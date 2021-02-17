Трое россиян в четвертьфинале Australian Open: отечественный мужской теннис переживает эпоху Возрождения

Почти как в лучшие времена Сафина и Кафельникова

Розыгрыш Australian Open выходит на финишную прямую, и у российских болельщиков есть повод посмотреть соревнования — в четвертьфинале сегодня сходятся два сильнейших представителей нашей страны — Даниил Медведев и Андрей Рублев, ставшие мировыми звездами в прошлом году. Как бы жалко ни было терять одного из них, российский четвертьфинал гарантировал присутствие сразу двоих россиян в полуфинале турнира. Ведь в верхней части сетки продолжает наводить суету главная сенсация этого розыгрыша Australian Open — 27-летний Аслан Карацев, который заходил на турнир в качестве ноунейма, а в итоге установил рекорд новичка «Большого шлема», выйдя в полуфинал. Ситуация напоминает конец девяностых — начало нулевых, когда российский теннис был в числе топовых, а Сафин и Кафельников котировались как постоянные фавориты турниров ATP. Отечественный теннис переживает настоящий подъем с прошлого года и на наших глазах, когда о себе громко заявили Медведев и Рублев, а 2021-й преподнес нам еще одно имя — Карацев. «Реальное время» рассказывает о пути восхождения всей «русской тройки» и сильных сторонах каждого.





Аслан Карацев: как в 27 лет выйти в полуфинал на дебютном «Шлеме»

Уроженец Владикавказа Аслан Карацев начинал занятия теннисом в Израиле, куда ненадолго переезжал с семьей, а продолжил становление теннисиста уже на родной земле — в Тамбове.

В начале своего пути Аслан считался перспективным, получив в 20-летнем возрасте wild card на турнир в Санкт-Петербурге, где в первом круге уступил Михаилу Южному. Поиграл Карацев и на летней Универсиаде 2015 года, где становился двукратным призером: брал «серебро» в одиночном разряде и «бронзу» в миксте. После этого он на несколько лет выпал из поля зрения широкой аудитории и выступал на средненьких и малоизвестных турнирах. Пока не случился 2021 год.

Australian Open начался для Аслана мегаудачно. Выход в основную сетку «Шлема» стал для него первым в карьере и этот турнир уже можно занести ему в актив. Но потом случилось то, что принято называть сенсациями. Аслан стал выигрывать матч за матчем и уже дошел до полуфинала, установив уникальное достижение, став первым теннисистом, прошедшим так далеко на дебютном турнире из серии «Большого шлема».

И если на первых двух стадиях соперники у Карацева были не самыми серьезными, то в третьем круге он обыграл девятую ракетку мира Диего Шварцмана, причем сделал это в трех партиях — 6:3, 6:3, 6:3. Далее последовали победы над канадцем Оже-Альяссимом и Грегором Димитровым. Оба соперника из второй десятки мирового рейтинга, поэтому нельзя сказать, что Карацеву повезло.

На первых двух стадиях соперники у Карацева были не самые серьезные, но в третьем круге он обыграл девятую ракетку мира Диего Шварцмана, а далее последовали победы над канадцем Оже-Альяссимом и Грегором Димитровым. Скриншот видео: ausopen.com

Секрет успеха Карацева сложно понять, ведь он не хватал звезд с неба почти всю карьеру и не был близок даже к первой сотне рейтинга. Но, возможно, ответ таится в смене тренера. С 2019-го Карацев тренируется в Минске, а его наставником является Егор Яцюк. Именно при нем Аслан стал набирать обороты, а апогеем стал полуфинал Australian Open.

И что самое удивительное, игра Карацева не строится от обороны. Наоборот, Аслан играет агрессивно в атаке даже против именитых соперников. Например, в игре против Шварцмана у Карацева 50 активно выигранных мячей против пяти у соперника. При этом Шварцман допустил 12 невынужденных ошибок, а россиянин аж 38, что очень много. Это показывает, что стиль игры Аслана сугубо атакующий, ведь ошибки возникают в результате атакующих действий. Также стоит отметить высокий процент попадания первой подачи — 72% и процент выигранных мячей после первой подачи, а именно 70%.

То есть Карацев делает ставку на агрессию с самого начала розыгрыша и старается дожать соперника за минимальное количество ударов, отсюда и вытекают активно выигранные мячи и невынужденные ошибки. Матч со Шварцманом был взят за пример, потому что это самый высокостоящий в рейтинге соперник Карацева.

Однако в полуфинале ему будет противостоять птица куда более высокого полета — великий и ужасный Новак Джокович. Вот это будет настоящая проверка на прочность, ведь серб известен своей любовью играть на контратаках именно против агрессивных соперников, и команде Карацева придется хорошо подумать, что противопоставить легенде.

Случай Аслана Карацева очень кинематографичен. Парень всю карьеру стремится к вершине, и вот он, хэппи-энд. Даже проиграв полуфинал, россиянин впишет себя в историю. Вопрос в другом — а что дальше? Разовая вспышка или начало пути будущей мировой звезды? Ситуация очень парадоксальная, ведь никто не прогнозировал такой результат для Карацева. И также сложно понять, не растеряет ли он эту форму в будущем. Но в любом случае все мы будем рады появлению еще одного сильного российского теннисиста, который будет бороться с элитой мировой теннисной сцены.

Андрей Рублев: стабильность и титулы

С Андреем Рублевым ситуация намного проще. Звезда на юниорском уровне, и затяжной переход во взрослый спорт. С самого появления на взрослых турнирах Рублев показывал, что готов давать бой самым именитым соперникам и поражения не выглядели такими уж обидными, ведь Андрей был очень молод. Но со временем ситуация не сильно менялась. Рублев не доходил до поздних стадий на турнирах, вылетая от не самых именитых соперников, и встал вопрос психологии. Ведь именно победы придают уверенности, а если ты был звездой раньше, но сейчас не можешь обыграть менее сильных, пусть и опытных игроков, то нужно искать ответы в голове, класс никуда не делся.

В этом году Андрею 24, и, кажется, он на пути к решению этой проблемы. 2020-й стал прорывным для него в плане выигранных матчей и титулов. Пять выигранных турниров в 2020-м стали лучшим показателем прошедшего года и позволили Рублеву закрепиться среди элиты мирового тенниса.

Пять выигранных турниров в 2020-м стали лучшим показателем прошедшего года и позволили Рублеву закрепиться среди элиты мирового тенниса. Скриншот видео: ausopen.com

Андрей обрел уверенность и решил главную свою проблему — игру со средними оппонентами. Ведь чтобы одержать победу на турнире, нужно пройти много раундов. А когда этот барьер спал, то все увидели того Рублева, которого ждали много лет. Быстрый и агрессивный теннис очень похож на стиль Аслана Карацева, и отличие между ребятами сейчас в том, что Рублев смог минимизировать количество ошибок в матчах, направляя свою мощь в правильное русло. Он также делает ставку на первую подачу, благодаря которой и строит атаки, много выходя к сетке и забирая важные пойнты. Гроссмейстерское управление темпом игры, заставляя соперника бегать по углам, превратило Андрея в очень интересного игрока, способного добиться максимальных высот.

Если же брать Australian Open, то складывается он для Андрея очень легко. За все матчи он не отдал своим соперникам ни одного сета и уверенно движется к полуфиналу турнира. И если отмечать сетку, то здесь Рублеву повезло, ведь самым сильным соперником был норвежец Каспер Рууд с 28-го места рейтинга. Но он не смог доиграть матч с Рублевым, поэтому Андрей смог сэкономить силы перед четверть финалом, где его ждет противостояние со своим лучшим другом Даниилом Медведевым. И судя по темпу, который задал Рублев на этом турнире, шансы победить соотечественника у него весьма неплохие.

Даниил Медведев: суперзвезда, потенциальный сменщик Надаля и Джоковича

Еще один успешный российский теннисист, который за последнее время укрепился в статусе суперзвезды мирового тенниса. Он является одним из фаворитов любого турнира, в котором принимает участие.

Даниил Медведев раскрылся чуть раньше своего друга Рублева, но все же ему пришлось пройти аналогичный этап в карьере, а именно переход из юниорского тура во взрослый. Быстрее адаптироваться Даниилу помог его стиль игры, отличающийся от стиля двух вышеназванных игроков. Медведев играет в более защитный, выжидательный теннис. Этим он похож на Новака Джоковича. Вязкая игра позволяет Медведеву выматывать соперников и выигрывать матчи. Он не оглушает первой подачей и не накрывает шквалом атак, а действует от соперника. Если он дает играть, то можно действовать немного рискованнее, а если Даниила пытаются гонять по углам, то можно быть готовым к тому, что оборона россиянина будет крепка.

Да, как и у многих теннисистов, у Медведева был комплекс в игре с более слабыми по классу игроками, но сейчас он стабильно обыгрывает игроков из топ-10 рейтинга, а с менее именитыми соперниками разбирается на раз-два. Победа на итоговом турнире ATP доказала это и окончательно закрепила за Даниилом место в элите.

Уже поговаривают о том, кто придет на смену стареющим Надалю, Джоковичу и Федереру. И в последнее время первым в списке потенциальных королей мужского тенниса стоит именно россиянин. Также называется молодой немец Зверев, но все же на стороне Медведева победы над грандами и крупные победы. Да, среди них нет побед на турнирах «Шлема», но все же нет сомнений, что в скором времени первая победа будет добыта. Может быть и на этом турнире.

Россия становится одной из ведущих теннисных держав. У нас есть и суперзвезды, и игроки второго эшелона, которые способны удивить общественность, Карацев тому подтверждение. К вышеназванным игрокам пришла стабильность, которую так все ждали, и теперь эта стабильность приносит дивиденды.



Ведь столько россиян в ¼ Australian Open не было никогда, даже во времена Кафельникова, Сафина и Давыденко с Южным. И главное, что Медведев и Рублев, да даже Карацев еще молоды (27 лет — прекрасный возраст для успешной карьеры) и у них есть потенциал для роста. И если они готовы уже сейчас бороться на равных с лучшими игроками мира, то можно смело предположить, что в ближайшие годы россияне будут задавать тренды мирового тенниса.