Зачем Татарстану пищевые промышленные парки?
Руслан Халилов из Фонда прямых инвестиций — о том, как помочь «пищевикам» республики и снова выйти вперед по инновационным начинаниям
Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс в целом, наряду с нефтедобычей и нефтепереработкой, — системообразующая сфера экономики Татарстана. В структуре валового регионального продукта доля сельского хозяйства достигает 7,1%. Именно от АПК зависит продовольственная безопасность республики, уровень жизни населения, обеспеченность продуктами питания. Он дает сотни тысяч рабочих мест и обеспечивает доходом множество крупных и мелких фермерских хозяйств. Но в развитии АПК давно уже пора опираться не только на классические технологии, но и вводить новые объекты экономической деятельности. О том, как пригодились бы республике пищевые промышленные парки, для «Реального времени» в авторской колонке рассказывает Руслан Халилов, управляющий Фонда прямых инвестиций.
Повторение основ: что входит в АПК
Агропромышленный комплекс состоит из самого сельского хозяйства, переработки сельхозпродукции и, конечно, пищевой промышленности. В наиболее общем виде, пищепром — это огромная армия предприятий, которая аккумулирует сырье, перерабатывает его и доводит до конечного потребителя. Есть более сорока обособленных отраслей по выпуску пищевых продуктов, табачных и алкогольных изделий. На территории республики широко представлены все пять крупных групп отраслей пищепрома:
- пищевкусовая;
- мясная;
- молочная;
- рыбная;
- мукомольно-крупяная;
- хлебопекарная.
Как и в большинстве других регионов, предприятий пищевой промышленности в Татарстане гораздо больше в численном объеме, чем всех остальных — и это неудивительно. Ведь, во-первых, условные пшеницу и молоко дешевле обрабатывать на месте, в пределах собственного региона, чем возить куда-то на переработку. При этом Татарстан по объему валовой сельхозпродукции входит в тройку лидеров в России — у нас в республике 4,5 млн гектаров сельскохозяйственных угодий.
А во-вторых, продукты — это то, что нужно человеку всегда. Поэтому затраты пищевых предприятий, как правило, окупаются быстро — это один из самых эффективных бизнесов.
И даже в период пандемии, когда пострадали практически все производители, «пищевики» не ощутили резкого спада спроса на свою продукцию. Правда, не секрет, что небольшим производствам — фермерским хозяйствам, где делают сыры, кондитерским, частным пекарням, заводам по производству молочной и мясной продукции — пришлось гораздо тяжелее, чем крупным корпорациям.
Рецепт решения проблем АПК
Пищевое производство не стоит на месте. Новые технологии — залог эффективности любого предприятия, будь то машиностроительный завод или колбасный цех. Поэтому курс на автоматизацию производственного цикла, на бережливое производство, на рост технологичности — все это актуально и для АПК. Взять хотя бы то, что даже самый простой конвейер сильно облегчает труд людей, а качество и скорость операций увеличивает в разы, снимая пресловутое влияние человеческого фактора.
Я не зря говорил о том, что малым производствам приходится тяжелее всего. Из-за недостатка оборотных средств им сложно закупать дорогое оборудование и наращивать выпуск продукции. Но работая по старинке, эффективность не увеличить.
Я глубоко убежден, что проблемы, стоящие перед АПК, нужно решать системно и структурно. Ничего не получится без прямого участия властей — как на региональном, так и на федеральном уровне. Все, что предложено сейчас и о чем говорят ведущие эксперты в области пищевых производств, можно разбить на несколько основных пунктов, по которым надо работать (причем параллельно, а не поступательно).
- Углубление переработки продукции и продажа ее в собственных торговых сетях. Подсобные промыслы нужно развивать: это даст тысячи новых рабочих мест, увеличит производительность труда, люди получат дополнительный доход.
- Нужно разработать конкретный механизм движения земли и имущества от менее эффективных хозяйственников к более эффективным. Вспомним тысячи гектаров заросших бурьяном полей, принадлежащих упадочным хозяйствам, в которых не хватает ни рук, ни энтузиазма, ни техники, ни управленческой воли. К сожалению, они до сих пор есть и в Татарстане. Для исправления этой истории нужны правовые инструменты.
- Любому бизнесу нужна оперативная информация и грамотный юридический консалтинг. Если фермер или владелец завода по производству, например, сыра не знает, куда ему обратиться за поддержкой, не в курсе своих прав и возможностей, он будет двигаться впотьмах. Поэтому в каждом отдельном регионе нужно создать понятные информационные ресурсы и выделить команду юристов, которые могли бы проконсультировать любого предпринимателя из сферы АПК. В Татарстане эта работа уже ведется, но практика показывает, что ее до сих пор недостаточно.
- Сельхозпроизводства по традиции до сих пор слабо применяют широкие возможности маркетинга своей деятельности. Большинство работают по старинке, прямыми звонками договариваясь о поставках. Но есть и отдельные хозяйства, которые нанимают сильные команды маркетологов — эти технологии действуют, выводя бизнес на новый, современный уровень. Зная конъюнктуру рынка, используя свежие исследования, хозяйства могут гибко регулировать структуру своего производства и продвигать свою продукцию на до сих пор невиданном уровне.
- Повышение производительности труда и внедрение инноваций — общая тема для любого современного бизнеса. И в сельхозпроизводстве, и в обрабатывающем — сегодня это краеугольные камни развития, не использовать которые означает оставаться в каменном веке. И тут мы снова возвращаемся к грамотному управленческому процессу и, конечно, к технологиям.
Пищевые промышленные парки как решение проблем мелких предприятий
Возвращаясь к небольшим, локальным пищевым предприятиям, хочется поговорить о том, как же им помочь. Думаю, нет смысла бесконечно вливать в них государственные дотации: чтобы накормить человека, надо дать ему не рыбу, а удочку. И в качестве одной из таких удочек предлагается организовывать в республике пищевые промышленные парки — своеобразную форму структурной организации отрасли, которая позволит предприятиям одновременно и объединяться для выживания и роста продуктивности, и сохранять индивидуальную обособленность бизнеса.
Как нам думается, они должны работать по образцу многочисленных промышленных парков, которые в республике уже организованы, но специализироваться именно на пищевых производствах. И если все будет организовано грамотно — это будет в метафорическом смысле не удочка, а огромный промышленный тральщик. Вкратце перечислю, что даст реализация этой стратегии.
- Небольшие агропромышленные предприятия смогут усилить свои позиции на рынке, увеличив объемы внутренних продаж и получив возможность для экспорта.
- Предприятия смогут без больших финансовых потерь выйти на новый технологический уровень.
- Они получат обширный пакет услуг по продвижению, обосновавшись в промпарке.
- Население получит продукты, сделанные по идеальной технологии, прошедшие все необходимые исследования качества и безопасности.
Словом, кустарное производство остается в прошлом, и чтобы выжить, мелким предприятиям стоит объединить усилия под единой крышей. Повторюсь еще раз: эта идея ни в коей мере не угрожает юридической обособленности и целостности предприятий. У нас нет цели создать советский пищекомбинат, слив воедино рыбзавод и молочную фабрику. В современном Татарстане должно оставаться разнообразие форм собственности и многоукладность сельского хозяйства: от крупнейших предприятий до средних и мелких.
Высокогорский район: агропромпарк на 100 гектаров
Фонд прямых инвестиций сегодня разрабатывает и готовит к реализации проект пилотного агропромышленного парка в Высокогорском районе. Планируется, что это будет огромная территория площадью 100 гектаров. Здесь на отдельных площадках разместятся разнообразные предприятия, которые будут обрабатывать сельхозпродукцию и производить готовые продукты питания. Управление парком будет централизованным, планируется развить здесь всю необходимую коммунально-бытовую инфраструктуру, обустроить складские комплексы, отвечающие всем современным требованиям. То есть, заходя сюда, предприятие получит сразу ряд преференций.
Республика получит одни лишь плюсы — крупные поступления пойдут и в федеральный, и в местный бюджет. По предварительным расчетам, этот проект позволит привлечь инвестиции в сумме более 25 млрд рублей, причем не только от российских, но и от зарубежных инвесторов. Предполагается, что здесь откроется не менее 2,5 тысячи рабочих мест как для жителей Высокогорского района, так и для сопредельных муниципальных образований республики.
Годовая выручка резидентов от продажи готовых продуктов планируется на уровне 14 млрд рублей. В парке будет возможность производить продукцию по стандартам халяль, а это очень важно для многих предпринимателей из нашей республики.
У ФПИ уже есть опыт создания подобного парка (правда, не пищевой направленности). ООО «Индустриальный парк «М-7» уже организовало в Зеленодольском районе промышленную площадку с готовой инженерной инфраструктурой, удобной логистической развязкой и управляющей компанией. Территория парка «М-7» 39,5 гектара, сегодня там работают 50 резидентов, создано 2 тысячи рабочих мест. Эта же компания и планирует развивать агропромпарк «Высокая Гора».
Когда проект будет реализован, республика получит первый образец новой структурной организации перерабатывающей пищевой промышленности. Я уверен, что это станет новым большим шансом для малых предприятий, даст поддержку бизнесу республики и позволит агропромышленному комплексу Татарстана одному из первых в России выйти на новый уровень. Ведь сегодня республика лидирует по большинству показателей в стране. Так почему бы не стать первопроходцем и в сфере обработки сельхозпродукции? Ведь привлечение дополнительных оборотных средств и всесторонняя поддержка предпринимателей — одна из главных перспектив развития пищевой промышленности в Республике Татарстан.
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