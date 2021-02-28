Вытрезвители 2.0: как это будет работать?

Борис Менделевич подробно объясняет, зачем нужен закон о возрождении вытрезвителей и кого туда будут забирать

Фото: нижнийновгород.рф

С 1 января 2021 года в России вступил в силу закон о возрождении системы платных вытрезвителей. Об особенностях этого процесса и о том, кого же все-таки будут забирать в вытрезвители, в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает депутат Госдумы от Татарстана, врач-психиатр Борис Менделевич.

«Приют для опьяневших»

Согласно данным в открытых источниках, каждый год от 8 000 до 15 000 россиян замерзают насмерть, будучи пьяными. А уж преступлениям, совершаемым в состоянии алкогольного опьянения, нет числа. Так, в 2020 году каждое третье преступление в Татарстане совершалось пьяными людьми. Участвуют «подпившие» граждане в преступлениях и с другой стороны: многие из тех, кто засыпает на улице в состоянии алкогольного опьянения, становятся жертвами грабителей.

До сих пор пьяного человека можно было препроводить только в больницу. Но далеко не все из них нуждаются в помощи врачей. Не говоря уже о том, что во время приема перепившего гражданина своей очереди ждут действительно больные люди. В конце концов, деятельность медработников оплачивается из бюджета, то есть с наших с вами налогов. А значит, надо создавать систему, при которой медики занимаются исключительно своим делом. Именно поэтому в Думе и возникло предложение «реанимировать» вытрезвители. Изначально предполагалось, что туда будут направляться люди, которым медицинская помощь как таковая не нужна, но которые находятся в опасности, беспомощные, и которым надо где-то «пережить» это состояние.

История вытрезвителей в России весьма богата. Считается, что первые из них появились в начале девятнадцатого века в Саратове, Киеве, Туле. Они уютно назывались «приютами для опьяневших». В них доставляли уснувших на улице пьяниц. В самом приюте человека осматривал врач, ему давалась возможность протрезветь. В вытрезвителе кормили, при необходимости лечили, а бедным даже выдавали одежду.

Первый опыт создания вытрезвителя оказался успешным — за первый год работы этого учреждения уличная смертность пьяниц снизилась почти в два раза. Впоследствии опыт масштабировали на все крупные города страны. В истории новой России последний вытрезвитель закрыли в 2011 году.

А сейчас решили снова возродить их, но уже в новом формате.

Фото: deita.ru

До сих пор пьяного человека можно было препроводить только в больницу. Но далеко не все из них нуждаются в помощи врачей

Как это будет работать?

В декабре 2020 года Владимир Путин подписал законы о восстановлении в России региональных систем вытрезвителей. Принятые законы позволяют субъектам РФ создавать вытрезвители на основе государственно-частного партнерства, а сотрудникам полиции — доставлять туда пьяных граждан.

С одной стороны, сама инициатива важная и нужная. Цель — уберечь человека от серьезных проблем со здоровьем, а то и от смерти. Надо понимать, что вытрезвители — не замена существующих медучреждений.

Наркологические диспансеры, приемные отделения в многопрофильных больницах будут работать как прежде и при необходимости окажут помощь. К тому же предполагается, что если на человека в состоянии опьянения пожалуются домашние, то сотрудники правоохранительных органов смогут забрать его из дома в вытрезвитель.

Но дьявол, как говорится, кроется в деталях. Как правило, вытрезвители находятся на балансе муниципалитетов, которым надо где-то находить деньги на их содержание. Вопрос в том, что послужит источником дополнительного финансирования и не возникнет ли коррупционных рисков. И чтобы не допустить этих рисков, нужны четкие и понятные документы от профильных органов.

К примеру, ни для кого не секрет, что алкоголь на каждого человека действует индивидуально. Выпив одно и то же количество спиртного, один человек свалится как сноп, а второй спокойно дойдет до дома и там, может быть, даже успеет поработать. Поэтому нужно четко прописать порядок доставления в вытрезвители лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Все пункты этого процесса должны трактоваться исключительно однозначно. Это важно для того, чтобы реализация идеи не дискредитировала ее.

На днях МВД РФ опубликовало проект правил доставления в вытрезвители, медорганизации или служебные помещения полиции пьяных людей. В этом проекте есть принципы, по которым будут забирать «клиентов» вытрезвителей.

В одном из пунктов есть формулировка, что надо доставлять в вытрезвители лица, «утратившие способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке». Но, на мой взгляд, это очень расплывчатая формулировка. Считаю, что должны быть прописаны конкретные пункты.

К примеру, отсутствие возможностей самостоятельного передвижения можно расширить ситуацией, когда человек может получить переохлаждение или обморожение. Еще одним пунктом может быть нарушение общественного порядка (агрессивное поведение, драка и др.). В-третьих, на мой взгляд, причиной увезти человека в вытрезвитель может быть наличие видимых ран или повреждений, потому что в состоянии опьянения он, вероятно, не оценит ситуацию адекватно.

Фото: rg.ru

На днях МВД РФ опубликовало проект правил доставления в вытрезвители, медорганизации или служебные помещения полиции пьяных людей

Словом, закон-то принят, но нужно доводить до ума подзаконные акты и регламентные документы. И только если они будут проработаны достаточно подробно и, главное, однозначно, этот закон, я уверен, спасет тысячи жизней в России.

