Камерная музыка в Казани объединится с музейным делом

Струнный квартет даст девять концертов в музеях Казани

Фото: Максим Платонов

С 27 марта по 2 июня в Казани пройдет серия концертов камерной музыки в не самых привычных для этого местах — в музеях. Музыковед Ольга Скепнер и виолончелист, художественный руководитель квартета QUATERNION Сергей Пономарев долго вынашивали идею проекта «Камерная музыка в музеях Татарстана. Возрождение. Новый век» и теперь готовы представить его публике. В рамках проекта пройдет девять выступлениями, некоторые из которых совместят с эксклюзивными выставками, доступными лишь в день концерта

Что сыграют в музеях



В квартет QUATERNION объединились лауреаты международных конкурсов и участники всемирно известных оркестров. На скрипках будут играть Евгений Субботин и Иван Субботкин, на альте — Григорий Чекмарев, на виолончели — Сергей Пономарев.

— Мы начнем с современной музыки, но будет звучать и классика, например, Йозеф Гайден. Слушатели смогут насладиться русским и татарским концертами. Татарский концерт будет посвящен юбилею композитора Назиба Жиганова. В залах прозвучат известные произведения Шестаковича для 3 квартетов и другие произведения, — поделилась накануне с журналистами информацией о репертуаре Ольга Скепнер.

«Большая удача, что Аркадий Шилклопер в этот момент будет в России», — подчеркнула Скепнер. Фото tatar-inform.ru

Однако QUATERNION не всегда будут на сцене одни. Так, 29 апреля в ГМИИ Татарстана состоится джазовый импровизационный концерт с участием легендарного музыканта — валторниста Аркадия Шилклопера, который сейчас проживает в Германии. «Большая удача, что Аркадий Шилклопер в этот момент будет в России. Это блистательный мастер и музыкант, который считается чуть ли ни единственным исполнителем, играющим на альпийском роге. Это музыкант европейского значения», — подчеркнула Скепнер.

Импровизационный концерт будет представлен в двух отделениях, оба — трибьюты творчеству известных музыкантов. Первый посвящен джазмену Чика Кориа, который умер в этом году. «В память о музыканте прозвучит его септет. Причем нот септета еще лет двадцать назад нельзя было найти. Но случилось так, что партитуры оказались у Аркадия» — рассказала Скепнер. Вторая часть — это трибьют британской прог-рок группе «Yes».

Объединение музейного дела и музыки

Про успешную практику объединения искусств рассказала и.о. генерального директора Национального музея Татарстана Алиса Вяткина: «Коллаборации различных видов искусств в музейных пространствах — это давняя и успешная история. Сейчас возникает взаимодействие музея и театра, музея и кино, музея и музыки. Это очень востребовано у наших посетителей. Национальный музей РТ не стоит в стороне. У нас проходят национальные еженедельные музыкальные четверги», — говорит Вяткина.

Алиса Вяткина обмолвилась, что 31 марта, когда состоится концерт в музее А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина, будет организована эксклюзивная экскурсия “Шаляпин в Казани”. Фото tatar-inform.ru

Национальный музей предоставит проекту три свои площадки. Два концерта пройдут в музее Е. А. Боратынского, один концерт пройдет в музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина и еще один концерт состоится в апреле в литературном в музее Г. Тукая.

Алиса Вяткина обмолвилась, что 31 марта, когда состоится концерт в музее А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина, будет организована эксклюзивная экскурсия “Шаляпин в Казани”. Музей представит личные вещи Фёдора Ивановича и его ближайшего окружения, которые еще ни разу не были показаны публике. Выставка продлится только один день.

Заместитель директора Государственного музея изобразительных искусств РТ по выставочной деятельности Аида Фаттахова рассказала, что музей изобразительных искусств примет пять концертов квартета. Уже в субботу на базе двусветного пространства галереи состоится первый концерт проекта. Его будет сопровождать мультимедийная инсталляция художника-иллюстратора Павла Филонова.

Дамир Натфуллин ответил, почему министерство культуры решило поддержать этот проект: «Основная миссия проекта — просветительская». Фото tatar-inform.ru

Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин ответил, почему министерство культуры решило поддержать этот проект: «Основная миссия проекта — просветительская. В последнее время приоритетом министерства стала работа по проведению экспериментальных проектов, которые связаны с коллаборацией и синтезом искусств. Например, не так давно был запущен проект «Казанские гастроли» в домах культуры».