Не зря Нгапет грыз ногти

Казанское «Динамо» сыграло так безобразно, что впору было и волосы рвать

Фото: Сергей Елагин / dinamo-kazan.com

Провалившись в полуфинале, казанское «Динамо-Ак Барс» сыграет сегодня матч за третье место. Но уже сейчас, независимо от итогов матча за «бронзу», можно констатировать, что наши волейболистки плохо сыграли в «Финале шести». Подробности — в репортаже «Реального времени».

Марат Бариев: «Были времена, когда мы ездили перенимать опыт у того же Саратова»

Заключительный матч группового этапа «Динамо-Ак Барс» проводило с саратовским «Протоном». При приближении к 20-летнему юбилею казанского волейбольного клуба, хочется провести некие параллели из истории команд.

Когда в декабре наша газета делала интервью с экс-министром спорта Татарстана Маратом Бариевым, то нельзя было обойти вниманием 2003 год. Именно тогда, по сути, Казань начала принимать крупные соревнования, а в женском волейболе дебютировала волейбольная команда «Казаночка».

«В 2003 году на нас «упала» эта Спартакиада школьников России, от которой отказалась Москва, и мы неожиданно стали ее хозяевами вместе с Саратовом… Тогда были времена, когда мы ездили перенимать опыт у того же Саратова, Самары, а какой мощный в те годы был Волгоград!», — вспоминал Марат Бариев, которому вместе с креслом министра спорта Татарстана досталась довольно запущенная вотчина.

Тот же Саратов спокойно опережал нас в хоккее с шайбой, баскетболе, футболе, даже в хоккее с мячом.

Фото: Роман Кручинин/vk.com/vcdinamoakbars

Волейбол за семейные ценности

Очередная игра казанского и московского «Динамо» заставила вспомнить о семейных ценностях. Ведь в составе динамовок — дочь баскетболиста УНИКСа Андрея Фетисова — Ирина; супруга нынешнего либеро казанского «Зенита» Валентина Кроткова, Наталья и бывшая жена бывшего либеро Казани Алексея Обмочаева — Наталья Гончарова. В свою очередь, сердце волейболистки московского «Динамо» Марии Бибиной тоже не свободно. Она замужем за связующим новосибирского «Локомотива» Александром Воропаевым. Даже супруга волейболиста Алексея Бабешина Марина (в девичестве Шешенина) тренировалась в детстве у Валерия Кунышева, мужа олимпийской чемпионки Светланы Кунышевой (Никишиной), воспитанницы челябинского волейбола.

Этот абзац, кстати, написан с практической целью. Практически во всем мире волейбол выступает за традиционные семейные ценности, чего нельзя сказать о некоторых других игровых видах спорта. Так что родители могут смело вести своих детей в волейбольные секции. Данный абзац смело мог бы подтвердить и наш прославленный тренер Ригшат Гилязутдинов, когда-то пришедший в родной Алма-Ате в волейбольную секцию вслед за старшим братом Рафаилем, бывшим тренером национальной сборной Казахстана.



Когда все лидеры играют так, что заставляют тренера себя менять

Этой длинной преамбулой мы максимально оттягивали момент рассказа о полуфинале «Динамо-Ак Барс» с московским «Динамо». Сложно без использования ненормативной лексики описать свои чувства от зрелища, когда в матче двух равных по силам противников, один рвет другого на части. И этот другой — твоя команда, на своей площадке, при своих болельщиках.

Фото: Роман Кручинин/vk.com/vcdinamoakbars

И вот при всех этих условиях проиграть 0:3 при счете партий 23:25, 20:25, 16:25, то есть с каждым новым сетом играть все хуже и хуже — это же надо умудриться… «Динамо-Ак Барс» умудрилось. И с каждым новым розыгрышем мяча превосходило самое себя. Единственный шанс на успех в партии был в стартовом сете, когда, уступая 16:18, казаночки сделали рывок и вышли вперед — 21:18.

На трибунах за них болели игроки «Зенит-Казань», которым самим предстоит стартовать в «Финале шести». Француз Эрвин Нгапет грыз ногти. На почетных местах сидели президент Федерации волейбола Станислав Шевченко и Рифкат Кантюков, наблюдая за интересной борьбой. Но она быстро закончилась, и в первом сете казаночки, хоть и немного, но уступили. А потом начался форменный кошмар.

У казаночек борьбу вели в полной мере Саманта Фабрис и Арина Федоровцева, которых страховала Анна Подкопаева. Присутствие остальных игроков, в том числе и опытных, со статусом лидера, вообще не ощущалось. Тут даже нет смысла интересоваться послематчевой статистикой, поскольку перед глазами стоят эпизоды второго сета, когда на подачу последовательно пошли Саманта Брисио и Ирина Королева и синхронно зарядили мяч за площадку. А счет-то был 14:17, потом 15:19 — то есть оставались еще возможности побороться и за сет, вытянув его, и за матч в целом.

Только для этого необходима была максимальная концентрация. Тем более что у динамовок достаточно скромно вела себя Наталья Гончарова, при этом все игроки выкладывались так, что казалось: у Москвы нет слабых мест. Неудержима была бразильянка Наталья Перейра, которой помогали Енина, Фетисова, Щербань… Зато у «Динамо-Ак Барс» слабостей было полно, и с каждым новым розыгрышем становилось все больше. В один момент связующей хозяек просто некому было отдавать передачу, поскольку на краях площадки находились Фабрис и Федоровцева, но блок москвичек успешно справлялся с атаками и той, и другой.

Фото: Роман Кручинин/vk.com/vcdinamoakbars

Гилязутдинов, как мог, тасовал состав, но усиления не находил, а те, кто должен был оказать москвичкам самое яростное сопротивление, в третьем сете синхронно оказались на скамейке запасных: Евгения Старцева, Королева, Брисио. Наши наставники при встречах с сильнейшими зарубежными клубами любят ссылаться на то, что там команды набиты легионерами под завязку. Но что толку в легионере, который своими действиями на площадке, заставляет тренера менять его? Борьбы в третьем сете не было вообще. Образно выражаясь, московские динамовки раздавили нашу божью коровку (талисмана «Динамо-Ак Барс») в начале сета. А потом занимались тем, что счищали останки с подошвы, тем более, что к этому времени раззабивалась и Гончарова.

Независимо от исхода матча за третье место, можно утверждать, что «Динамо-Ак Барс» провалило домашний «Финал шести», будучи похожим на себя только в стартовом сете матча с Калининградом.