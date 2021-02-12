Бизнес-аккаунт дня: портретные и народные куклы Алины Ермолаевой

«Реальное время» запускает спецпроект о примечательных предпринимательских инициативах татарстанцев

Национальные традиции народов России стали источником вдохновения в творческом начинании жительницы Казани Алины Ермолаевой. Например, татарские костюмы оказались ключевой темой ее бизнес-проекта. В своей «Студии волшебных особенных игрушек» она создает татарские куклы из натуральных тканей. У Алины уже есть своя аудитория — ее куклы были частью программы на чемпионате по гимнастике и подарком для редактора отдела моды британского Vogue Сары Харрис. Но как рассказать о своем товаре как можно большему количеству людей и чем привлечь новых клиентов? По просьбе «Реального времени» практикующие эсэмэмщики изучили страницы мастера и дали рекомендации, как добиться большего успеха в продвижении своего дела.

Бизнес начинается с декрета

Алина Ермолаева училась на филолога, учителя русского языка и литературы. Но, по ее словам, любовь к творчеству и дизайну взяла вверх и она прошла курсы компьютерного дизайна. Сейчас работает веб-редактором в журнале «Казань» и ведет свой небольшой бизнес по продаже собственноручно изготовленных игрушек.

По словам Алины, она с детства интересовалась всякими видами рукоделия (бисероплетением, вышивкой, декупажем и т. д.). Шить она начала с появлением ребенка. Именно для сына изготавливала свои первые игрушки — улиток.

— Как и многие, кто сейчас из хобби сделал бизнес, во время декретного отпуска пыталась найти себе дело, чтобы и за ребенком следить, и чтобы дни не проходили одинаково. Тогда и начала шить, причем не кукол, а зверушек, так как у меня сын. Потом перешла на кукол, наверное, сказывается потребность, что мне еще дочки не хватает, — смеется Алина.



Изначально местная предпринимательница выходила со своими куклами на ярмарки, а затем у нее постепенно сформировалась база постоянных клиентов, которые заказывали изделия через интернет. «Сейчас я все меньше и меньше выхожу на ярмарки, это также связано с коронавирусом, не хочется посещать людные места», — отметила Алина.

«Весь аккаунт должен быть интуитивно понятен. «Инстаграм» — онлайн-витрина»

«Витриной», где представлено многообразие изготавливаемых жительницей Казани игрушек, служит в первую очередь ее Instagram-аккаунт. Изучив по нашей просьбе страничку Алины, специалист по коммуникациям и связям с общественностью, эксперт по продвижению в «Инстаграм» Анна Акинина дала несколько советов предпринимательнице, как улучшить аккаунт.



Первое. Это название аккаунта, поисковая строка и шапка профиля. Чем проще будет в написании логин, тем лучше. У героини не самый симпатичный и рабочий вариант @svoi_igrushki, но вполне имеет право быть, — считает Анна.

Далее рекомендации по оформлению аккаунта, в него можно внести некоторые корректировки:

поисковая строка. Это те ключевые слова, по которым ваш бизнес найдут в поисковике «Инстаграма». Соответственно, там не должно быть ничего лишнего. Например, ИГРУШКИ РУЧНОЙ РАБОТЫ | Казань. Если вы небольшая студия или только выходите на рынок, название студии в поисковой строке не имеет смысла писать. Можно опустить его в описание;

шапка профиля или био. Тут хочется структурировать информацию и отразить важные моменты. Смайлов здесь должно быть особенно в меру.

Что касается текста и ряда выражений в объявлениях, также есть замечания. Часть деталей можно опустить — важнее указать другие:

слово «эксклюзивно» в сетях сильно обесценено и ни о чем не говорит потенциальному заказчику;

«душа» и «волшебство» — слишком абстрактные и субъективные понятия. Как вы с любовью относитесь к делу, всегда можно отразить через контент;

напишите про условия доставки. Сейчас это особенно важно. Обязательно нужно обозначить, как сделать заказ — в директ, WA, по телефону или как-то еще. В контактах лучше обозначить номер телефона, а не электронную почту.

Второй блок советов касается фото- и видеоконтента аккаунта:

визуал. «Инстаграм», несмотря на свою многофункциональность, по-прежнему остается сетью про красивые фотографии. Особенно если дело касается продажи кукол и игрушек;

качественные фотографии — это основа основ. Посмотрите аккаунты конкурентов, отметьте себе интересные композиции, посмотрите в «Пинтерест» референсы. Сейчас с возможностями смартфона и интуитивными приложениями по обработке фотографий нет необходимости в профессиональной съемке;

добавьте видеообзоры, процессы создания игрушек;

персонализируйте страничку. Добавляйте себя, свои эмоции. У героини это неплохо получается. Соцсети — это про жизнь и эмоции. Когда мы видим живого человека — уровень доверия повышается.

В-третьих, важно правильно расставить акценты:

рубрикатор и актуальные истории (хайлайтсы). Весь аккаунт должен быть интуитивно понятен. «Инстаграм» — онлайн-витрина. Внимание в интернете удерживать сложно. Человек должен в пару кликов понять, что продают и как сделать заказ;

вынесите в «Актуальное» ключевые позиции и отзывы;

если сделать стильные «заглушки» на хайлайтсы, аккаунт будет смотреться более «ухоженным». Даже если это будут просто цвета, которые преобладают в аккаунте. Сейчас это такой негласный тренд, потому что всем надоели некрасивые иконки. Это тоже доступно и бесплатно.



В-четвертых, правильные хештеги и обратная связь с клиентом:

хештеги — не панацея и не являются важным элементом в продвижении. Не нужно ставить нерелевантные хештеги. Под куклой не должно быть хештега #блондинка. В высокочастотных хештегах типа #казань #доброеутро тоже нет никакого смысла. Выберите несколько релевантных своему бизнесу хештегов и периодически ставьте их под текстом в посте;

хештеги также отлично выполняют навигационную функцию внутри блога. Можно, например, объединить #КуклыВНациональныхКостюмах и прочее;

а еще лучше для этих целей подключить недавно появившуюся опцию — рубрикатор в настройках аккаунта и объединить все посты из ленты в нужные рубрики;

самые важные советы — предоставляйте качественный товар/услугу, следите за обратной связью, подходите с креативом к ведению аккаунта. «Инстаграм» — большая, быстро меняющаяся и очень конкурентная площадка. Иногда здесь нет шансов второй раз произвести первое впечатление.

«Хочется внести свою лепту в развитие чего-то народного, родного»



По словам Алины, национальная тематика в последнее время стала привлекать казанцев, у которых проснулся интерес к родной культуре, и туристов, которые хотят привезти домой сувенир или игрушку для ребенка. «Меня это радует, и хочется внести свою лепту в развитие чего-то народного, родного. Поэтому в последнее время делаю упор на национальные куклы. Как говорится, спрос рождает предложение», — отметила предпринимательница.

Среди причин изготовления кукол в национальных костюмах, Алина обратила внимание и на психологический аспект этих игрушек: исследования психологов показали, что маленькие девочки не хотят прижимать к груди кукол-барби, у них не вырабатывается материнский инстинкт. «Текстильные куклы в длинной одежде добрее, нежнее и какую-то женственность формируют», — считает мастер.

Куклы у покупателей пользуются большей популярностью, нежели игрушки-звери, отмечает Алина. Для коллекционирования, по ее словам, их приобретают редко: продукция ориентирована в большей степени на игры детей или на подарки.

Алине приходилось и изготавливать серию однотипных кукол для мероприятий, и шить работы по индивидуальному заказу. Например, однажды она шила дракончика по рисунку ребенка. «Может быть, не так красиво, зато ребенок видит, что игрушка сделана по его эскизу, чтобы он вдохновился и начал рисовать еще больше и больше», — рассказала Алина.

Куклы Алины пользуются пользуются популярностью не только среди жителей Казани и россиян. Однажды ей заказали портретную куклу, которая предназначалась в подарок редактору отдела моды британского Vogue Сары Харрис. Подарочная кукла явно пришлась по душе новой хозяйке.

Игрушка, изготовленная Алиной, участвовала и в чемпионате по гимнастике. Эксклюзивную куклу размером примерно в 55 см она сшила на заказ специально для юной гимнастки. Игрушка стала частью программы девочки, с которой та выступала на соревновании.



Цену определяет время



Для своих изделий Алина выбирает исключительно натуральные ткани, преимущественно хлопок. Предпринимательница изготавливает игрушки с заботой о детях, ведь именно на них в первую очередь ориентирован ее товар: краски использует водостойкие и совершенно не прибегает к помощи клея. Порой все детали игрушки выполнены исключительно из ниток, в том числе лицо куклы.

Себестоимость игрушек, по словам предпринимательницы, небольшая, так как они небольшого размера. «Тут больше оценивается время. Куклы не делают под копирку, они все разные, в какой-то степени каждая лучше предыдущей, так как учитываешь нюансы, улучшаешь, украшаешь», — рассказала Алина о формировании цен на свои изделия. Игрушки себя окупают, отметила она.

На стоимость товара влияет также его сложность. Индивидуальные заказы (например, кукла-балерина) обходятся дороже, так как под каждую такую игрушку отдельно делается выкройка и закупаются необходимые материалы, рассказала Алина. За время существования своего бизнеса она продала не менее 100 изделий.



И если бы не изготовление кукол в народных костюмах, Алина не отступила бы от национальной тематики в своем творчестве и занялась бы созданием татарских украшений. В будущем, возможно, она расширит ими свой ассортимент.

Коронакризис и пандемия в целом, по словам предпринимательницы, негативно на бизнесе не сказались. На ярмарке «Печэн базары», в которой она приняла участие после снятия ограничений, Алина обратила внимание, что население «изголодалось» по таким событиям, а спрос стал ничуть не меньше, а наоборот, вырос.

Предпринимательница рассказала, что за время самоизоляции научилась продавать свои товары в интернете. Сейчас с ее изделиями можно ознакомиться на «Авито» и на странице в Instagram. Продвижением товаров Алина не занимается. По ее словам, у нее есть постоянные клиенты, а новые по большей части приходят по их рекомендациям. Куклы Алины представлены также в магазине «Дуслар» и галерее «Окно».