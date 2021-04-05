День в истории: образование Московского района, «Русские Витязи» и уход Черчилля

Чем примечательна дата 5 апреля

Сегодня, 5 апреля, в России свой день рождения празднуют знаменитые «Русские Витязи», а еще в разных точках земного шара отмечают День супа. В этот день в Вене впервые исполнили знаменитую оперетту «Летучая мышь», экспедиция Роггевена открыла остров Пасхи. Также 5 апреля родились английский философ Томас Гоббс, русский промышленник Никита Демидов, итальянский физик и математик Винченцо Вивиани, генерал-майор Михаил Орлов, французский фотограф Феликс Надар, поэт Николай Берг, финский конькобежец Клас Тунберг. Подробнее о интересных событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Нацмузей республики, Московский район Казани

5 апреля 1895 года состоялось открытие Казанского городского научно-промышленного музея, на базе которого был создан Национальный музей республики Татарстан. Идея открытия в Казани крупного доступного городского музея принадлежит ученым Казанского императорского университета. В создании важного для города исторического учреждения участвовали профессора Николай Загоский, Александр Штукенберг, Николай Высоцкий, Дмитрий Корсаков и другие.

Музею были переданы 40-тысячная коллекция археолога Андрея Лихачева и экспонаты Казанской научно-промышленной выставки 1890 года. Национальный музей республики по-прежнему создает новые уникальные выставки. Музейные фонды продолжают пополняться. В залах комплекса устраивают музыкальные концерты и другие мероприятия.

5 апреля 1973 года был образован Московский район Казани, который располагается в северо-западной части города. К территории района принадлежат поселки Краснооктябрьский и Левченко. Здесь находятся крупные предприятия «Казаньоргсинтез», технополис «Химград». Для городского отдыха и занятий спортом открыт здесь есть парк «Сосновая роща» и парк им. Урицкого.

Фото tatar-inform.ru

5 апреля 1923 года родился поэт Рамазан Байтимеров. Рамазан Муллагалиевич учился в Казанском государственном университете. Работал в редакции журнала «Чаян» и учителем в школе. Рамазан Байтимеров — автор стихотворений и поэм, пьес. Из-под его пера выходили пьесы «Светлый путь», «Учитель», «Песня урожая», стихотворения «Мои крылья», «Вечная молодость». Ему принадлежали тексты стихотворения и песни «Туган ягым» («Родной край»), которые стали основой действующего Государственного гимна Республики Татарстан.

5 апреля 1902 года родился художник Владимир Лаптев. Он создавал станковые живописные жанровые композиции, фрески, пейзажи, натюрморты. Владимир Лукич работал фотокорреспондентом газеты «Красная Татария». Ему принадлежали фотокадры Владимира Маяковского и Максима Горького в Казани. Еще для Татарского книжного издательства художник делал эскизы плакатов, календарей и другой полиграфической продукции.

Договор о дружбе СССР и Югославии, первая «Нива», «Русские Витязи», «Лукойл»

5 апреля 1941 года был подписан Договор о дружбе и ненападении между СССР и Югославией. Договор подписали нарком по иностранным делам Вячеслав Молотов и югославский дипломат Милан Гаврилович.

5 апреля 1977 года с конвейера Волжского автозавода сошла первая «Нива». Она считается самой успешной экспортной моделью ВАЗа.

Фото vk.com/lada

5 апреля свой день рождения отмечает авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи». Авиационная группа была сформирована на базе 1-й авиационной эскадрильи 234-го гвардейского Проскуровского смешанного авиационного полка 16-й воздушной армии в 1991 году.

Групповой высший пилотаж выполняется на самолётах класса «тяжёлый истребитель». Это делает группу уникальной и единственной в своем роде. Воздушные трюки выполняют самолеты Су-27П, Су-27УБ, Су-30СМ, Су-35С. Команда участвует во многих конкурсах, устанавливая мировые рекорды в истории авиации. Праздничный парад 9 мая не обходится без выступления «Русских Витязей».

5 апреля 1993 года была учреждена нефтяная компания «Лукойл». Название компании — аббревиатура, которая состоит из сокращений нефтяных городов (Лангепас, Урай, Когалым) и слова «ойл» в переводе с английского языка «нефть». Компания учреждена на базе государственного концерна. Штаб-квартира «Лукойл» находится в Москве.

В 2020 году добыча нефти компании составила 77,2 миллиона тонн. У компании есть 10 крупных нефтедобывающих месторождений и 7 нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью 58 млн тонн нефти в год. Компания является крупнейшим игроком на нефтяном рынке. Она часто попадает на первые строчки рейтингов. Например, в 2018 году компания «Лукойл» возглавила рейтинг крупнейших частных компаний России по версии Forbes.

Фото pxhere.com

День супа, День посадки деревьев, открытие Пасхи

5 апреля по всему миру отмечается День супа. Существует огромное количество рецептов различных супов. В мире насчитывается приблизительно 150 типов супов, которые подразделяются на более чем тысячу видов.

В этом году 5 апреля в Южной Корее отмечают День посадки деревьев. Это день, когда отдают дань уважения природе. Люди убирают территорию парков, сажают новые деревья.

5 апреля 1722 году экспедиция во главе с голландским путешественником Якобом Роггевеном открыла остров Пасхи в Тихом океане. Такое название было выбрано, потому что открытие было совершено в первый день христианской Пасхи. Остров населяли жители, они сооружали огромные каменные изваяния (моаи) и знали письменность (ронго-ронго).

В этот же день в 1955 году завершил свою политическую карьеру сэр Уинстон Черчиль. Он подал в отставку после полувека работы в политике, уходя с поста премьер-министра Великобритании. В 1964 году Черчиль в последний раз участвовал в заседании палаты общин.

