Институт языка, литературы и искусства взялся за выставки
ИЯЛИ представил малую часть добытых находок в ходе экспедиций
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова (ИЯЛИ) вышел в люди — в культурном центре «Московский» в Казани открылась выставка «Татары Поволжья, Урала и Сибири» по материалам научных экспедиций ученых. Экспозицию оценил корреспондент «Реального времени».
«Мы побывали практически в каждом татарском доме»
ИЯЛИ работает с 1939 года, и с самого начала деятельности его сотрудники выезжают в исследовательские поездки. Ежегодно ученые выезжают в поля — в районы Татарстана, а также в так называемые места компактного проживания татар.
— С 1940 года объездили наши сотрудники все населенные пункты в России и ближнем зарубежье, где проживают татары, — рассказал Олег Хисамов, заместитель директора по научной работе ИЯЛИ. — Мы побывали практически в каждом татарском доме. С 2005 года начали организовать комплексные экспедиции, куда едут искусствоведы, фольклористы, литературоведы, музыковеды, археологи. Раньше мы создавали научные труды, монографии, диссертации. А эта выставка — наш первый опыт подобного рода.
— Когда я узнала, что институт совершает такие экспедиции, что у них набралось множество интересного материала, я предложила им организовывать эту выставку, и я счастлива, что мы вместе ее подготовили, — сообщила директор КЦ «Московский» Наиля Мустафина.
Культурный центр даже закупил выставочное оборудование, а работники института выразили надежду, что эту идею подхватят и другие КЦ, галереи и дома культуры.
Основу выставки составили фотографии, которые делали два сотрудника отдела изобразительного и декоративно-прикладного искусства — Наталья Герасимова и Людмила Шкляева. На снимках — красивые вещи и улыбчивые люди со всей России. Зеркало конца XIX века и сундук невесты из Ульяновской области, семейная пара — мулла Назыйм и абыстай Наиля из Башкортостана, древняя детская коляска из Челябинской области, семья музыкантов из Мамадышского района, ткачиха-мастерица из Самарской области, рыболовная сеть из Тюменской области.
Также здесь много объектов материального наследия. Одна из инициаторов выставки — Рауза Султанова, заведующая отделом ИЗО и ДПИ. В ее коллекции — накидка на самовар из Кукморского района 1969 года и салфетка из Новошешминского района начала XX века, полотенце того же периода, выполненное в браной технике, и многое другое.
Экспонаты есть, а музея нет
На открытии искусствовед рассказала, что представленные предметы раньше хранились у нее дома, ведь фондов у института нет: «И музея у нас нет, это вы верно подметили, хотя непонятно почему». В последние годы институт кое-что выкладывает в интернет, к примеру на сайте Центра письменного и музыкального наследия ИЯЛИ. Выпускаются книги «Милли-мәдәни мирасыбыз» («Наше национально-культурное наследие»), рассказывающие о так называемых местах компактного проживания татар — они представлены в экспозиции. Однако любой человек, побывавший на встречах с сотрудниками, подтвердит, что на основе изысканий ИЯЛИ можно делать множество проектов.
На выставку планируют водить школьников во время каникул, а также проводить мастер-классы. Одной из целей продвижения декоративно-прикладного искусства Султанова назвала желание «оторвать детей от компьютера». Даже по фото видно, что среди носителей знаний в области ткачества, вышивки, кружевоплетения и обработки металла не видно молодых. Хотя все не так плохо — на выставке напомнили, что развитием ДПИ занимается, к примеру, Фешинское училище. Однако традиции можно передавать и в других формах, благо запрос на изучение татарского костюма есть и у современных дизайнеров. В частности, отдельную часть выставки занимают 12 костюмов кукол от Альбины Нурутдиновой, в них использованы материалы, собранные в экспедициях по татарским деревням и селам Поволжья и Урала.
— Это наши сокровища, которые мы достаем из сундуков и сокрушаемся: почему молодежь этим не занимается, — сказала Султанова. — Сокрушаемся, что бабушки показывают нам фабричные занавески и ковры, просят их фотографировать, не понимая, что у них в сундуках хранятся настоящие сокровища. В школах тоже нет понимания, что это такое. Раньше в начальных классах проводилось обучения навыкам вышивания — и тамбурный шов, и ступенчатый, и многое другое. Хорошо бы это все вернуть.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым