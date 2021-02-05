«Пиковая дама»: символ выбора наивного и слабого Германа
XXXIX Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина в Казани продолжила опера Петра Чайковского
Редкий Шаляпинский фестиваль обходится без «Пиковой дамы». Постановка Юрия Александрова, премьера которой состоялась в Казани в 2017 году, неизменно включается в программу и не перестает поражать своей зрелищностью, инновационным подходом к декорациям, богатству костюмов. Собственно, и артистам есть, где развернуться, — «Пиковая дама» считается одной из самых популярных русских опер, наряду с «Евгением Онегиным» и «Борисом Годуновым».
Занимательная арифметика
4 февраля на сцене Татарского академического театра оперы и балета имени М. Джалиля «Пиковая дама» в постановке питерского режиссера Юрия Александрова была показана на Шаляпинском фестивале в пятый раз, и четырежды роль Германа в ней исполнил солист Московского музыкального театра К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Николай Ерохин.
— За это время у меня появились в Казани настоящие друзья. Некоторые из них, оперились, уже разлетелись по разным городам и сценам. Но здесь живет мой большой друг — Фарид Мухаметшин. Я не приехал только один раз, роль передал тогда Олегу Долгову. А так — я практически единственный исполнил роли Германа. Но если в Татарском оперном театре я ее исполнил около семи раз, то в целом быть главным героем «Пиковой дамы» мне приходилось более 50 раз. Вот такая занимательная арифметика, — рассказал «Реальному времени» Николай Ерохин.
Большому артисту нужно много сна и еды
Артист признался, что эта опера для него, как для драматического тенора, — самый любимый и дорогой сердцу спектакль. Кроме того, действие строится именно вокруг Германа, поэтому прилетать на репетиции Николаю Ерохину приходится пораньше, чтобы помочь коллегам. Сложно быть центром трех действий оперы — это практически три часа, но певец раскрыл свой секрет:
— До спектакля я много ем — по мне, собственно, это видно. На самом деле, я предпочитаю мясо, белковую пищу. А прийти в себя после сложной роли мне помогает сон. Пью снотворное и сплю не менее 10 часов.
У артиста свое видение образа Германа — он видит своего героя человеком мятущимся, но не находящим понимания окружающих. Для них он, как Печорин Лермонтова, словно «топор в руках судьбы» — графиня умирает, Лиза остается с разбитым сердцем. Хотя именно она была для него той светлой частью души.
— Ведь именно для нее он старался обрести богатство! — уверен Николай Ерохин. — В конце же я не играю сумасшествия — нет, мой герой не сходит с ума. Герман просто устал от бесконечной борьбы, не только с окружающими, обстоятельствами, но и с самим собой. И не такой уж он плохой, как может показаться из-за его погони за деньгами любой ценой. Он просто очень наивен, по-детски. Рассказали ему историю о трех картах, а он искренне и поверил…
Пиковая дама казанской школы
Совершенно роскошной, степенной и величавой, причем во всех сценах, предстает графиня в исполнении солистки Московского театра «Новая Опера» им. Е.В. Колобова Александры Саульской-Шулятьевой. Казань для заслуженной артистки Удмуртии — город совсем не чужой. Она в 1993 году окончила Казанскую консерваторию, а после дебюта в роли Леля в «Снегурочке» (ее часто исполняют женщины из-за очень высокой партии — прим.авт.) была принята в труппу Татарского театра оперы и балета имени М. Джалиля. Пела в Ижевске, где тоже представляла, кроме других ролей, Полину из «Пиковой дамы», в 2001 году окончательно переехала в Москву служить в «Новой Опере».
— Моя графиня в каждой постановке разная, но именно роль в спектакле Александрова мне ближе остальных — здесь невозможно заскучать, потому что представлены самые разные образы. Моя графиня — это не женщина из крови и плоти, а скорее образ рока, судьбы, пагубного пристрастия. Для Германа она стала катастрофой, как дьявол в юбке. Собственно, для меня пиковая дама — символ выбора человека. Главный герой мог ведь двинуться к свету, но он, вероятно, в силу своей слабости, этого не сделал. Страшно ли мне быть «Пиковой дамой», роковой женщиной? Нет, скорее, интересно, потому что я страстно люблю музыку и эту оперу в частности. Графиня написана для контральто, моего голоса, я считаю большим счастьем иметь непосредственное отношение к такому произведению, — призналась Александра Саульская-Шулятьева.
«Мама — лучшая роль»
Как и коллеги, артистка Мариинского театра Екатерина Сергеева тоже призналась, что неравнодушна к Казани. «Это мой второй дом, место, где я могу отдохнуть от людей и от своей профессии», — сказала она корреспонденту «Реального времени». Действительно в Мариинке у нее очень много ролей — это и Марина Мнишек в «Борисе Годунове», и Марфа в «Хованщине», и Любаша в «Царской невесте» и другие. Отдохнуть, по ее признанию, не удалось даже во время пандемии — все время шли репетиции.
— Мои героини каждый раз разные, все зависит от моего настроения в данный момент плюс сюжетная линия, которой необходимо руководствоваться. Я не могу выделить какой-то любимой роли — каждая для меня особенная, но в тот момент, когда я выхожу на сцену. Могу сказать, что лучшая и любимая моя роль — мамы, которой я стала достаточно рано. Моему сыну уже 17 лет.
Закрытие отменяется
Казанцы приняли спектакль очень тепло, несмотря на заминку в первом действии при перемене декораций. Публика рукоплескала стоя, особенно стараясь во время выхода Германа-Ерохина и дирижера, музыкального руководителя постановки Марко Боэми. Накануне днем руководство театра опровергло слухи, запущенные местным телеграм-каналом, что оперная сцена будет закрыта на три месяца и оштрафована на полмиллиона рублей из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Рассадка зрителей была «через одного», все пришли строго в масках. Театр жив, в нем по-прежнему звучит удивительная музыка, а зрители, пусть их значительно меньше, рукоплещут «за себя и того парня».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым