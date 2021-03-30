ESL Pro League Season 13: СНГ-регион по-прежнему самый сильный в мире, а у Vitality и NAVI проблемы

Вылет нескольких именитых команд открывает дорогу к победе нашим коллективам

Накануне завершился групповой этап одной из самых престижных серий в мире Counter Strike — ESL Pro League Season 13. Фавориты редко покидают крупные турниры так рано, но каждый раз случаются маленькие сенсации и 13-й сезон турнира не стал исключением. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги групповой стадии лиги и рассказывает, как СНГ-команды разнесли развалили бразильцев в группе С, NAVI пытается вернуть свою игру, а Virtus.pro в решающем матче уступает Liquid, но со скрипом пролазает в плей-офф. Подробности — в итогах группового раунда ESL Pro League.

СНГ-команды обошли бразильцев и разваливают Cloud9



Все фанаты СНГ-команд продолжают находиться в эйфории. Наши парни продолжают доминирование на мировой сцене.

Группа С подарила нам возможность понаблюдать за лучшими командами нашего региона, сведя вместе NAVI и Gambit, а в компанию к ним отправив сразу три бразильские команды и многострадальный проект под названием Cloud9.

«Гамбиты» продолжают поражать своей потрясающей формой после Katowice. СНГ-пятерка хоть и закончила всего одну игру со счетом 2:0, но уровень соперников настолько высок, что такие победы только закаляют характер молодых игроков и это уже можно назвать победами на классе. Очная встреча с NAVI это подтвердила. Проиграв Dust 2 на допах, далее Gambit собрались и закрыли две карты подряд с одинаковым счетом 16:11. В остальных случаях победы российско-казахстанская команда добывала на характере, отлично отыгрывая именно decider-карту. Как итог- 15 очков из 15 возможных и уверенная победа в группе.

NAVI же после победы на Blast немного сбавили обороты и второй турнир подряд выглядят не слишком уверенно. Правда, как выяснилось, в стане «Рожденных побеждать» намечаются тактические перестановки. На нескольких картах капитанил electronic, а не Boombl4, который является действующим гейм-лидером команды.

Непонятно, это разовая акция для разнообразия тактических идей или же в составе намечается смена ролей. Так или иначе, даже в таком переходном состоянии NAVI выходят в плей-офф, хоть и с третьего места. «Желто-черные» по делу уступили «Гамбитам» и команде Furia, занявшей второе место и обыграли MIBR, Team One и Cloud9. Этого хватило для выхода в следующую стадию и дальше нужно решить, продолжать ли эксперименты или собраться и сконцентрироваться на одном стиле игры.

Отдельного упоминания группа С заслуживает хотя бы потому, что по ее окончанию про-сцена лишилась одной команды, а именно Cloud9. Североамериканская организация подписала звездного капитана Alex, отрядив ему в компанию соотечественника mezii, а также турецкого снайпера woxic и бывшего игрока Astralis es3tag. Планы организации были наполеоновские, говорилось даже о потенциальной победе на «мажоре», но в скором времени турецкий авапер покинул команду из-за разногласий с остальными игроками и его место занял Xeppaa. Однако это не спасло положение команды. Cloud9 не выиграли ни одного турнира, провалил отборы на DreamHack Spring Masters и вылетели из ESL. Решение, которое приняло руководство организации, поразило многих своей радикальностью. Организация отправила весь свой состав в запас и объявила об уходе с профессиональной CS-сцены.

Результаты команды оставляли желать лучшего, но такая быстрая смена вектора непонятна, наверное, никому. Возможно, в скором времени боссы передумают и возродят команду, но пока что мы теряем представителя и без того умирающего региона в CS:GO, а именно Северной Америки.

Группа D: Virtus.pro лишь последний среди записных лидеров группы

Четвёртая группа в рамках ESL выдалась самой безыинтересной в плане борьбы за выход из группы. Ситуация была такова,что в шестёрке команд три явных фаворита и три аутсайдера. Даже несмотря на то,что EG могут удивить и периодически обыгрывают тир-1 команды,было сложно представить,что они смогут дать достойный отпор таким глыбам как Astralis,Liquid и с недавних пор Virtus.pro.

Группа D стала единственной,в которой шансы перед последним туром потеряли три команды из шести. Фавориты подтвердили свой статус и за 4 матча обеспечили себе место в плей-офф.

Fnatic,чемпионы «мажора», никак не могут подстроиться под игру без зрителей. Это отмечалось и год назад,когда пандемия загнала всех игроков по домам. Фактор lan’а влияет очень сильно,это отмечали многие игроки,но по шведской команде,кажется,это ударило сильнее всего. Игра fnatic уже давно не вызывает ничего,кроме разочарования,17-е место рейтинга hltv-это явно не то,на что рассчитывает огромная армия фанатов шведского коллектива.

А что касается VP, то отмечаем,что ни один СНГ-коллектив не отсеялся после группового этапа. Даже наоборот,наши команды выглядели очень уверенно и небольшие проблемы с проходом в следующую стадию возникли только у NAVI. Удивительно наблюдать картину,где,казалось бы, безоговорочно сильнейшая команда своего региона отходит на второй план перед своими конкурентами.

Правда,на постоянной основе составлять конкуренцию грандам сложно,но при этом VP занимают третье место и выходят в следующую стадию.



ZyWoo покидает турнир, а Faze никак не могут отойти после ухода Niko

Шестерка команд, представленных в группе В, выглядела весьма интригующе. Было неясно, что ожидать от представленных коллективов.

В итоге вслед за Mousesports, который с новым капитаном degster продолжает поиски своей игры 13-й сезон ESL покинули и одни из фаворитов — Team Vitality. Французы не похожи сами на себя в последнее время. Глядя на команду, очевидно, что система с шестью игроками — будущее CS.

Vitality грамотнее остальных сумели внедрить шестого игрока и показывали выдающуюся игру. Но потом случился запрет от Valve, Nivera был отправлен в запас и результаты пошли на спад. Не желая терять очки из-за запрета использования шести игроков, французы сделали только хуже. Теперь у них нет возможности разностороннего использования своего состава и команда скатилась до того, что просто надеется, чтоб топ-1 игрок мира ZyWoo встал с той ноги и тащил бы своих тиммейтов вперед.

А вот первые две строчки группы выглядят обескураживающе. После объявления групп Ninjas in Pyjamas и ENCE точно не входили в число фаворитов и претендентов на выход в плей-офф турнира, тем боле с первого и второго места.

В индивидуальном рейтинге по итогам группы нет ни одного игрока NIP, зато в рейтинге командном шведский состав вошел в число лучших с рейтингом 1.09. Это идет в противовес тем же Vitality, где один игрок вынужден тянутm за собой остальную четверку. «Ниндзя в пижамах» сильны командной игрой, им не нужны звезды, чтобы демонстрировать добротный CS и с таким подходом у шведской команды есть реальные шансы добраться до высокого места по итогам турнира.

ENCE же впервые со времен финала Katowice 2019, кажется, претендуют на что-то серьезное. Финский коллектив подписал поляка dycha и израильтянина Spinx этой зимой и теперь стремительно набирает обороты. Команда не играла турниры больше месяца, очевидно, готовясь именно к ESL и эта тактика принесла свои плоды

Группа А: Молодость победила опыт. Heroic и Complexity проходят в плей-офф

Фаворитами группы А, очевидно, выглядели датчане из Heroic и микст-состав Complexity, а за третью путевку должна была ожидаться борьба между BIG, OG и новым составом китайской организации FPX Phoenix, которые решили перейти в европейский регион. Явными аутсайдерами являлись австралийцы из Renegades, короли своего тихоокеанского региона и «мальчики для битья» в играх с серьезными командами.

Самая неинтересная по именам группа не дала поводов усомниться в тактической подготовке датских игроков. Heroic не потерпели ни одного поражения и уверенно смотрелись на протяжение всего пути в группе. Даже несмотря на то, что победить 2:0 они смогли только в двух матчах из пяти, отдав по карте BIG, Complexity и OG, игроки выглядели уверенно и лишь изредка давали соперникам шанс на возможную победу в bo3. Казалось, что после ухода niko, лучшего стрелка команды, команда просядет, но новичок Refrezh влился в команду крайне уверенно и настреливает не хуже своего предшественника. Рейтинг 1.09 вполне неплохо для игрока, только присоединившегося к команде, а когда вся пятерка полностью сыграется, то все вправе ожидать еще более сильных результатов. Очевидно, что паузу перед плей-офф Heroic потратят с пользой и к играм на вылет подойдут в оптимальной форме, тем более, что первое место облегчает путь к гранд-финалу меньшим количеством матчей.

Complexity также выходят из группы А, но с небольшими трудностями, А третья путевка досталась коллективу FPX Phoenix. По именам и статусу игроков команда была, чуть ли, не на уровне с Renegades и хоть в этот состав были вложены хорошие деньги, но опыт игры на высоком уровне минимален и поэтому никто бы не удивился вылету команды на групповом этапе. Однако в пользу «фениксов» сыграло то, что BIG и OG предстали в худшей своей форме за последние месяцы. Стабильность- это то, что принесло успех команде, они просто взяли очки в очных встречах с вышеназванными командами и прошли в следующую стадию турнира.

Формат турнира подразумевает,что первые места играют между собой,а поэтому мы все вправе ожидать отличный CS с самых первых раундов плей-офф. Отличие этого сезона в том,что андердоги выглядят как никогда уверенно.

Плей-офф турнира начнётся 8 апреля и продлится до 11 числа. Первыми в борьбу вступят Heroic и NIP, занявшие play-in места в группах А и В. Победитель в этом сезоне получит 175000$.

The #ESLProLeague Season 13 groups are SET



Grp A: 8-12 March

Grp B: 13-18 March

Grp C: 19-24 March

Grp D: 25-29 Marchhttps://t.co/F2nfPHNC6c #ESLProTour pic.twitter.com/Dja1NayWH9 — ESL Counter-Strike (@ESLCS) March 1, 2021