Зачем Татарстану пищевые промышленные парки?

Руслан Халилов из Фонда прямых инвестиций — о том, как помочь «пищевикам» республики и снова выйти вперед по инновационным начинаниям

Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс в целом, наряду с нефтедобычей и нефтепереработкой, — системообразующая сфера экономики Татарстана. В структуре валового регионального продукта доля сельского хозяйства достигает 7,1%. Именно от АПК зависит продовольственная безопасность республики, уровень жизни населения, обеспеченность продуктами питания. Он дает сотни тысяч рабочих мест и обеспечивает доходом множество крупных и мелких фермерских хозяйств. Но в развитии АПК давно уже пора опираться не только на классические технологии, но и вводить новые объекты экономической деятельности. О том, как пригодились бы республике пищевые промышленные парки, для «Реального времени» в авторской колонке рассказывает Руслан Халилов, управляющий Фонда прямых инвестиций.

Повторение основ: что входит в АПК

Агропромышленный комплекс состоит из самого сельского хозяйства, переработки сельхозпродукции и, конечно, пищевой промышленности. В наиболее общем виде, пищепром — это огромная армия предприятий, которая аккумулирует сырье, перерабатывает его и доводит до конечного потребителя. Есть более сорока обособленных отраслей по выпуску пищевых продуктов, табачных и алкогольных изделий. На территории республики широко представлены все пять крупных групп отраслей пищепрома:

пищевкусовая;

мясная;

молочная;

рыбная;

мукомольно-крупяная;

хлебопекарная.

Как и в большинстве других регионов, предприятий пищевой промышленности в Татарстане гораздо больше в численном объеме, чем всех остальных — и это неудивительно. Ведь, во-первых, условные пшеницу и молоко дешевле обрабатывать на месте, в пределах собственного региона, чем возить куда-то на переработку. При этом Татарстан по объему валовой сельхозпродукции входит в тройку лидеров в России — у нас в республике 4,5 млн гектаров сельскохозяйственных угодий.

Агропромышленный комплекс состоит из самого сельского хозяйства, переработки сельхозпродукции и, конечно, пищевой промышленности. Фото: tatarstan.ru

А во-вторых, продукты — это то, что нужно человеку всегда. Поэтому затраты пищевых предприятий, как правило, окупаются быстро — это один из самых эффективных бизнесов.

И даже в период пандемии, когда пострадали практически все производители, «пищевики» не ощутили резкого спада спроса на свою продукцию. Правда, не секрет, что небольшим производствам — фермерским хозяйствам, где делают сыры, кондитерским, частным пекарням, заводам по производству молочной и мясной продукции — пришлось гораздо тяжелее, чем крупным корпорациям.



Рецепт решения проблем АПК

Пищевое производство не стоит на месте. Новые технологии — залог эффективности любого предприятия, будь то машиностроительный завод или колбасный цех. Поэтому курс на автоматизацию производственного цикла, на бережливое производство, на рост технологичности — все это актуально и для АПК. Взять хотя бы то, что даже самый простой конвейер сильно облегчает труд людей, а качество и скорость операций увеличивает в разы, снимая пресловутое влияние человеческого фактора.

Я не зря говорил о том, что малым производствам приходится тяжелее всего. Из-за недостатка оборотных средств им сложно закупать дорогое оборудование и наращивать выпуск продукции. Но работая по старинке, эффективность не увеличить.

Я глубоко убежден, что проблемы, стоящие перед АПК, нужно решать системно и структурно. Ничего не получится без прямого участия властей — как на региональном, так и на федеральном уровне. Все, что предложено сейчас и о чем говорят ведущие эксперты в области пищевых производств, можно разбить на несколько основных пунктов, по которым надо работать (причем параллельно, а не поступательно).

Большинство работают по старинке, прямыми звонками договариваясь о поставках. Фото: Олег Тихонов

Углубление переработки продукции и продажа ее в собственных торговых сетях. Подсобные промыслы нужно развивать: это даст тысячи новых рабочих мест, увеличит производительность труда, люди получат дополнительный доход.

Нужно разработать конкретный механизм движения земли и имущества от менее эффективных хозяйственников к более эффективным. Вспомним тысячи гектаров заросших бурьяном полей, принадлежащих упадочным хозяйствам, в которых не хватает ни рук, ни энтузиазма, ни техники, ни управленческой воли. К сожалению, они до сих пор есть и в Татарстане. Для исправления этой истории нужны правовые инструменты.

Любому бизнесу нужна оперативная информация и грамотный юридический консалтинг. Если фермер или владелец завода по производству, например, сыра не знает, куда ему обратиться за поддержкой, не в курсе своих прав и возможностей, он будет двигаться впотьмах. Поэтому в каждом отдельном регионе нужно создать понятные информационные ресурсы и выделить команду юристов, которые могли бы проконсультировать любого предпринимателя из сферы АПК. В Татарстане эта работа уже ведется, но практика показывает, что ее до сих пор недостаточно.

Сельхозпроизводства по традиции до сих пор слабо применяют широкие возможности маркетинга своей деятельности. Большинство работают по старинке, прямыми звонками договариваясь о поставках. Но есть и отдельные хозяйства, которые нанимают сильные команды маркетологов — эти технологии действуют, выводя бизнес на новый, современный уровень. Зная конъюнктуру рынка, используя свежие исследования, хозяйства могут гибко регулировать структуру своего производства и продвигать свою продукцию на до сих пор невиданном уровне.

Повышение производительности труда и внедрение инноваций — общая тема для любого современного бизнеса. И в сельхозпроизводстве, и в обрабатывающем — сегодня это краеугольные камни развития, не использовать которые означает оставаться в каменном веке. И тут мы снова возвращаемся к грамотному управленческому процессу и, конечно, к технологиям.

Небольшие агропромышленные предприятия смогут усилить свои позиции на рынке, увеличив объемы внутренних продаж и получив возможность для экспорта. Фото: agro.tatarstan.ru

Пищевые промышленные парки как решение проблем мелких предприятий

Возвращаясь к небольшим, локальным пищевым предприятиям, хочется поговорить о том, как же им помочь. Думаю, нет смысла бесконечно вливать в них государственные дотации: чтобы накормить человека, надо дать ему не рыбу, а удочку. И в качестве одной из таких удочек предлагается организовывать в республике пищевые промышленные парки — своеобразную форму структурной организации отрасли, которая позволит предприятиям одновременно и объединяться для выживания и роста продуктивности, и сохранять индивидуальную обособленность бизнеса.

Как нам думается, они должны работать по образцу многочисленных промышленных парков, которые в республике уже организованы, но специализироваться именно на пищевых производствах. И если все будет организовано грамотно — это будет в метафорическом смысле не удочка, а огромный промышленный тральщик. Вкратце перечислю, что даст реализация этой стратегии.

Небольшие агропромышленные предприятия смогут усилить свои позиции на рынке, увеличив объемы внутренних продаж и получив возможность для экспорта. Предприятия смогут без больших финансовых потерь выйти на новый технологический уровень. Они получат обширный пакет услуг по продвижению, обосновавшись в промпарке. Население получит продукты, сделанные по идеальной технологии, прошедшие все необходимые исследования качества и безопасности.

Словом, кустарное производство остается в прошлом, и чтобы выжить, мелким предприятиям стоит объединить усилия под единой крышей. Повторюсь еще раз: эта идея ни в коей мере не угрожает юридической обособленности и целостности предприятий. У нас нет цели создать советский пищекомбинат, слив воедино рыбзавод и молочную фабрику. В современном Татарстане должно оставаться разнообразие форм собственности и многоукладность сельского хозяйства: от крупнейших предприятий до средних и мелких.

Планируется развить всю необходимую коммунально-бытовую инфраструктуру, обустроить складские комплексы, отвечающие всем современным требованиям. Фото: tatarstan.ru

Высокогорский район: агропромпарк на 100 гектаров

Фонд прямых инвестиций сегодня разрабатывает и готовит к реализации проект пилотного агропромышленного парка в Высокогорском районе. Планируется, что это будет огромная территория площадью 100 гектаров. Здесь на отдельных площадках разместятся разнообразные предприятия, которые будут обрабатывать сельхозпродукцию и производить готовые продукты питания. Управление парком будет централизованным, планируется развить здесь всю необходимую коммунально-бытовую инфраструктуру, обустроить складские комплексы, отвечающие всем современным требованиям. То есть, заходя сюда, предприятие получит сразу ряд преференций.

Республика получит одни лишь плюсы — крупные поступления пойдут и в федеральный, и в местный бюджет. По предварительным расчетам, этот проект позволит привлечь инвестиции в сумме более 25 млрд рублей, причем не только от российских, но и от зарубежных инвесторов. Предполагается, что здесь откроется не менее 2,5 тысячи рабочих мест как для жителей Высокогорского района, так и для сопредельных муниципальных образований республики.

Годовая выручка резидентов от продажи готовых продуктов планируется на уровне 14 млрд рублей. В парке будет возможность производить продукцию по стандартам халяль, а это очень важно для многих предпринимателей из нашей республики.

У ФПИ уже есть опыт создания подобного парка (правда, не пищевой направленности). ООО «Индустриальный парк «М-7» уже организовало в Зеленодольском районе промышленную площадку с готовой инженерной инфраструктурой, удобной логистической развязкой и управляющей компанией. Территория парка «М-7» 39,5 гектара, сегодня там работают 50 резидентов, создано 2 тысячи рабочих мест. Эта же компания и планирует развивать агропромпарк «Высокая Гора».

Сегодня республика лидирует по большинству показателей в стране. Так почему бы не стать первопроходцем и в сфере обработки сельхозпродукции? Фото: tatarstan.ru

Когда проект будет реализован, республика получит первый образец новой структурной организации перерабатывающей пищевой промышленности. Я уверен, что это станет новым большим шансом для малых предприятий, даст поддержку бизнесу республики и позволит агропромышленному комплексу Татарстана одному из первых в России выйти на новый уровень. Ведь сегодня республика лидирует по большинству показателей в стране. Так почему бы не стать первопроходцем и в сфере обработки сельхозпродукции? Ведь привлечение дополнительных оборотных средств и всесторонняя поддержка предпринимателей — одна из главных перспектив развития пищевой промышленности в Республике Татарстан.

