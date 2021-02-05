«Пиковая дама»: символ выбора наивного и слабого Германа

XXXIX Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина в Казани продолжила опера Петра Чайковского

Фото: Максим Платонов

Редкий Шаляпинский фестиваль обходится без «Пиковой дамы». Постановка Юрия Александрова, премьера которой состоялась в Казани в 2017 году, неизменно включается в программу и не перестает поражать своей зрелищностью, инновационным подходом к декорациям, богатству костюмов. Собственно, и артистам есть, где развернуться, — «Пиковая дама» считается одной из самых популярных русских опер, наряду с «Евгением Онегиным» и «Борисом Годуновым».

Занимательная арифметика

4 февраля на сцене Татарского академического театра оперы и балета имени М. Джалиля «Пиковая дама» в постановке питерского режиссера Юрия Александрова была показана на Шаляпинском фестивале в пятый раз, и четырежды роль Германа в ней исполнил солист Московского музыкального театра К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Николай Ерохин.

— За это время у меня появились в Казани настоящие друзья. Некоторые из них, оперились, уже разлетелись по разным городам и сценам. Но здесь живет мой большой друг — Фарид Мухаметшин. Я не приехал только один раз, роль передал тогда Олегу Долгову. А так — я практически единственный исполнил роли Германа. Но если в Татарском оперном театре я ее исполнил около семи раз, то в целом быть главным героем «Пиковой дамы» мне приходилось более 50 раз. Вот такая занимательная арифметика, — рассказал «Реальному времени» Николай Ерохин.

Николай Ерохин: «За это время у меня появились в Казани настоящие друзья. Некоторые из них, оперились, уже разлетелись по разным городам и сценам. Но здесь живет мой большой друг — Фарид Мухаметшин»

Большому артисту нужно много сна и еды

Артист признался, что эта опера для него, как для драматического тенора, — самый любимый и дорогой сердцу спектакль. Кроме того, действие строится именно вокруг Германа, поэтому прилетать на репетиции Николаю Ерохину приходится пораньше, чтобы помочь коллегам. Сложно быть центром трех действий оперы — это практически три часа, но певец раскрыл свой секрет:

— До спектакля я много ем — по мне, собственно, это видно. На самом деле, я предпочитаю мясо, белковую пищу. А прийти в себя после сложной роли мне помогает сон. Пью снотворное и сплю не менее 10 часов.

У артиста свое видение образа Германа — он видит своего героя человеком мятущимся, но не находящим понимания окружающих. Для них он, как Печорин Лермонтова, словно «топор в руках судьбы» — графиня умирает, Лиза остается с разбитым сердцем. Хотя именно она была для него той светлой частью души.

— Ведь именно для нее он старался обрести богатство! — уверен Николай Ерохин. — В конце же я не играю сумасшествия — нет, мой герой не сходит с ума. Герман просто устал от бесконечной борьбы, не только с окружающими, обстоятельствами, но и с самим собой. И не такой уж он плохой, как может показаться из-за его погони за деньгами любой ценой. Он просто очень наивен, по-детски. Рассказали ему историю о трех картах, а он искренне и поверил…

У артиста свое видение образа Германа — он видит своего героя человеком мятущимся, но не находящим понимания окружающих

Пиковая дама казанской школы

Совершенно роскошной, степенной и величавой, причем во всех сценах, предстает графиня в исполнении солистки Московского театра «Новая Опера» им. Е.В. Колобова Александры Саульской-Шулятьевой. Казань для заслуженной артистки Удмуртии — город совсем не чужой. Она в 1993 году окончила Казанскую консерваторию, а после дебюта в роли Леля в «Снегурочке» (ее часто исполняют женщины из-за очень высокой партии — прим.авт.) была принята в труппу Татарского театра оперы и балета имени М. Джалиля. Пела в Ижевске, где тоже представляла, кроме других ролей, Полину из «Пиковой дамы», в 2001 году окончательно переехала в Москву служить в «Новой Опере».

— Моя графиня в каждой постановке разная, но именно роль в спектакле Александрова мне ближе остальных — здесь невозможно заскучать, потому что представлены самые разные образы. Моя графиня — это не женщина из крови и плоти, а скорее образ рока, судьбы, пагубного пристрастия. Для Германа она стала катастрофой, как дьявол в юбке. Собственно, для меня пиковая дама — символ выбора человека. Главный герой мог ведь двинуться к свету, но он, вероятно, в силу своей слабости, этого не сделал. Страшно ли мне быть «Пиковой дамой», роковой женщиной? Нет, скорее, интересно, потому что я страстно люблю музыку и эту оперу в частности. Графиня написана для контральто, моего голоса, я считаю большим счастьем иметь непосредственное отношение к такому произведению, — призналась Александра Саульская-Шулятьева.

Александра Саульская-Шулятьева: «Моя графиня — это не женщина из крови и плоти, а скорее образ рока, судьбы, пагубного пристрастия»

«Мама — лучшая роль»



Как и коллеги, артистка Мариинского театра Екатерина Сергеева тоже призналась, что неравнодушна к Казани. «Это мой второй дом, место, где я могу отдохнуть от людей и от своей профессии», — сказала она корреспонденту «Реального времени». Действительно в Мариинке у нее очень много ролей — это и Марина Мнишек в «Борисе Годунове», и Марфа в «Хованщине», и Любаша в «Царской невесте» и другие. Отдохнуть, по ее признанию, не удалось даже во время пандемии — все время шли репетиции.

— Мои героини каждый раз разные, все зависит от моего настроения в данный момент плюс сюжетная линия, которой необходимо руководствоваться. Я не могу выделить какой-то любимой роли — каждая для меня особенная, но в тот момент, когда я выхожу на сцену. Могу сказать, что лучшая и любимая моя роль — мамы, которой я стала достаточно рано. Моему сыну уже 17 лет.

Закрытие отменяется

Казанцы приняли спектакль очень тепло, несмотря на заминку в первом действии при перемене декораций. Публика рукоплескала стоя, особенно стараясь во время выхода Германа-Ерохина и дирижера, музыкального руководителя постановки Марко Боэми. Накануне днем руководство театра опровергло слухи, запущенные местным телеграм-каналом, что оперная сцена будет закрыта на три месяца и оштрафована на полмиллиона рублей из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Рассадка зрителей была «через одного», все пришли строго в масках. Театр жив, в нем по-прежнему звучит удивительная музыка, а зрители, пусть их значительно меньше, рукоплещут «за себя и того парня».

1 / 36 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов