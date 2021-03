ESL Pro League Season 13: СНГ-регион по-прежнему самый сильный в мире, а у Vitality и NAVI проблемы

Все фанаты СНГ-команд продолжают находиться в эйфории. Наши парни продолжают доминирование на мировой сцене.

Группа С подарила нам возможность понаблюдать за лучшими командами нашего региона, сведя вместе NAVI и Gambit, а в компанию к ним отправив сразу три бразильские команды и многострадальный проект под названием Cloud9.

«Гамбиты» продолжают поражать своей потрясающей формой после Katowice. СНГ-пятерка хоть и закончила всего одну игру со счетом 2:0, но уровень соперников настолько высок, что такие победы только закаляют характер молодых игроков и это уже можно назвать победами на классе. Очная встреча с NAVI это подтвердила. Проиграв Dust 2 на допах, далее Gambit собрались и закрыли две карты подряд с одинаковым счетом 16:11. В остальных случаях победы российско-казахстанская команда добывала на характере, отлично отыгрывая именно decider-карту. Как итог- 15 очков из 15 возможных и уверенная победа в группе.

NAVI же после победы на Blast немного сбавили обороты и второй турнир подряд выглядят не слишком уверенно. Правда, как выяснилось, в стане «Рожденных побеждать» намечаются тактические перестановки. На нескольких картах капитанил electronic, а не Boombl4, который является действующим гейм-лидером команды.

Непонятно, это разовая акция для разнообразия тактических идей или же в составе намечается смена ролей. Так или иначе, даже в таком переходном состоянии NAVI выходят в плей-офф, хоть и с третьего места. «Желто-черные» по делу уступили «Гамбитам» и команде Furia, занявшей второе место и обыграли MIBR, Team One и Cloud9. Этого хватило для выхода в следующую стадию и дальше нужно решить, продолжать ли эксперименты или собраться и сконцентрироваться на одном стиле игры.

52-28! See every single frag that @s1mpleO made playing against @mibr on Mirage!



: https://t.co/RWhoQ6kbYF#ESLProLeague #csgo #navination pic.twitter.com/oYmP55f8vO