публикации. Хорошо, что уделяется внимание не только тому, какой сыр производится, но и тому, как его правильно есть, как готовить и т.д. Используется раздел Gides , где можно составлять гайды из нескольких публикаций. Но немного непонятна логика, по которой они собираются. Например, есть раздел «Наши сыры», в котором объединены не только посты с описанием сыров, но и посты о том, как их лучше употреблять, шпаргалки, переводы и ещё много всего. На наш взгляд, это стоит разделить.

Есть работа с продвижением: авторы работают с блогерами, посты таргетируются.

Владельцы страницы активно дают обратную связь. Есть ответы на все комментарии, они полные и не шаблонные.

В Stories есть полезная рубрика «Сегодня в наличии». Видна забота о пользователях, это очень правильный подход.

Позиционирование аккаунта. Все посты пишутся от лица основательницы сыроварни Чулпан Миннебаевой. Это вызывает больше доверия к бренду и лояльности. Однако невовлеченному пользователю непонятно, кто ведет аккаунт, почему посты пишутся от женского лица и откуда обращение к пользователю, которые подразумевают, что он обо всем в курсе. Обычно мы советуем брендам писать от первого лица множественного числа (команда, мы), но это не строгое правило, для каждого аккаунта может быть своё решение.

Возможно, стоит подумать на тем, как сразу правильно позиционировать аккаунт перед пользователями, которые видят его первый раз. Это можно сделать через описание или через Highlights (в этом случае можно обновить раздел «Мы команда», чтобы сразу вводить подписчиков в курс и следить, чтобы он всегда был в Highlights одним из первых).

Советы, которые помогут доработать некоторые моменты

Мы хотим дать несколько советов по визуальному оформлению и содержанию, которые помогут доработать некоторые моменты:

Highlights оформлены одинаково — зеленый градиент в каждой обложке. Опознавательный знак есть только у раздела «Адрес». Наверное, это временное решение. Советуем все обложки заполнить понятными, легко считываемыми иконками.

оформлены одинаково — зеленый градиент в каждой обложке. Опознавательный знак есть только у раздела «Адрес». Наверное, это временное решение. Советуем все обложки заполнить понятными, легко считываемыми иконками. У роликов в формате IGTV есть обложки для общего вида ленты, но они квадратного формата, то есть не адаптированы под формат раздела IGTV. Здесь это видно:

Нужно заранее продумывать этот момент — делать обложку чуть более вытянутой, но иметь в виду, что на превью в общей ленте будет виден только квадрат (в него и помещать надпись).

Хорошо, что вы используете разные форматы: видео, фото, подборки. Видео хотелось бы подтянуть по качеству, сейчас пока сильно заметна мобильная съёмка, иногда необходима дополнительная стабилизация.

Фотографии иногда тоже теряют в качестве. Как мы понимаем, иногда кадры берутся из интернета. Возможно, стоит искать изображения более высокого разрешения. Если вы делаете слайдер (карусель), то в карточках лучше создавать более органичный дизайн. Например, наносить текст на изображение, а не делать плашку, которая занимает 70% пространства.

В Stories вы используете разные шрифты (если судить по Highlights). Стоит выбрать один. Лучше использовать вертикальные фотографии и туда же органично вносить текст. Большой текст на одной Stories, ещё и мелким шрифтом, неудобно читать. Советуем разбивать его на несколько слайдов и делать комфортным для любой модели телефона ваших читателей.

Есть вопросы к контенту, потому что некоторые посты — это скопированные статьи из интернета (например, текст поста про натуральный йогурт). У вас есть отличная собственная экспертиза, и мы советуем транслировать её.

Интересный факт: слово «кушать» — камень преткновения специалистов по языку и триггер для многих читателей. Бытует версия, что оно подходит лишь для тех текстов, где речь идёт о детях. Мы бы советовали избегать слово «кушать», чтобы никого не раздражать, заменять его словом «есть». Удачи с работой над страницей!