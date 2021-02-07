В Казани прорвало коммунальные сети: несколько жилых домов Авиастроительного района с утра без воды

Фото: Луиза Игнатьева

Около 10 высотных жилых домов по улицам Максимова и Лукина Авиастроительного района Казани продолжают оставаться без водоснабжения из-за аварии на городских коммунальных сетях. Как сообщили в диспетчерской службе МУП «Водоканал», из-за сильных морозов прорвало трубы в районе улицы Лукина.

«Бригада работает на месте аварии», — сообщила дежурный диспетчер МУП «Водоканала».

Точные сроки возобновления подачи воды в микрорайоне она назвать не смогла: «Когда закончат, тогда включим. Может быть через 5 минут, а может быть позже».

Фото: Луиза Игнатьева

Десятки жителей данного микрорайона находятся без воды на протяжении 9 -10 часов с раннего утра воскресенья. С утра температура воздуха в Казани достигала 20 -22 градусов мороза. Информация о случившемся ЧП и ходе работ по ее устранению отсутствует: нет сведений ни на сайте МУП «Водоканал», не поступают ответы на запросы жителей через портал «Открытая Казань». Среди жильцов муссируются слухи о том, произошла крупная авария, и воды может не быть до вечера понедельника и даже вторника. В обед закончилась продажа питьевой воды к киосках, которые находятся в этом микрорайоне, сообщили жители.

Фото: Луиза Игнатьева

В 17 часов к зданию поликлиники на улице Лукина, 10 подъехал КАМАЗ. Вода течет из изотермы не холодная, а горячая, из-за этого жители заподозрили, что им привезли техническую воду, а не питьевую. Однако водитель КАМАЗа опроверг эти утверждения. По его словам, воду специально подогрели, иначе она замерзнет на морозе.

Луиза Игнатьева