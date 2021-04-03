Пролить кровь, чтоб спасти других — это не только про воинов

Ликбез о донорстве от депутата Госдумы, доктора Бориса Менделевича

Фото: Максим Платонов

Донорство — добровольное предоставление части крови, ее компонентов, других тканей или органов для лечебных целей. Распространеннее и проще всего — донорство крови. Кровь от доноров всегда нужна: больным гемофилией, раком, пострадавшим в серьезных авариях и катастрофах, людям после инвазивных операций — словом, случаев, когда без нее не обойтись, предостаточно. По данным статистики, каждый третий житель Земли хотя бы один раз нуждался в переливании крови. О социальном институте донорства и его развитии — очередная колонка Бориса Менделевича.

Донорство и законы

По данным ВОЗ, в 62 странах национальные запасы крови на 100% или почти на 100% состоят из добровольных неоплачиваемых донаций крови. Такие доноры не получают денежной компенсации за сдачу крови.

Кстати, по законам нашей страны (№160-ФЗ) органы и ткани человека не могут быть предметом купли-продажи, а такое деяние — причина для уголовного преследования. Как правило, в качестве поощрения организаторы в разных странах мира обычно вручают донорам сувениры и предоставляют легкие закуски.

В России в соответствии со ст. 186 Трудового кодекса РФ в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день медицинского обследования донор освобождается от работы, независимо от форм собственности, с сохранением за ним среднего заработка за эти дни. Если по соглашению с администрацией донор все же вышел на работу, сдав кровь, то он может по своему желанию взять другой день отдыха. Но такая «рокировка» разрешается только если работа не «снабжена» вредными и опасными условиями труда. А учреждение службы крови, в свою очередь, обеспечивает донора бесплатным питанием или компенсацией на обед.

Фото: Максим Платонов

Кто может стать донором?

В России число доноров увеличивается ежегодно и сейчас составляет около двух миллионов человек. Получается, что на каждую 1000 человек приходится 14-15 доноров. Но, по данным ВОЗ, для удовлетворения потребности в крови их должно быть втрое больше, поскольку каждый день полтора миллиона человек на земном шаре нуждаются в переливании.

В принципе, стать донором может любой человек старше 18 лет, весом более 50 кг и не имеющий временных или постоянных противопоказаний.

К временным запретам относится нанесение татуировки, пирсинг или лечение иглоукалыванием (120 календарных дней), ангина, грипп, ОРВИ (30 календарных дней после выздоровления), период беременности и лактации (1 год после родов, 90 календарных дней после окончания лактации), прививки, прием алкоголя (48 часов).

Постоянные запреты: инфекционные заболевания, злокачественные новообразования, болезни центральной нервной системы, крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения и (или) представляющие опасность для больного и окружающих и др.

Считается, что мужчины могут сдавать кровь пять раз в год, а женщины — четыре.

Фото: Максим Платонов

Мифы о донорстве

При донорстве можно заразиться инфекционными заболеваниям.

Любое донорство — медицинская процедура, которая проводится с соблюдением строгих норм, в том числе и санитарных: все донорские пункты в России обеспечены одноразовым, стерильным оборудованием, индивидуальными системами. Шприцы и иглы одноразового пользования медработники вскрывают только в присутствии донора. В этом вы можете убедиться непосредственно сами. После использования они уничтожаются.

Распространенную группу крови сдавать нет смысла.

Здесь и кроится казуистика. Распространенность означает как наличие большого числа доноров, так и большое количество реципиентов — людей, нуждающихся в данной группе крови. Так что даже если у вас самая распространенная группа крови и вы хотите ею поделиться — смело идите в донорский пункт.

Я пока не сдаю кровь, но если надо, то схожу и за пару дней сдам несколько раз.

Не все так просто. Минимальное время между донациями — 60 дней, то есть кровь сдавать можно раз в два месяца, но есть и ограничения: для женщин — четыре раза в год, для мужчин — пять раз. В случае сдачи компонентов крови интервал между донациями снижается до 14 дней для плазмы и тромбоцитов, но не более 20 плазмодач и не более 10 тромбоцитаферезов.

Сдавать кровь вредно

Нет. Организм восстанавливает плазму после сдачи за 10 дней, цельную кровь — за месяц. Принято считать, что организм постоянных доноров более устойчив к кровотечениям из-за регулярных донаций.

Фото: Максим Платонов

Я решил сдать кровь. Куда идти?

Во-первых, надо выяснить состояние своего здоровья и изучить, нет ли противопоказаний. Во-вторых, найти ближайший центр переливания крови и, позвонив, уточнить, когда лучше подойти.

К примеру, в Казани можно обратиться по тел: 8 (843) 223-07-79, в Уфе 8 (347) 200-94-01 ; по России — 8(800)333-33-30 .

Непосредственно перед походом рекомендуется съесть легкий завтрак, к примеру, кашу на воде и выпить чашку чая с сахаром. Потом взять с собой паспорт и пройти необходимые процедуры.

В среднем сдача цельной крови занимает 10—15 минут, плазмы — 40 минут, тромбоцитов — около 90 минут. После процедуры рекомендуется посидеть 10—15 минут, чтобы прийти в себя, не снимать повязку 3—4 часа и исключить в этот день физические нагрузки.

Фото: Максим Платонов

Донорство органов: проблемы и перспективы

Помимо донорства крови, есть еще донорство органов и костного мозга. Чтобы стать донором костного мозга, людям 18—45 лет без хронических заболеваний надо сдать кровь на типирование и вступить в регистр доноров костного мозга. Далее кровь исследуется и вносится в общую базу. Отмечу, что сейчас в России нет общего регистра данных для доноров, каждый банк, к примеру, «Русфонда» считает своих доноров сам. В ситуациях, когда пациенту нужен донор, его данные HLA-генотипа сравнивают с данными потенциальных доноров, имеющихся в регистре. Согласно статистике, вероятность стать реальным донором составляет не более 1%. В случае же, если появляется шанс спасти человеку жизнь, то подходящего донора вызывают и забирают костный мозг. Процедура болезненная и довольно инвазивная, так что нужно приготовиться к неприятным ощущениям. Судя открытым данным, трансплантация костного мозга ежегодно требуется более чем 5 000 россиян.

Что касается донорства органов, то здесь немало вопросов. Так, согласно статье 8 закона «О трансплантации органов и (или) тканей человека» изъятие органов и (или) тканей у трупа «не допускается, если учреждение здравоохранения на момент изъятия поставлено в известность о том, что при жизни данное лицо либо его близкие родственники или законный представитель заявили о своем несогласии на изъятие его органов и (или) тканей после смерти для трансплантации реципиенту». При этом бывают случаи, когда реципиент нуждается в конкретном органе, и врачи в виду отсутствия письменного отказа донора принимают решение об изъятии органа. Однако чуть позже об этом узнают родственники донора и заявляют о том, что при жизни он был против донорства. И по закону «О погребении и похоронном деле» они имеют на это право. В итоге нуждающийся не получает шанса на жизнь, а врачи оказываются заложниками правовой коллизии.

Считаю, что нужно доработать существующий закон, добавив раздел о донорской службе. В частности — раскрыть более точно вопрос, что считать добровольным согласием на донорство. К примеру, это может быть юридический одноименный документ.

Во-вторых, надо понять, у кого и где должно храниться это согласие, то есть к кому должно обратиться медучреждение в случае наличия у него потенциального донора. К примеру, в ряде стран это страховая медицинская организация.

В-третьих, важно составить документы по регулированию деятельности медработников и поднять вопросы этики.

В-четвертых, надо тщательно изучить существующие нормативы и понять, почему они не работают. Думаю, именно с этого пункта, на мой взгляд, и надо начинать.

В целом, надо понимать, что донорство, как и все в медицине — это про сохранение жизни людей. И здесь важно работать сообща Минздраву, пациентским организациям и врачебному сообществу. А еще — работать на популяризацию этой идеи. Ведь добрая воля доноров в конечном итоге выливается в спасенные жизни, и об этом надо рассказывать.

