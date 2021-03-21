Знатоки Латыпов и Вассерман презентовали в Казани онлайн-викторину

Фото: Максим Платонов

В Казанском IT-парке первый обладатель «Хрустальной совы» интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Нурали Латыпов презентовал свою разработку — онлайн-викторину, участниками которой стали люди с ограниченными возможностями здоровья. Гостем встречи был известный эрудит Анатолий Вассерман, который наравне со всеми отвечал на вопросы, комментировал ответы и даже несколько раз ошибся сам. Латыпов, которому принадлежит патент на игру, предложил властям Татарстана совместно вывести проект на глобальный уровень и готов поделиться другими своими перспективными разработками.

Мечта создателя «Что? Где? Когда?»

«Большая инклюзивная викторина» в Казани прошла в тестовом режиме — по сути, это был старт проекта, когда к участникам в студии присоединились желающие проверить свои знания онлайн. В зале IT-парка собрались около 35 человек, из них более 15% были людьми с ОВЗ. Еще около 100 человек участвовали дистанционно. «Поштурмить» пришли директор IT-парка Александр Борисов и известный бизнесмен Ильдус Янышев.

Поскольку приложение пока доступно только для Android-устройств, владельцам смартфонов с другими операционными системами выдали «казенные» экземпляры. Участники должны были ответить на 15 вопросов, на каждый давались 4 варианта ответов и 15 секунд времени. Ответы оценивались в баллах, и чем меньше человек в зале правильно отвечали на вопрос, тем больше баллов можно было заработать. Перед началом викторины слово дали ее создателю Нурали Латыпову.

Поштурмить» пришел и известный бизнесмен Ильдус Янышев

— Вы участвуете, не побоюсь этого слова, в грандиозном проекте. У меня есть соавтор — младший брат, который сейчас из Нью-Йорка тоже участвует во всем этом. Мы вместе три десятка лет занимаемся этим проектом. Это была мечта покойного Владимира Яковлевича Ворошилова (создателя и первого ведущего телеигры «Что? Где? Когда?» — прим. ред.). Вот вы сейчас сидите здесь, в студии, и одновременно с вами играет огромное игровое сообщество по всему миру — в Нью-Йорке, в Дубае, на Камчатке... Суть игры в том, что все удаленные пользователи в равной степени играют, и их игра скажется на ходе вашей, — напутствовал он собравшихся.

Вопросы викторины касались различных сфер — кино, литературы, геометрии, медицины, физики, географии, краеведения и т.д. и были разной степени сложности. Некоторые сформулированы с подвохом и требовали времени «на подумать». А вот его-то многим и не хватало — в студии то и дело сетовали, что не успели за отведенные 15 секунд отметить нужный вариант. Смутил народ и вопрос: «Какой цвет имеет поэт?», некоторые даже требовали его снять. Правильный ответ — «Андрей Белый».

Нурали Латыпов; «Вы участвуете, не побоюсь этого слова, в грандиозном проекте»

Во время игры фамилии игроков, давших верный ответ, на глазах перемещались из нижней части рейтинга в верхний. На двух больших экранах участники могли в режиме онлайн отслеживать свое положение в турнирной таблице.

Счастливчики, получавшие большие баллы, на вопрос ведущего, как им это удалось, часто отвечали, что делали это методом исключения или наобум. Однако Нурали Латыпов заметил, что можно на каком-то этапе получить высокие оценки за везение, но в целом хороший результат показывает тот, кто реально обладает знаниями.

И Вассерман ошибается

Многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман — на этот раз без своего фирменного жилета — был не только почетным гостем мероприятия, но и участвовал в игре наравне со всеми. Правда, в онлайн-команде, чтобы его результаты не смущали участников в студии, подсчет очков которых велся на отдельном табло. Периодически ведущий обращался к нему, и он давал развернутые пояснения, демонстрирующие его энциклопедические знания. Конечно, же приколист Латыпов не смог удержаться от вопроса про «реакцию Вассермана».

Анатолий Вассерман был не только почетным гостем мероприятия, но и участвовал в игре наравне со всеми

Несмотря на то, что «суперинтеллект», как назвал его Латыпов, все время занимал первую строчку в рейтинге онлайн-игроков, он не стал скрывать, что на несколько вопросов дал неверный ответ. Например, он не знал, что Зинин был ректором Казанского университета, а Амундсен — первым, кто покорил оба земных полюса.

— Первая подобная викторина прошла в Питере. Отличие этой в том, что участвуют довольно много людей с ограниченными физическими возможностями. Это показывает, что круг возможных участников такого рода соревнований очень велик. Надеюсь, это будет учтено при дальнейшем развитии. В целом, большая часть этого формата существует более трех десятилетий под названием «Спортивное «Что? Где? Когда?», но там, конечно, нет готовых вариантов ответов, поскольку он рассчитан на людей, имеющих возможность накапливать большой игровой опыт. Но основа — та же. Сейчас главное, что появилось возможность играть дистанционно. Мы видим, что формат перспективный, и разработчики, и энтузиасты вроде меня надеются, что это разрастется. Я не исключаю, что в перспективе вся игра уйдет в онлайн, что такой студийной ее части может когда-нибудь вовсе не быть. Но от этого она не перестанет быть интересной, — поделился впечатлениями с «Реальным временем» по окончании викторины Анатолий Вассерман.

«Силиконовая Долина будет завидовать»

В «Большой инклюзивной викторине» выбирают двух победителей — в студии и онлайн. Но из-за того, что не все смогли правильно зарегистрироваться, получилось так, что оба знатока присутствовали на игре лично. Больших золотых сов в тюбетейках вручили Ольге Майковой, всю игру занимавшей вторую позицию после Вассермана, и Руслану Шаймухаметову. Еще два приза — планшеты — получат два онлайн-участника, набравшие наибольшее количество баллов.

Больших золотых сов в тюбетейках вручили Ольге Майковой, всю игру занимавшей вторую позицию после Вассермана, и Руслану Шаймухаметову. Фото: Элеонора Рылова

Как призналась «Реальному времени» Ольга Майкова, к викторине она специально не готовилась.

— Просто на большую половину вопросов я знала ответ. Некоторые поставили меня в тупик, например, по литературе — не все произведения ведь успеваешь прочитать, но что-то я помню.

Девушка не слышит — ходит со слуховым аппаратом и читает по губам. Она работает в благотворительном фонде «Трамплин» и занимается организацией мероприятий для молодежи с инвалидностью.

«Большая инклюзивная викторина» была организована на средства Ассоциации кадрового менеджмента, руководитель которой пообещала, что это не последняя игра, которая пройдет в Казани. А Нурали Латыпов, запатентовавший ее, предложил властям Татарстана стать соорганизаторами глобального проекта.

— В Казани я запустил демонстрацию. Никаких проблем нет, чтобы запустить это в Америке, Китае и т.д. Я просто показал — в симбиозе с IT-парком можно сделать то, чему Силиконовая Долина будет завидовать. И не только это. Есть два патента по добавленной реальности…Нужно лишь заключить договор и совместно разрабатывать этот проект, вывести его на мировой уровень и в соответствующих долях получать славу и деньги. Причем, сам процесс запуска можно отработать онлайн. В этой же системе, например, можно в игровом варианте проходить разные школьные предметы. Этими технологиями и технологиями дополненной реальности я тоже могу поделиться, — рассказал «Реальному времени» автор идеи.

Элеонора Рылова, фото: Максим Платонов, видео: Камиль Исмаилов