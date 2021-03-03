Почему в травмпунктах дефицит вакцины от бешенства

В России всего два производителя этого препарата, которые не справляются с поставками

В России на протяжении нескольких месяцев наблюдаются перебои с поставками вакцины от бешенства. На ту же проблему пожаловались и в Казани. В частности, одна из пострадавших от укусов собаки жительниц города сообщила «Реальному времени», что в эти дни получила у медиков последнюю дозу. При обзвоне казанских травмпунктов корреспонденту нашего издания удалось выяснить, что в ряде случаев действительно наблюдается нехватка препарата. Так в Авиастроительном районе оставалось лишь четыре ампулы. Минздрав Татарстана уверяет, что перебои с поставкой вакцины от бешенства уже ликвидированы. Заведующие медучреждений также заверили, что прошлогодняя проблема, затронувшая многие регионы страны, понемногу решается. Причиной сбоев назвали нехватку препарата: после ужесточения требований законодательства — импортный аналог перестали завозить, а два российских производителя вакцины не справляются с поставками. Многое зависит и от расторопности начмедов: если подсуетятся — получат вакцину, если нет — укушенные граждане останутся без медицинской помощи, как это случилось в Зеленодольске.

Всего одна доза

Жительнице Казани соседская собака прокусила колено. Как оказалось, прививок четвероногому не делали. Выяснилось, что в травмпункте, куда обратилась женщина, осталась последняя ампула вакцины от бешенства, а прививку от столбняка ей делать не стали, отправив в поликлинику. А ведь укушенному необходимо получить шесть инъекций строго по графику, причем, первый укол надо успеть сделать в течение суток.

Похожая ситуация случилась месяц назад в Зеленодольском районе. Там бродячие собаки напали на двух четвероклассниц, одну покусали по пути в музыкальную школу, другую — у городского озера. Однако вакцинировать девочек в медучреждениях не стали, сославшись на отсутствие необходимого препарата. Возмущенным родителям пришлось обращаться в администрацию города. Проблема усугубляется тем, что вакцины «Кокав» или «Рабипур», которыми лечат в России от бешенства, купить самостоятельно невозможно — они продаются только юридическим лицам. Да и травмпункты принимают строго по прописке, и, если в медучреждении по месту жительства вакцины не оказалось, в другом месте вам могут отказать.

Главный инфекционист Минздрава Татарстана, доцент кафедры детских инфекций КГМУ Халит Хаертынов напомнил: бешенство — смертельно опасная и неизлечимая на сегодняшний день инфекция.

— Если человек заболевает бешенством — спасти его практически невозможно. Поэтому единственный способ избежать таких последствий — вакцинация, которая имеет огромное значение в профилактике этого заболевания. Особенно, если неизвестно, было ли привито укусившее животное. Причем, это касается не только собак, но и животных, обитающих в дикой природе — лис, ежей, кротов и других, которые могут быть переносчиками вируса бешенства. Поэтому любой укус — основание обратиться в травмпункт, потому что вакцинация проводится там, а не в инфекционной больнице.

Виной всему сертификация?



Дефицит вакцин от бешенства в различных регионах России начал ощущаться еще в прошлом году. Выпускают препарат всего два отечественных предприятия — Федеральный научный центр иммунобиологических препаратов им. Чумакова, на долю которого приходится почти 70% рынка, и НПО «Микроген».



В Министерстве здравоохранения Татарстана не смогли объяснить причину перебоев с поставками, предположив, что, возможно, не хватает объемов товара. Тем более что центр имени Чумакова весь прошлый год был сосредоточен на производстве вакцины от коронавируса:



— В любом случае мы заказываем препарат, выкупаем, насколько есть возможность. На данный момент он имеется в наличии в лечебных учреждениях. Новые партии развозятся по мере поступления поставок, — сообщили нашему изданию в пресс-службе Минздрава РТ.

Сами предприятия ссылались на новые правила сертификации вакцин, из-за которых процедура стала более длительной. Раньше контроль качества проходил выборочно, а теперь исследуется каждая серия. И, например, в первом квартале 2020 года ФНЦ им. Чумакова вообще не поставлял продукцию на рынок.

Обитающие в дикой природе животные тоже могут быть переносчиками вируса бешенства. Фото: tvtomsk.ru

Халит Хаертынов пояснил, что по каждой вакцине Минздрав делает свои расчеты.

— Поскольку бешенство хоть и актуальное по своим последствиям, но все же не такое распространенное заболевание, то много вакцин не заготавливают — ориентируются на ежегодную статистику по количеству пострадавших от укусов. Примерно на такое количество должны ежегодно делать запасы вакцин.

«Проблема была, но разрешилась»

«Реальное время» обзвонило большинство казанских травматологических пунктов. Во всех сказали, что на сегодня уже имеются и столбнячный анатоксин, и вакцина от бешенства. Правда, в травмпункте при ГКБ №12 признались, что у них осталось всего четыре ампулы и только для пациентов из своего района.

— А почему так мало?

— Это по всему городу так.

Впрочем, заведующий травмпунктом Ново-Савиновского района заявил нашему корреспонденту: «Не знаю, как по Казани, но у нас таких проблем нет». Руководитель травматолого-ортопедическим отделением при городской поликлинике №18 Приволжского района Эрнест Газизов в беседе с нашим изданием отметил, что проблема с вакциной от бешенства уже в прошлом и во многом она зависит от расторопности самих медучреждений.

— Когда у нас были проблемы с вакциной от бешенства — мы их решали. Точно также и остальные поликлиники их должны решать. Препарат распределяется по заявкам поликлиник. Со столбнячным анатоксином никаких проблем нет, в каждой поликлинике он есть. Если у кого-то нет — пусть подойдут к начмеду и пускай он решает вопрос. Он за это получает зарплату. С вакциной от бешенства были проблемы, но они разрешились по мере поставок — по заявкам «Татхимфармпрепараты» поставляют. Закупки происходят централизованно.

В травмпункте при ГКБ №12 признались, что у них осталось всего четыре ампулы и только для пациентов из своего района. Фото: yandex.ru

Прояснил он и ситуацию с жительницей Казани, которой не стали вводить противостолбнячную сыворотку. Дело в том, что она входит в состав отечественной вакцины АДСМ, компоненты которой предназначены для выработки иммунитета сразу против двух заболеваний — дифтерии и столбняка. Она делается раз в 10 лет. В травмпункте женщину отправили в поликлинику, чтобы проверить, когда она в последний раз делала такую прививку.

— Сейчас такие вакцины не вводятся бесконтрольно. В поликлинике по месту жительства есть прививочный кабинет, есть картотека, проверяют картотеку и только после этого решается вопрос, — пояснил Газизов.

С нового года не выявлено ни одного случая бешенства



Вирус бешенства смертелен не только для людей, но и для животных — как домашних, так и диких. В прошлом году в Татарстане выявили 37 случаев заражения, что на 13 случаев больше, чем в 2019-м. Такой рост начальник Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов на совместном заседании коллегии с Управлением Россельхознадзора по РТ объяснил «цикличностью инфекции».

Как сообщил «Реальному времени» директор ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Айрат Гараев, с начала года пока не зафиксировано ни одного случая болезни, хотя подозрительных животных привозили на исследования. Он отметил, что домашние питомцы могут подхватить опасный вирус, находясь в сельской местности или на природе — через грызунов, лис, ежей. Зараженное животное, увы, не лечится.

— Если владелец обнаружит у животного агрессию, признаки водобоязни, слюнотечение, то должен обратиться в местную государственную ветеринарную службу, которая есть во всех городах и районах. А до этого — изолировать животное в клетке, чтобы оно никого не поцарапало или не укусило. С 1 марта вышел новый приказ Минсельхоза РФ — под наблюдением ветеринаров животное должно находиться 14 дней (раньше — 10). Если оно действительно инфицировано вирусом бешенства, то в течение 10 дней оно погибает, и посмертно по результатам вскрытия устанавливается диагноз. Если животное выжило, значит, бешенство исключается, и оно страдает другим заболеванием, — пояснил Гараев.