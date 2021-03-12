Институт языка, литературы и искусства взялся за выставки

ИЯЛИ представил малую часть добытых находок в ходе экспедиций

Фото: Ринат Назметдинов

Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова (ИЯЛИ) вышел в люди — в культурном центре «Московский» в Казани открылась выставка «Татары Поволжья, Урала и Сибири» по материалам научных экспедиций ученых. Экспозицию оценил корреспондент «Реального времени».

«Мы побывали практически в каждом татарском доме»

ИЯЛИ работает с 1939 года, и с самого начала деятельности его сотрудники выезжают в исследовательские поездки. Ежегодно ученые выезжают в поля — в районы Татарстана, а также в так называемые места компактного проживания татар.

— С 1940 года объездили наши сотрудники все населенные пункты в России и ближнем зарубежье, где проживают татары, — рассказал Олег Хисамов, заместитель директора по научной работе ИЯЛИ. — Мы побывали практически в каждом татарском доме. С 2005 года начали организовать комплексные экспедиции, куда едут искусствоведы, фольклористы, литературоведы, музыковеды, археологи. Раньше мы создавали научные труды, монографии, диссертации. А эта выставка — наш первый опыт подобного рода.



«Я предложила организовывать эту выставку, и я счастлива, что мы вместе ее подготовили», — сообщила директор КЦ «Московский» Наиля Мустафина

— Когда я узнала, что институт совершает такие экспедиции, что у них набралось множество интересного материала, я предложила им организовывать эту выставку, и я счастлива, что мы вместе ее подготовили, — сообщила директор КЦ «Московский» Наиля Мустафина.

Культурный центр даже закупил выставочное оборудование, а работники института выразили надежду, что эту идею подхватят и другие КЦ, галереи и дома культуры.

Основу выставки составили фотографии, которые делали два сотрудника отдела изобразительного и декоративно-прикладного искусства — Наталья Герасимова и Людмила Шкляева. На снимках — красивые вещи и улыбчивые люди со всей России. Зеркало конца XIX века и сундук невесты из Ульяновской области, семейная пара — мулла Назыйм и абыстай Наиля из Башкортостана, древняя детская коляска из Челябинской области, семья музыкантов из Мамадышского района, ткачиха-мастерица из Самарской области, рыболовная сеть из Тюменской области.



Основу выставки составили фотографии, которые делали два сотрудника отдела изобразительного и декоративно-прикладного искусства — Наталья Герасимова и Людмила Шкляева

Также здесь много объектов материального наследия. Одна из инициаторов выставки — Рауза Султанова, заведующая отделом ИЗО и ДПИ. В ее коллекции — накидка на самовар из Кукморского района 1969 года и салфетка из Новошешминского района начала XX века, полотенце того же периода, выполненное в браной технике, и многое другое.



Экспонаты есть, а музея нет

На открытии искусствовед рассказала, что представленные предметы раньше хранились у нее дома, ведь фондов у института нет: «И музея у нас нет, это вы верно подметили, хотя непонятно почему». В последние годы институт кое-что выкладывает в интернет, к примеру на сайте Центра письменного и музыкального наследия ИЯЛИ. Выпускаются книги «Милли-мәдәни мирасыбыз» («Наше национально-культурное наследие»), рассказывающие о так называемых местах компактного проживания татар — они представлены в экспозиции. Однако любой человек, побывавший на встречах с сотрудниками, подтвердит, что на основе изысканий ИЯЛИ можно делать множество проектов.

«Это наши сокровища, которые мы достаем из сундуков и сокрушаемся: почему молодежь этим не занимается», — говорит Султанова

На выставку планируют водить школьников во время каникул, а также проводить мастер-классы. Одной из целей продвижения декоративно-прикладного искусства Султанова назвала желание «оторвать детей от компьютера». Даже по фото видно, что среди носителей знаний в области ткачества, вышивки, кружевоплетения и обработки металла не видно молодых. Хотя все не так плохо — на выставке напомнили, что развитием ДПИ занимается, к примеру, Фешинское училище. Однако традиции можно передавать и в других формах, благо запрос на изучение татарского костюма есть и у современных дизайнеров. В частности, отдельную часть выставки занимают 12 костюмов кукол от Альбины Нурутдиновой, в них использованы материалы, собранные в экспедициях по татарским деревням и селам Поволжья и Урала.

— Это наши сокровища, которые мы достаем из сундуков и сокрушаемся: почему молодежь этим не занимается, — сказала Султанова. — Сокрушаемся, что бабушки показывают нам фабричные занавески и ковры, просят их фотографировать, не понимая, что у них в сундуках хранятся настоящие сокровища. В школах тоже нет понимания, что это такое. Раньше в начальных классах проводилось обучения навыкам вышивания — и тамбурный шов, и ступенчатый, и многое другое. Хорошо бы это все вернуть.



1 / 32 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов















