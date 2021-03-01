Hearst Shkulev Media не отказалась от планов запустить казанский проект

Острый и независимый портал о городской жизни Казани будет востребован, считает журналист Максим Шевченко

Как стало известно «Реальному времени», сеть городских порталов Hearst Shkulev Media («Хёрст Шкулёв Медиа» — HSM) не отказалась от планов выйти на казанский медийный рынок. О намерении запустить проект в столице Татарстана на днях в беседе в социальной сети Clubhouse сообщил директор сети Ринат Низамов. Однако «Реальному времени» официально это намерение он не подтвердил, заявив, что в настоящее время никаких конкретных планов и параметров предполагаемого казанского проекта у компании пока нет. Журналист и политик Максим Шевченко, оценивая шансы холдинга, считает, что сегодня в столице Татарстана можно запустить удачный городской ресурс. Если это будет «острый и независимый портал о городской жизни Казани», он будет пользоваться успехом, считает он.

«Казань — единственный город-миллионник, в котором мы не представлены»

О желании зайти на казанский рынок с новым проектом директор Hearst Shkulev Меdia заявлял еще три года назад: тогда команда федералов готова была вдохнуть жизнь в угасающий интернет-портал 116.ru. В частности, для завоевания местного рынка руководство медиахолдинга рассматривало возможность перенести в Казань модели других своих успешных проектов, таких как E1.ru или питерская «Фонтанка». Директор сети Ринат Низамов в интервью нашему изданию говорил, что «Казань — единственный город-миллионник, в котором мы не представлены. И мы считаем, что в Казани у нас высокий потенциал для роста».



С тех пор о новых планах HSM ничего не было слышно, пока на днях в одной из бесед в новой социальной сети «Клабхаус» Ринат Низамов, директор «Сети городских порталов», вновь не заявил о намерении выйти на казанский медиарынок и о поиске подходящих кадров. Правда, официально корреспонденту «Реального времени» он сообщил, что никаких конкретных планов и параметров проекта городского портала в Казани в настоящее время еще нет. Можно предположить, что в компании Hearst Shkulev Меdia они существуют, но пока в холдинге не намерены их озвучивать. До тех пор, пока не соберут новую казанскую команду.

В августе 2017 года Низамов тоже отмечал, что говорить о перезапуске ресурса 116.ru преждевременно, а холдинг Hearst Shkulev Меdia лишь «прощупывает почву»

Федеральная сеть заполнит пустующие порталы местным контентом

Так или иначе, так же, как и три года назад, Ринат Низамов, на тот момент проработавший в новой должности чуть больше года (ранее был главным редактором как раз екатеринбургского E1.ru), был очень осторожен в своих заявлениях о намерениях. В августе 2017 года он тоже отмечал, что говорить о перезапуске ресурса 116.ru преждевременно, а холдинг Hearst Shkulev Меdia лишь «прощупывает почву». Несмотря на то, что Казань для компании бизнесмена Виктора Шкулева (ее партнером является Hearst Corporation — один из крупнейших медиаконгломератов в мире, основанный в 1887 году) и тогда, и сейчас достаточно привлекательный рынок, как с точки зрения развития сети, так и с точки зрения рекламы.



Первостепенной задачей федеральной сети был поиск ресурсов для запуска — главным образом, кадровых. HSM в последние годы прорабатывала несколько точек роста для развития своей сети — и Казань, по словам Низамова, не была единственным фокусом внимания команды ее управленцев. Тем более что у сети было свыше 40 городских порталов, где не было редакции: разумеется, сам топ-менеджмент и акционеры сети были нацелены преимущественно на уже существующие проекты с редакциями в других городах, нежели на то, чтобы с нуля запускать новый казанский проект или перезапускать старый, для которого нужны кадры, и в первую очередь главный редактор.

«Помощь» от Навального и деньги от «Роспечати»: как росла сеть в пандемию

Помимо ныне уже существующих 43 городских порталов, просто дублирующих федеральную ленту новостей, в портфеле Regional Network Hearst Shkulev Digital есть 15 полноценных редакций, и довольно успешных. По данным самой компании, сейчас ей принадлежит крупнейшая в России сеть городских онлайн-СМИ: в нее входят 43 городских сайта, редакции находятся в 15 городах.

«В каждом из городов сеть представлена своим местным брендом, который создавался годы, а то и десятилетия назад. Все порталы объединены в рекламную сеть, что позволяет проводить кампании с широким географическим охватом», — отмечается на официальном сайте Hearst Shkulev.

NGS55.RU возглавил рейтинг самых цитируемых СМИ Омской области: любопытно, что на это повлиял частным образом и оппозиционер Алексей Навальный, который попал с отравлением в одну из омских больниц. Фото: Максим Платонов

В прошлом году сеть городских порталов Hearst Shkulev Media впервые получила финансовую поддержку от государственной «Роспечати» в размере 27 млн рублей на социальные и исторические проекты, завершила редизайн своих новостных ресурсов, усилила редакцию в Кургане (45.ru) и создала новую в Кемерево — NGS42.RU. Тем временем еще один портал сети — NGS55.RU возглавил рейтинг самых цитируемых СМИ Омской области: любопытно, что на это повлиял частным образом и оппозиционер Алексей Навальный, который попал с отравлением в одну из омских больниц. «В дальнейших планах сети найти спецкоров для порталов крупных городов России, где пока нет наших местных редакций», — отмечают в медиаимперии.

«Острый и независимый портал о жизни Казани или сервисное приложение»

Российский политик, общественный деятель и журналист Максим Шевченко считает, что такие городские порталы сегодня очень нужны, но только если они правильно выстроены.

— Если это просто какая-то трата бюджетов и рассказ о достижениях городских властей — то это на фиг никому не надо! Удачный городской портал должен включать в себя, во-первых, сервисную функцию. Нам нем должна быть необходимая горожанам информация, легкодоступная и легко грузящаяся информация, с доступом в социальные сети: о маршрутах транспорта, о медобслуживании, о товарах в магазинах. Такая сервисная функция, безусловно, нужна будет городскому порталу в Казани — тем более что Казань теснейшим способом связана с сельскими районами — многие приезжают к детям, к родственникам. Людям должно быть удобно: загрузили приложение какое-то, раз — и посмотрели информацию на городском портале.

Второй важный фактор — это контент: интересные публикации и рассказы, фильмы или мини-фильмы о Казани, «только не лживые, а реальные, о реальной жизни, которая на самом деле богата и разнообразна». По мнению Шевченко, можно запускать удачный городской портал в Казани, пусть даже несильно независимый от казанских властей:

— И сегодня бывают зависимые городские порталы, но правильно организованные и интересные, например, с точки зрения сервиса. Допустим, в Москве большой опыт в этом вопросе уже есть. Я знаю, куда мне зайти, чтобы узнать, например, как работают поликлиники, троллейбусы. А Казань же тоже огромный город! Должна быть возможность узнать, скажем, где находится театр кукол, и сразу заказать билет на сеанс. Но одновременно, мне кажется, нужен острый и независимый портал о городской жизни Казани — так, чтобы люди верили, доверяли его информации, тогда он будет пользоваться успехом всегда.

Контент казанского портала сети заполняют из челябинской редакции

Формально первой попыткой зайти на казанский рынок можно считать намерение Hearst Shkulev Меdia в 2014 году купить местного регионального игрока ProKazan, имевшего уже тогда, кроме посещаемого сайта, раскрученные группы в соцсетях. В 2015 году Regional Network Hearst Shkulev Digital, сеть региональных интернет-сайтов холдинга, слилась с другой медиагруппой с корнями в Челябинске — Rugion. Rugion уже имел сайты в более чем сорока городах России, в том числе в Казани — 116.ru, по аналогии номерами назывались порталы и в других городах. С того времени медийная империя старалась «апгрейдить» или вообще перезапустить местные городские проекты. Казанский актив объединенного холдинга — 116.ru — находился в угасающем состоянии: собственных материалов не было, дублировалась лишь федеральная лента. Активными оставались только рубрики «Авто», «Деньги» и т. д., которые формировались редакциями из других регионов.



Доля в 78,7% компании принадлежит ООО «Херст Шкулев Диджитал Медиа», еще 21,28% — самому Виктору Шкулеву лично. Фото wikipedia.org

Сейчас 116.ru продолжает принадлежать Hearst Shkulev Меdia, однако казанский портал не входит в перечень 18 городов, отмеченных на сайте жирным шрифтом, а сама столица РТ находится в перечне 24 городов, перечисленных шрифтом мелким — наряду с Ижевском, Кировом, Краснодаром, Сочи и др. Официально сайт был зарегистрирован (вновь) Роскомнадзором в сентябре 2017 года, учредитель его — ООО «Сеть городских порталов», главный редактор — Мария Филипцева, но адрес редакции сетевого издания 116.ru — Челябинск, проспект Ленина, 26а. То есть, по-видимому, заполняет контентом казанский сайт челябинская редакция сайта 74.ru. Как следствие, на казанском портале почти нет материалов и новостей о происходящем в столице РТ, тогда как на челябинском, например, регулярно появляются «горячие» темы, вроде эвакуации 890 человек из ТРК Челябинска или резкого подорожания продуктов в местных магазинах.

Финансовые дела у «Сети городских порталов» идут, с одной стороны, неплохо. Во всяком случае, по росту оборота до пандемии коронавируса: выручка за два года, с 2017 по 2019 год, выросла в 10 раз, составив 520 млн рублей к началу 2020 года. Однако прибыль 2018 года в 7 млн рублей сменилась убытком в 1,38 млн рублей в 2019 году. А кредиторская задолженность медийной сети за те же три года выросла в три раза: с 31,4 млн до 109,6 млн рублей.



Доля в 78,7% компании принадлежит ООО «Херст Шкулев Диджитал Медиа», еще 21,28% — самому Виктору Шкулеву лично (который «Херст Шкулев Диджитал Медиа» и возглавляет). В орбиту империи Шкулева входит еще одна похожая на «Сеть городских порталов» компания — ООО «Сеть городских сайтов» с оборотом в 110,1 млн рублей и тоже с убытком в 12,5 млн рублей. Обе компании юридически находятся в Новосибирске.